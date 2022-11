Super-plainte lancée pour «incapacité de la police à traiter les harceleurs» – avec seulement 5% des cas entraînant des accusations

UNE SUPER PLAINTE a été déposée par des groupes de sécurité au sujet de prétendus manquements de la police à traiter avec les harceleurs.

Seulement 5% des plaintes de harcèlement ont abouti à des accusations par le CPS avec des manquements systémiques de la police laissant de nombreuses victimes en danger, affirme-t-on.

Des défaillances systémiques au sein de la police ont mis en danger de nombreuses victimes de harcèlement, selon la super-plainte (stock image) Crédit : Getty

Le Suzy Lamplugh Trust a déposé une super-plainte au nom du National Stalking Consortium aux chiens de garde de la police et à l’organisme de formation et de politique de la force.

Il indique que les forces de police ne reconnaissent pas le comportement de harcèlement à un stade précoce et qu’il est traité comme une infraction de bas niveau par des flics insuffisamment formés.

Les affaires sont abandonnées trop rapidement par la police et l’impact psychologique sur les victimes n’est pas suffisamment pris au sérieux, 91% d’entre elles souffrant de problèmes de santé mentale causés par leurs épreuves, ajoute-t-il.

Le consortium composé de 21 spécialistes, groupes de sécurité, victimes et universitaires, souligne également que le harcèlement figurait dans 94% des meurtres de femmes – ce que la police ne prend pas en compte.

De plus, les flics n’utilisent pas de pouvoirs pour obtenir des ordonnances de protection contre le harcèlement pendant qu’ils enquêtent sur des cas, affirme-t-on.

Dans leur super-plainte à l’Inspection de la gendarmerie de Sa Majesté, au Bureau indépendant pour la conduite de la police et au Collège de la police, le consortium demande que tous les flics traitant des infractions de harcèlement reçoivent une meilleure formation.

Ils exigent également une réponse plus unifiée des autorités et de meilleurs outils informatiques pour repérer les délinquants dangereux et contrecarrer le cyberharcèlement.

Suky Bhaker, PDG de Suzy Lamplugh Trust, a déclaré: «Nous soutenons des milliers de victimes chaque année dans notre service national de harcèlement et un nombre important d’entre elles nous disent qu’elles sont abandonnées par la police et les tribunaux à chaque étape de leur chemin vers la justice.

« Le fait de ne pas identifier et enquêter sur le harcèlement le plus tôt possible entraîne un risque accru de préjudice physique et psychologique pour la victime.

«Nous espérons que le résultat de cette super-plainte se traduira par des recommandations solides pour améliorer la réponse de la police au harcèlement à travers le pays, qui est si nécessaire.»

Claire Waxman, commissaire aux victimes de Londres, et ancienne victime elle-même d’un harceleur dérangé, a ajouté: «Trop de victimes de harcèlement sont abandonnées par la police et le système judiciaire au sens large – les comportements de harcèlement étant ignorés ou minimisés, et les violations des ordonnances restrictives pas assez pris au sérieux.

«Je soutiens pleinement la super-plainte du National Stalking Consortium, qui met en évidence un certain nombre d’échecs dans la manière dont les cas de harcèlement sont traités, laissant les victimes à risque de subir d’autres préjudices et causant une détresse inutile.

“Alors que j’espérais que la législation révisée sur le harcèlement conduirait à une meilleure protection et à une meilleure justice pour les victimes, dix ans après le taux d’inculpation reste inacceptablement bas.

« Il est clair que le système judiciaire a encore du mal à identifier et à combattre le harcèlement avec force, laissant trop de victimes en souffrance et en danger. Le changement se fait attendre depuis longtemps car les victimes de harcèlement méritent d’être protégées.

Les inspecteurs de la gendarmerie vont maintenant décider s’il faut enquêter sur la super-plainte.

Le responsable du Conseil national des chefs de police pour le harcèlement et le harcèlement, le chef de police adjoint Paul Mills, a déclaré: «Le harcèlement et le harcèlement sont des crimes graves qui peuvent avoir un effet dévastateur sur la vie des victimes, de leurs amis et de leur famille.

“Le harcèlement est un crime qui va au cœur même de la violence contre les femmes et les filles, en supprimant leur sentiment de sécurité.”

Il a ajouté: “” Il est reconnu qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les résultats du système de justice pénale pour les victimes de harcèlement et nous travaillons en étroite collaboration avec le CPS pour comprendre la progression des affaires devant le point d’inculpation et le tribunal. “