L’une des raisons pour lesquelles Nintendo est si implantée dans le monde du jeu vidéo est qu’elle est vraiment douée pour créer des jeux. C’est réducteur, mais vrai. Jeux Nintendo propriétaires comme La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse sont généralement extrêmement élégants, polis et accessibles à presque tout le monde. La dernière chose que l’un d’entre eux fait, généralement, est de faire en sorte que le joueur se sente mal dans sa peau.

Fête de Mario n’a jamais vraiment suivi ces règles. Bien sûr, c’est assez facile à prendre en main et à jouer ; lancez simplement des dés et jouez à des mini-jeux ! Qu’est-ce qui pourrait mal se passer là-bas ? Mais pour Fête de MarioDepuis plus de 25 ans d’existence, la série a existé moins pour offrir des plaisirs simples que pour rappeler aux joueurs que peu importe à quel point ils pensent avoir le contrôle, ils ne l’ont pas.

Jamboree Super Mario Partyle dernier de la vénérable série, arrive sur Nintendo Switch cette semaine. Après en avoir joué une partie, je peux confirmer qu’une partie de Fête de Marioà tout le moins, a été laissé merveilleusement intact. Ce n’est peut-être pas un « bon jeu vidéo » selon les normes conventionnelles, mais qu’importe ?

Jamboree Super Mario Party : La fête où personne ne repart heureux

L’une des nouvelles cartes est un grand centre commercial.

Crédit : Nintendo

Comme ses prédécesseurs, Jamboree est un jeu de société multijoueur (à la fois local et en ligne) qui est généralement destiné à jusqu’à quatre joueurs, à l’exception des modes où ce n’est pas le cas. Nous en reparlerons dans un instant. Les jeux sont divisés en un minimum de 10 (ou un maximum de 30) tours, et à chaque tour, chaque joueur lance des dés pour se déplacer sur le plateau dans le but éventuel de collecter suffisamment de pièces pour acheter une étoile, qui est généralement placée au hasard. le conseil d’administration. À la fin de chaque tour, tout le monde participe à un mini-jeu sélectionné au hasard, après quoi le(s) vainqueur(s) reçoivent un paquet de pièces. Celui qui a le plus d’étoiles à la fin remporte la partie.

Surtout, un certain nombre d’étoiles bonus sont distribuées à la fin du jeu, ce qui entraîne souvent un gagnant surprise. En d’autres termes, tout est aléatoire et rien n’a d’importance.

Jamboree apporte une poignée de nouvelles cartes (ainsi que quelques anciennes des jeux N64 originaux) et quelques ajustements mécaniques. Le plus gros ajout à la formule est probablement Jamboree Buddies. Ce sont des personnages de soutien qui apparaissent et traînent sur le plateau pendant quelques tours. Quiconque passe devant un Jamboree Buddy déclenche un mini-jeu incroyablement long pour tout le monde sur le plateau, le vainqueur recrutant le Jamboree Buddy pour rouler à ses côtés et offrir des bonus uniques en fonction du personnage dont il s’agit.

Vitesse de la lumière écrasable

Vous pouvez désactiver les mini-jeux de mouvement si vous le souhaitez, mais pourquoi le feriez-vous ?

Crédit : Nintendo

Au cours de la période d’examen, j’ai réussi à convaincre mon colocataire de jouer avec moi une partie complète de 10 tours, ce qui a pris plus d’une heure. Je suis toujours époustouflé par le temps qu’il faut pour terminer même une courte partie de Fête de Mario. Malgré la longueur, nous avons tous les deux passé un très bon moment car le Fête de Mario schtick fonctionne toujours si vous êtes dans le bon état d’esprit. Cette série a toujours été axée sur les lancers de dés et la chance plus que toute autre chose, et c’est ce qui est exposé ici.

Par exemple, à un moment du jeu, mon colocataire est passé par un espace qui lui permettait de dépenser la majorité de ses pièces pour me voler une étoile. Cela l’a brièvement placé à la première place. Environ 30 secondes plus tard, à cause de conditions qu’il n’aurait pas pu prévoir ni éviter, il avait perdu l’étoile, n’avait toujours pas d’argent et j’avais plus d’étoiles qu’avant qu’il m’en vole une. Aucun de nous ne contrôlait réellement tout cela.

C’est l’esprit de Fête de Mario. Tu ne joues pas Fête de Mario autant que Fête de Mario C’est juste que cela vous arrive. Vous pouvez aborder chaque tour avec un plan vague de ce que vous voulez faire si le lancer de dé vous convient, mais il y a toujours une sorte de BS stupide et imprévisible qui vous attend. Fête de Mario est un faux tunnel peint sur le côté d’un mur de briques, et je cours dedans à chaque fois.

Vroom.

Crédit : Nintendo

Mais pour ce que ça vaut, Nintendo a fait de très bons ajouts à Jamboree. Les Jamboree Buddies changent suffisamment la donne pour justifier à quel point il est difficile de les acquérir, et les nouvelles cartes auxquelles j’ai joué semblent être des inclusions dignes d’intérêt dans le jeu. Fête de Mario panthéon. Mon préféré jusqu’à présent est une carte de speedway dans laquelle chaque personnage conduit une voiture de course à roues découvertes, collectant des pièces à chaque tour terminé et profitant d’une variété d’espaces et d’objets uniques pour gagner la journée.

Il existe également un mode multijoueur en ligne à 20 joueurs que je n’ai malheureusement pas encore essayé, pour accompagner plusieurs autres modes annexes (comme un mode solo de base qui présente au joueur divers mini-jeux) qui devraient au moins garder les enfants occupé.

Jamboree Super Mario Party présente également bon nombre des mêmes problèmes que tous les autres jeux de la série. Souvent, les mini-jeux ne contrôlent pas exactement la façon dont vous le souhaitez, en particulier ceux qui impliquent des plates-formes ou des commandes de mouvement. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la fin d’un jeu peut également prendre énormément de temps.

Mais ce que je ne ferai pas, c’est critiquer Fête de Mario pour être Fête de Mario. Alors que Nintendo crée ces jeux de cette manière depuis près de trois décennies, tout ce que vous pouvez faire, c’est accepter que c’est exprès. Si vous êtes ultra-compétitif et que vous souhaitez vraiment gagner avec habileté et stratégie, allez jouer à un vrai jeu de société. Fête de Mario c’est pour les vrais monstres qui veulent voir leurs amis souffrir plus qu’ils ne veulent réussir eux-mêmes, et Jamboree est un véhicule parfaitement adapté pour cela.

Super Mario Party Jamboree sera lancé sur Nintendo Switch le 17 octobre.