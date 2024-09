Super Mario Party Jamboree est le meilleur de Mario Party

UN Mario Party Le jeu est certes un peu étrange à prévisualiser. Après tout, chaque nouvelle entrée dans la longue série n’est qu’une collection différente de mini-jeux. Vous savez plus ou moins ce que vous allez obtenir.

Cela étant dit, il n’y a rien de mal à cela – cela signifie simplement qu’un nouveau Mario Party est un aliment réconfortant. Et dans le cas du dernier opus de la série, Super Mario Party Jamboreevous obtenez la nourriture réconfortante la plus copieuse à ce jour.

Lors d’une démonstration rapide au PAX West 2024, nous avons pu échantillonner une variété de contenus provenant des plus grands Mario Party jusqu’à présent, y compris l’un des nouveaux plateaux et des tonnes de mini-jeux. Le nouveau plateau qui a le plus attiré mon attention était le centre commercial brillant, même si nous n’avons malheureusement pas pu l’essayer. Au lieu de cela, nous avons eu droit à quelques parties sur le nouveau « Mega Wiggler’s Tree Party », une zone forestière confortable qui abrite la créature géante ressemblant à une chenille au centre.

Naturellement, j’ai choisi mon homme Waluigi, tandis que les autres ont choisi Pauline et Ninji (nouveaux personnages jouables) et le retour de Shy Guy. (Notre groupe a pris un plaisir particulier à critiquer les malheurs du pauvre vieux Shy Guy dans le classique Mario Party (à la manière d’une querelle.) Pour les besoins de notre démo, nous n’avons joué que quelques tours, mais j’ai aimé le truc d’avoir le Wiggler à la fois comme plate-forme et comme menace endormie au milieu que vous pouvez essayer de réveiller et de perturber les autres joueurs. Certains des mini-jeux remarquables que nous avons vus comprenaient l’évasion d’un cimetière hanté en essayant de choisir la bonne clé pour la bonne porte, un parcours d’obstacles de plate-forme dans lequel des produits de boulangerie nous étaient lâchés dessus, un jeu de style arcade où vous devez utiliser rapidement un bras mécanique pour pousser des jouets et des blocs dans la goulotte et un défi coopératif « essayez de couper le steak en deux aussi uniformément que possible ». Dans l’ensemble, il y avait une quantité impressionnante de variété ici.

Mais bien sûr, Mario Party Le mode ne se résume pas uniquement à des rivalités amicales : il offre également la possibilité de créer des équipes palpitantes. Dans ma partie préférée de la démo, nous avons essayé Bowser Kaboom Squad, un mode rapide dans lequel vous travaillez ensemble pour courir sur une place de la ville en évitant un imposant imposteur Bowser et ses plus petits serviteurs pour détruire des caisses et ramener des bombes à un canon. Une fois que vous avez chargé suffisamment de bombes, vous tirez sur la tortue cracheuse de feu pour réduire ses PV. Ensuite, bien sûr, il y a des mini-jeux entre chaque tour, et vous pouvez choisir des bonus une fois ceux-ci terminés (comme des bananes pour étourdir Bowser, des pads de vitesse pour courir plus vite avec des bombes et des cœurs pour restaurer les coéquipiers qui ont été neutralisés par Bowser).

Cela a ajouté un élément stratégique bienvenu à la mêlée, car mon groupe a coordonné qui prendrait chaque bonus et où les déployer sur la carte. Une fois que vous avez épuisé la santé de Bowser, vous obtenez tous la Superstar pour devenir invincible et écraser le bouton d’interaction pour marteler Bowser et l’envoyer s’envoler. C’est une façon délicieusement satisfaisante et éblouissante de terminer le mode.

En repensant à tout ce contenu, je dois dire que tout Mario Party est un peu délicat à « critiquer » car, naturellement, certains mini-jeux seront meilleurs que d’autres. Cela dit, avec autant d’entre eux, on ne peut pas vraiment s’énerver contre un en particulier. Mon seul vrai reproche, alors, c’est que le rythme de la démo signifie que nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour être correctement introduits à certains mini-jeux et modes, comme un multijoueur en ligne que nous n’avons que brièvement échantillonné et qui vous oblige à terminer des mini-jeux pour progresser dans une course de jet ski. Mais pour être juste, Mario Party c’est en fait un grand buffet, et cela me donne seulement envie d’y retourner pour une seconde fois.

Heureusement, l’attente ne sera pas longue du tout, car le jeu sera lancé exclusivement sur la Nintendo Switch le 17 octobre 2024. Super Mario Party Jamboree n’était pas le seul jeu Nintendo que j’ai testé au PAX ; vous pouvez également lire notre aperçu de La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse. J’ai également un tour d’horizon de mes jeux préférés de l’émission, Nintendo ou autres.

Crédit photo : Nintendo