Super Mario Party Jamboree apprend les bonnes leçons des superstars

Lorsque vous entrez dans une fête, il ne faut pas longtemps pour savoir si vous allez rester un moment ou vous coucher tôt. Qui est sur la liste des invités ? Comment est la salle ? Quelles sont les activités ? On peut en dire autant du lancement d’une nouvelle Mario Party pour la première fois, et après avoir passé environ une heure avec Super Mario Party Jamboree, je suis sûr que je vais probablement rester jusqu’à ce que les lumières de la salle s’allument pour la dernière fois.

C’est une bonne chose de le dire, car la qualité de Mario Party est inégale depuis que le développeur de la franchise Nintendo Cube (récemment rebaptisé NDcube) a pris en charge les tâches d’organisation des fêtes il y a plus de dix ans. Ils ont mis les quatre joueurs ensemble dans une voiture pour une raison quelconque, nous ont fait affronter un Bowser géant qui utilisait le Wii U GamePad et ont développé quelques entrées 3DS médiocres qui ont essayé – mais ont finalement échoué – de rafraîchir la formule de Mario Party.

Captures d’écran de Super Mario Party Jamboree – Nintendo Direct juin 2024

Mais les choses ont commencé à changer avec Super Mario Party en 2018, qui nous a fait sortir de la voiture et nous a remis sur le plateau dans un jeu qui était définitivement un pas dans la bonne direction. Nintendo Cube a suivi avec Mario Party Superstars en 2021, une brillante incursion dans les fêtes passées qui nous a rappelé les jours de gloire de la série sur Nintendo 64 et GameCube.

Maintenant, cette entrée cherche à combiner tous les apprentissages de Super et Superstars dans un nouveau package de fête ultime, et sur la base de mon temps passé avec lui jusqu’à présent, Super Mario Party Jamboree a le potentiel pour être le meilleur original Jeu Mario Party depuis plus de 15 ans.

Tout d’abord, la liste des invités est au rendez-vous. Jamboree propose 22 personnages jouables (à notre connaissance), soit déjà la liste la plus importante que la série ait jamais connue. Les classiques sont tous là : pendant des années, la série Mario Party a joué avec des personnages comme Donkey Kong, Toad et Toadette, les reléguant à des tâches d’animateur ou à des mini-jeux annexes, mais ils sont tous de retour sur la liste. Les nouveaux venus Pauline et Ninji sont des ajouts bienvenus, et j’ai été personnellement ravi de voir mon bien-aimé Boo faire son retour, et je n’ai pas hésité à le choisir pour mon premier jamboree.

Nos organisateurs de fêtes ont également choisi un lieu idéal. Il y a sept plateaux dans Jamboree, et j’ai pu jouer quelques tours sur Mega Wiggler’s Tree Party, une magnifique carte sur le thème de la forêt avec un Wiggler géant au centre qui changeait de position si quelqu’un atterrissait sur un espace spécifique, débloquant des chemins alternatifs et des itinéraires plus rapides vers l’étoile. Cette mécanique a conduit à ce mélange parfait de chance et de stratégie dans Mario Party où vous pouvez essayer de planifier vos prochains tours pour vous assurer d’atteindre l’étoile en premier, mais il est inévitable qu’un événement survienne qui viendra contrarier ces plans.

Je me suis bien amusé à jouer aux règles classiques de Mario Party sur un tout nouveau plateau pour la première fois depuis Mario Party 8 et Mario Party DS en 2007. Les étoiles coûtent 20 pièces comme elles le devraient, et il n’y avait pas de blocs de dés spécifiques à un personnage qui rendaient les choses inutilement déséquilibrées dans Super Mario Party. Le plateau était également grand, ce qui est un soulagement après les minuscules emplacements de Super Mario Party qui étaient si petits qu’on pouvait à peine justifier une partie de 10 tours dessus. Mais dans Jamboree, il semble que vous pourrez tirer beaucoup de profit des plateaux, et on m’a dit que vous pouvez faire la fête jusqu’à 30 tours si vous le souhaitez.

Lors de mon premier tour, je suis passé par la boutique d’objets pour acheter quelque chose à Koopa Troopa. En parcourant les marchandises, j’ai remarqué quelques nouveaux objets, comme une boîte Shop Hop qui vous téléporte directement dans une boutique aléatoire, ce qui pourrait devenir intéressant si les boutiques proposent des objets puissants comme des tuyaux dorés dans la deuxième moitié de chaque partie. Et les objets spécifiques au plateau ont fait leur retour, avec une cloche Wiggler qui vous donne le pouvoir de changer la position du Mega Wiggler endormi au milieu de la carte.

Grâce à quelques lancers de dés chanceux et à un achat stratégique d’objets comme des Double Dice, j’ai décroché la première étoile du jeu au tour 2. C’est certainement un détail, mais j’ai été déçu de voir que personne n’était là pour me vendre l’étoile comme dans les précédents jeux Mario Party, et au lieu de cela, j’ai eu l’impression d’avoir terminé ma transaction à la caisse automatique, mais cela ne va probablement déranger que les fans les plus inconditionnels de Mario Party.

En parlant de choses que vous ne remarquerez que si vous avez joué à des centaines de jeux Mario Party, l’interface utilisateur a subi une refonte majeure lorsque les personnages explorent le plateau. Au lieu que les classements occupent les quatre coins de l’écran, vos pièces, vos étoiles et votre inventaire d’objets sont tous alignés sur l’écran inférieur de manière à ce que vous puissiez voir qui est le prochain et combien de temps avant le prochain mini-jeu. Les autocollants font leur retour après les Superstars, et ce changement d’interface utilisateur en profite également, car les joueurs peuvent toujours se narguer sans cesse sans bloquer grossièrement des options importantes, comme lorsqu’un joueur essaie d’acheter une étoile.

Aucun Mario Party n’est complet sans une superbe collection de mini-jeux, et j’ai été impressionné par pratiquement toutes les compétitions auxquelles j’ai participé. Prime Cut était un super mini-jeu à deux contre deux dans lequel je devais travailler avec mon partenaire pour couper un steak parfaitement en deux. Je ne sais pas pourquoi la série Mario Party s’est forgée une réputation de steaks à l’aspect incroyable, mais je suis heureux qu’elle soit de retour.

Le meilleur mini-jeu que j’ai vu était Sandwiched, qui rappelait Booksquirm de Mario Party 4, où nous étions debout dans un panier de pique-nique et devions éviter d’être écrasés par une pluie de sandwichs sans fin jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul d’entre nous. J’ai obtenu de justesse la deuxième place, et cela m’a donné envie de revenir immédiatement pour un autre tour.

Pendant ce temps, Granite Getaway revient de Mario Party 6, où j’ai couru frénétiquement (ou dans le cas de Boo, flotté ?) loin d’un rocher géant, à la manière d’Indiana Jones. Tout comme l’ensemble de sept plateaux de Jamboree, il est amusant de voir la série combiner l’ancien et le nouveau avec la sélection de mini-jeux. Car même si les nouveaux mini-jeux ont toujours la possibilité d’être géniaux, avouons-le, on ne peut tout simplement pas battre les classiques.

Nous n’avons pas pu terminer notre partie de Mario Party avant de passer à autre chose, mais j’ai quand même réussi à profiter de quelques moments classiques supplémentaires, comme dépasser un autre Boo qui a volé des pièces à un adversaire pour moi, ou atterrir malheureusement sur une case qui a déplacé le Wiggler, permettant à Goomba de filer et de voler la prochaine étoile juste sous mon nez.

Ensuite, j’ai dit au revoir à Boo et bonjour à Goomba alors que je passais à la découverte des nouveaux modes multijoueurs en ligne à 20 joueurs de Jamboree. Nintendo mise beaucoup sur les offres en ligne de Jamboree, comme le prouve le fait qu’il associe Jamboree à un abonnement individuel de trois mois à Nintendo Switch Online.

Le premier mode que j’ai essayé était Koopathlon, où vous affrontez 19 autres joueurs pour être le premier à terminer cinq tours sur une longue piste. Je ne jouais que contre trois autres personnes et 16 PNJ, mais lorsque Jamboree est en ligne au lancement, il est conçu pour être joué avec 19 autres personnes réelles. Vous progressez sur la piste en collectant des pièces dans divers mini-jeux solo auxquels tout le monde participe simultanément. Cela comprenait des tâches comme collecter autant de pièces que possible en gravissant une colline sablonneuse, un défi de fabrication de pain où je devais regarder sept pâtisseries différentes cuire et les sortir du four avant qu’elles ne brûlent, et un concours de whack-a-mole où je devais frapper les Monty Moles et passer par-dessus les Bob-ombs. Je me suis bien amusé avec tout cela, car le côté droit de l’écran affichait une carte à jour de la piste de course, ce qui me permettait de voir comment je me débrouillais par rapport à mes concurrents humains dans le classement général.

Après trois tours de mini-jeux, nous avons été confrontés à un mini-jeu de Bowser dans lequel nous devions survivre aussi longtemps que possible ou risquer de perdre de sérieux progrès sur la piste. Voir mon Goomba courir pour sauver sa vie pendant que Bowser nous poursuivait sur un pont en train de s’effondrer entouré de lave était mémorable, intense et rappelait beaucoup l’époque de Mario Party sur GameCube, où perdre un mini-jeu de Bowser pouvait vous faire complètement dérailler. Le Koopathlon était amusant, mais pour être honnête, je ne me vois pas le choisir à la place de l’expérience classique de Mario Party ou de la myriade d’autres jeux de bataille royale en ligne qui existent.

Enfin, Kaboom Squad est le mode coopératif de Jamboree, et c’est la dernière chose que j’ai pu essayer. Vingt joueurs devaient travailler ensemble pour charger des bombes dans un canon afin de vaincre un Bowser géant qui se promenait en faisant de son mieux pour imiter Godzilla. Une fois le temps écoulé à chaque tour, nous jouions à un mini-jeu coopératif pour gagner des bonus pour le prochain combat contre le Roi des Koopas. Les bonus nous permettaient de transporter plus de bombes ou de déposer des boosters sur la carte pour aller et venir du canon plus rapidement. Les mini-jeux coopératifs étaient bien, comme un jeu de défense de tour où nous devions défendre une porte contre des Bob-ombs qui nous assaillaient de toutes les directions, mais je ne joue pas à Mario Party pour travailler ensemble, j’y joue pour ruiner des amitiés comme tout le monde.

Il nous a fallu environ 15 minutes pour vaincre Bowser, et cela nous a semblé un peu trop long. Avec le nombre d’autres choix proposés au buffet du Super Mario Party Jamboree, je ne sais pas à quelle fréquence je reviendrai pour une seconde partie dans ce mode. Finalement, vaincre Bowser était assez satisfaisant, mais cela ne m’a certainement pas procuré le même plaisir que de survivre à mes adversaires dans un mini-jeu ou d’être le premier à acheter une étoile sur le plateau.

Mis à part les modes 20 joueurs qui ne m’ont pas laissé une grande impression, Super Mario Party Jamboree s’annonce comme un excellent retour en forme pour la série. Après le retour réussi de Superstars aux plus grands succès de la franchise, j’espérais que le prochain nouvel opus serait une digne suite des classiques. Et jusqu’à présent, le temps que j’ai passé à lancer des dés, à acheter des étoiles et à trahir des amis sur le plateau d’ouverture de Jamboree m’a convaincu que l’éditeur a une bonne compréhension de ce que veulent les fans de longue date de Mario Party. Bien que je n’aie vu qu’une poignée des 110+ mini-jeux de Jamboree, j’ai été vraiment impressionné par ceux auxquels j’ai joué, et je suis ravi que certains des mini-jeux classiques reviennent pour accompagner les nouveaux. Il faudra attendre de voir si le reste des forums peut rester à l’écart de certains des gadgets indésirables qui ont affligé la série ces dernières années, mais pour l’instant, je suis optimiste quant au fait que Jamboree est la fête pour laquelle j’attendais une invitation.