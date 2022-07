Super Mario nous enseigne une importante leçon de psychologie, voici comment

Peu importe si vous êtes un enfant des années 90 ou non, vous devez avoir entendu le nom de Super Mario Bros. Créé par Nintendo, une société de jeux vidéo basée au Japon, Mario était l’un des jeux qui est devenu le fondement de ce qu’est l’industrie du jeu aujourd’hui. . Les tâches difficiles dans le royaume coloré des champignons pour sauver la belle princesse, Peach, sont la prémisse de base de l’un des plus grands jeux de l’histoire de l’industrie. En plus d’être une source de divertissement incroyable, des jeux comme Mario ont enseigné des compétences cruciales aux enfants. Un tel aspect du jeu a récemment été mis en évidence par un utilisateur de Twitter.

L’utilisateur a partagé deux images qui ressemblaient à des captures d’écran du jeu. Dans la première image, Mario traverse l’un des obstacles du jeu – des blocs disposés les uns sur les autres, chaque bloc vertical étant plus grand que le précédent. L’autre image montre un autre obstacle, mais dans celui-ci, au lieu d’un arrangement vertical de blocs, il n’y a qu’un seul bloc flottant dans les airs.

“Mario Games nous apprend que même si quelque chose est essentiellement le même, psychologiquement, cela peut être complètement différent. Cet exemple est très facile à comprendre », a écrit l’utilisateur dans la légende. Regarde:

“Les jeux Mario nous enseignent que même si quelque chose est essentiellement le même, psychologiquement, cela peut être complètement différent. Cet exemple est très facile à comprendre.” pic.twitter.com/XNxCNt9vfM — Cheesemeister 😷💉💉💉 (@Cheesemeister3k) 14 juillet 2022

La seule différence entre les deux obstacles était les blocs sous le plus haut. Le deuxième obstacle n’en avait pas, ce qui le faisait paraître plus difficile que le premier obstacle.

Les utilisateurs des médias sociaux ont apprécié l’observation à travers les réactions. “Je ne regarderai plus jamais les jeux de la même manière”, a déclaré un utilisateur.

Je ne regarderai plus jamais les jeux de la même façon. 🤯 https://t.co/HjAWWDfpDo – Metaverse Magna (@MetaverseMagna) 15 juillet 2022

Un autre a déclaré : “C’est un excellent exemple de la raison pour laquelle je suis si fasciné par la conception de jeux et son effet sur le raisonnement/la réaction des joueurs.”

C’est un excellent exemple de la raison pour laquelle je suis si fasciné par la conception de jeux et l’effet qu’elle a sur le raisonnement/la réaction des joueurs. Si quelque chose d’aussi simple qu’un changement de perception affecte l’approche de quelque chose avec peu de conséquences, l’implication pour la conception dans les situations morales des jeux semble énorme https://t.co/Rl7afaBsJ1 – Panda (@Sakuuda) 15 juillet 2022

L’un d’eux a écrit: “Je ne peux même pas commencer à expliquer ce que ce jeu vidéo signifie pour moi.”

Je ne peux même pas commencer à expliquer ce que ce jeu vidéo signifie pour moi https://t.co/UNDlcDvNCL – TSIM SORT MAINTENANT (@thatkidRYN) 15 juillet 2022

“C’est génial”, a écrit un autre.

Le jeu façonne la perception de certaines choses très réelles dans la vie et aide les gens à avoir une vision positive des échecs. Cette doctrine est à l’origine de l’effet Super Mario, un phénomène inventé par l’ancien ingénieur de la NASA Mark Rober.

