Super Mario Bros. Wonder, Mario RPG Remake et bien d’autres arrivent sur Nintendo Switch

Nintendo a organisé mercredi un événement en ligne Nintendo Direct, annonçant un mélange de nouveaux jeux et de remakes mettant en vedette sa mascotte Mario qui arrivent sur la Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder est un nouveau jeu 2D mettant en vedette Mario et d’autres personnages de la franchise de longue date, dont Luigi, Yoshi, Princess Peach, Toad et Daisy. Wonder propose un monde changeant et de nouveaux bonus, dont un qui transforme Mario en éléphant. Super Mario Bros. Wonder sort sur Nintendo Switch le 20 octobre.

Parmi les autres nouveaux jeux Nintendo présentés, citons un jeu mettant en vedette Princess Peach et une suite de Detective Pikachu.

Des remakes et des remasters ont également été présentés lors du Nintendo Direct. Super Mario RPG, sorti à l’origine sur la SNES en 1996, recevra un remake qui sortira le 17 novembre. Luigi’s Mansion: Dark Moon, sorti pour la première fois sur la 3DS, recevra également un remaster pour la Nintendo Switch.

Deux collections ont également été dévoilées lors du défilé. Batman Arkham Trilogy arrivera sur Switch cet automne et comprend Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et Batman : Arkham Knight. L’éditeur Konami sortira la Metal Gear Solid Collection Vol. 1 le 24 octobre. Cette collection comprend Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, Metal Gear et Metal Gear 2 : Solid Snake, Snake’s Revenge.

L’émission de mercredi a également révélé le contenu téléchargeable à venir pour Pokemon Scarlet et Violet, Splatoon 3 et Mario Kart 8.