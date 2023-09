Super Mario Bros. Wonder : ce jeu Switch ressemble à un redémarrage magique

À mi-chemin d’une lecture rapide d’un cours dans Super Mario Bros. MerveilleDans le nouveau Royaume des Fleurs, je découvre que je me suis soudainement transformé en Goomba. Réduit à la taille d’un champignon en colère, j’en suis réduit à essayer de me cacher derrière les buissons et de me précipiter pour trouver un chemin vers ma prochaine destination. Hé, au moins, c’était moins chaotique que le niveau où je me gonflais comme un ballon et rebondissais dans le ciel.

Super Mario Bros. Wonder, disponible le 20 octobre, est le plus grand nouveau jeu Switch de Nintendo, et il tente de ramener la magie fantaisiste que Nintendo a toujours codée dans les jeux Mario. Cette fois, c’est encore plus évident : le jeu 2D Mario, le premier véritable nouveau jeu de plateforme Mario 2D de Nintendo depuis New Super Mario Bros. U, possède de petites Wonder Flowers qui transforment les niveaux en versions multivers hallucinogènes d’elles-mêmes.

Dans une année où le film Mario Bros. a rapporté énormément d’argent et où Nintendo a ouvert un parc à thème Mario à Los Angeles, tout semble être un timing parfait. Mais c’est aussi un jeu qui, selon les créateurs de Wonder, établit une nouvelle plate-forme pour la prochaine décennie.

« Alors que nous terminions le développement de New Super Mario Brothers U Deluxe, nous réfléchissions à ce que nous pouvions faire pour créer un système que nous pourrions utiliser et qui puisse prendre en charge Mario pendant 10 ans dans le futur », a déclaré Shiro Mouri, directeur de Super Mario Brothers U Deluxe. Mario Wonder, dans une interview avec CNET.

Une partie de cette réflexion consiste à retrouver un sentiment de surprise dans la formule familière. L’autre consiste à ajouter un jeu en ligne plus intégré.

Repenser les jeux Switch en ligne

La Switch a maintenant six ans, et une nouvelle version pourrait finir par voir le jour l’année prochaine sur la base des derniers rapports. Malgré tout, l’idée de la Switch restera probablement encore un moment. Des jeux comme Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont prouvé que la Switch est toujours excellente en tant que console de jeu portable et TV. Mais j’ai ressenti différemment à propos de ma première et brève période de jeu avec Wonder. C’était extraordinairement amusant, mais j’ai prêté plus d’attention à la façon dont le jeu traite différemment le multijoueur et en ligne.

Il y en a déjà des tonnes jeux multijoueurs coopératifs sur Switch, dont beaucoup sont fabriqués par Nintendo. La coopérative à quatre joueurs de Wonder ressemble aux autres au début, mais elle a définitivement une ambiance moins compétitive et chaotique entre les joueurs. Au lieu de vous inquiéter que quelqu’un vous sabote, une grande partie du jeu vous soutient : partage de bonus, sauvetage de joueurs ou une fonctionnalité en ligne où les joueurs en ligne peuvent laisser tomber de petits panneaux offrant des bonus de soutien pour les autres joueurs qui joueront le parcours plus tard.

« Les gens ont leur propre image de ce que pourrait être le jeu en ligne. C’est peut-être un peu difficile, ou peut-être un peu effrayant », déclare Takashi Tezuka, producteur de Super Mario Bros. Wonder, à propos du défi de Nintendo pour créer un mode en ligne qui semblait organique pour tous les joueurs.

« Cette fois, le concept derrière le jeu en ligne est vraiment cette idée de connexion informelle, la possibilité de vivre des sessions de jeu multijoueurs comme si vous jouiez à un jeu solo », explique Mouri, expliquant comment les joueurs peuvent apparaître en arrière-plan pour offrir leur aide. sans interrompre le flux, tout en étant utile. « Ce que je voulais vraiment faire, c’est créer une expérience de jeu en ligne entièrement positive. »

Super Mario Bros. Wonder peut sembler chaotique, mais il est conçu pour aider les joueurs. Nintendo

Ma brève expérience avec le jeu m’a montré comment les courses solo fonctionnent dans un état en ligne où les autres joueurs peuvent laisser de petits signes d’assistance d’eux-mêmes qui génèrent des power-ups. Ils peuvent également apparaître sous forme d’ombres dans les parcours contre lesquels courir, ou vous pouvez simplement les suivre pour obtenir des suggestions utiles. Cela rappelle la façon dont le jeu Elden Ring montre les progrès des autres joueurs pendant que vous jouez : séparés, mais ensemble, partageant peut-être des découvertes en cours de route.

Bien sûr, il y a aussi des choses compétitives. Il semble que les cours soient parfois un peu courts et que les défis soient rapides. Les courses pour réussir les parcours ont d’abord une sensation familière.

Cependant, cela signifie également que les coopératives à deux joueurs dans la salle peuvent jouer en ligne avec deux autres joueurs en ligne, en mélangeant et en faisant correspondre afin que tout le monde n’ait pas besoin d’être en ligne ou dans la même pièce. J’aurais aimé que le jeu ait encore plus de flexibilité pour les joueurs (qu’en est-il de trois joueurs dans une salle et un en ligne ?), mais c’est un bon début. Il existe également des lobbys de joueurs où un groupe de 12 personnes peut se séparer, jouer sur des parcours et revenir se regrouper encore et encore.

Le nombre de personnages jouables a également augmenté : Mario, Luigi, Toads, Yoshis chevauchables, Peach, Daisy et même l’étrange Nabbit. Leurs capacités varient légèrement, certains ayant des contrôles plus indulgents. Des badges supplémentaires avec des capacités supplémentaires peuvent également être activés et désactivés par cours, la personnalisation joue donc un rôle important.

Créateur de Super MarioNew Super Mario Bros.U et Monde Super Mario 3D ont déjà un support multijoueur sur la Switch, tout comme de nombreux jeux Kirby et Yoshi. Mais la formule modifiée de Wonder pourrait s’avérer être l’un des meilleurs équilibres entre un gameplay de soutien, fiable et compétitif.

Envol, grâce à cette satanée Wonder Flower. Nintendo

Repenser l’émerveillement

Tous les jeux Mario modifient les concepts principaux : Super Mario Maker est une application de conception de jeux, et Mario Odyssey permet par exemple d’échanger des identités, mais selon les créateurs de Mario Wonder, l’idée ici était de capturer certains des jeux Mario fantaisistes inattendus. que nous avions en premier lieu, bien avant que nous connaissions la formule.

« Le concept fondamental que nous recherchions était de créer un jeu rempli de secrets et de mystères », explique Mouri. « Le Super Mario Bros. original était exactement cela, un jeu rempli de secrets et de mystères. Mais nous avons commencé à réaliser que cette idée de secrets et de mystères commençait à devenir un standard de la série, et nous avons vu cela comme un défi. «

Les bizarreries Wonder Flower qui apparaissent partout sont apparemment toutes uniques. « Afin de remplir chaque plat principal d’émerveillement, nous avons interrogé toute l’équipe pour trouver des idées », explique Mouri. « Le nombre d’idées qui ont été formulées s’élevait à plus de 2 000. Et à partir de ce grand bassin, nous l’avons réduit à celles qui ont du potentiel. »

À quel point Wonder est-il profond et étrange ? C’est ce que je ne peux pas vous dire, car je n’ai joué que 45 minutes environ. J’ai vu des cours se remplir d’étoiles filantes. Je me suis transformé en un énorme éléphant (pas un moment Wonder Flower, cependant). J’ai gonflé comme un ballon. Je me suis transformé en Goomba. Les tuyaux s’animèrent tous. Un troupeau de buffles m’a soudainement soulevé dans les airs et m’a déplacé comme un train.

Mouri promet de très nombreux secrets et mystères, tandis que Tezuka me dit de garder également un œil sur les petits détails. Connaissant les précédents jeux Mario et les jeux Nintendo en général, je suis habitué aux jeux Mario qui semblent terminés, puis qui dévoilent de toutes nouvelles parties (et encore plus de parties après cela). Il reste à voir dans quelle mesure Wonder joue avec ces idées, mais Nintendo promet que chaque cours contient une nouvelle idée Wonder Flower.

L’accent mis sur le mystère me rappelle mon propre amour de la magie et le célèbre Tannen’s Magic Mystery Box, un emballage inconnu contenant des tours de magie surprises, que le réalisateur JJ Abrams a adopté pour sa théorie de la magie dans la narration.

« Je pense que c’est une idée qui peut être appliquée de différentes manières et dans de nombreux endroits différents », dit Mouri à propos de l’idée des Wonder Flowers qui changent la réalité et du nouveau Royaume des Fleurs en général. « Mais je n’ai rien de précis en tête pour le moment. »

Il est difficile de dire encore si Super Mario Bros. Wonder sera en tête Super Mario Odyssée comme mon jeu Switch Mario préféré, mais son approche multijoueur en fera probablement le meilleur jeu que je choisis pour jouer avec ma famille.