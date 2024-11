Super Linton de Wharfedale promet plus de slam, d’attaque et de résolution

Quelle est l’enceinte Wharfedale la plus vendue de l’ère moderne ? La réponse est la nouvelle Linton de 2019 : une enceinte sur pied à 3 voies grand format au style vintage et à la voix vintage, vendue 1 199 € la paire ; ou 1449 €/paire avec des supports personnalisés dont la section médiane accueille une petite collection de disques vinyles. Mais le designer de Linton, Peter Comeau, n’est pas resté les bras croisés. Il a passé la majeure partie de 2023/24 à mettre au point le nouveau Super Linton amélioré qui – après une longue période au four – ressort fraîchement sorti du four cette semaine.

Alors, quoi de neuf ?

Le Super Linton emprunte le haut-parleur de basse en Kevlar tissé de 20 cm du Linton, mais son système moteur plus puissant et sa force magnétique accrue promettent une attaque et un claquement améliorés. En tandem avec un baffle 4 cm plus haut que le Linton, le Super Linton exploite jusqu’à 32 Hz.

Cette armoire est construite à partir d’une couche de MDF fixée à une couche de panneaux de fibres avec une colle amortissante à base de latex. Selon le communiqué de presse : « L’espace intérieur est rempli de fibres à poils longs et de mousse d’amortissement acoustique stratégiquement placée, facilitant l’absorption des résonances internes. »

Le haut-parleur médium du Super Linton est le même que celui du Linton – un cône en Kevlar tissé de 13,5 cm – mais des « couches graduées de fibres à poils longs » ont été ajoutées au boîtier du haut-parleur pour mieux absorber son onde arrière.

Cependant, le tweeter du Super Linton est nouveau et offre, selon le constructeur, une meilleure résolution. Tiré du haut-parleur Dovedale de Wharefale, plus grand et plus coûteux, le dôme de 25 mm est : 1) fabriqué à partir d’un tissu fin enduit d’un « matériau d’amortissement spécial » ; 2) entraîné par un système moteur à aimant céramique ; et 3) logé dans une chambre avec absorption des ondes arrière qui pousse sa fréquence de résonance en dessous du point de croisement du haut-parleur médium.

Retour au communiqué de presse : « Un profil de pavillon court révisé autour du dôme assure une réponse douce s’étendant jusqu’aux médiums supérieurs, tandis que la nouvelle conception de la plaque avant améliore la dispersion des hautes fréquences. »

Une armoire plus haute et des unités de pilotage révisées nécessitent un nouveau crossover. Ici, Peter Comeau a appliqué des inducteurs à noyau d’air au haut-parleur de médium et au tweeter, mais pourquoi pas au haut-parleur de grave ? Comeau affirme que les inductances à noyau d’air augmentent la résistance pour diminuer le courant délivré par l’amplificateur. Au lieu de cela, nous obtenons un inducteur exclusif à noyau de silicium-fer laminé « Super-Power ». Ailleurs, on note la présence de condensateurs en polypropylène à faibles pertes et de résistances à faible inductance. Le câblage interne a également été amélioré avec « un diélectrique en polyéthylène et des conducteurs LCOFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) ».

Des mises à niveau comme celle-ci ne sont pas gratuites.

Le Super Linton de Wharfedale se vendra à 1 999 £/2 299 €/2 499 $ US la paire avec les supports correspondants – ou 1 849 £/1 999 €/2 299 $ US par paire sans – lorsqu’ils seront mis en vente à la mi-novembre.

Informations complémentaires : Wharfedale