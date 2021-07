Super League : Willie Isa s’empare de nouveaux rôles pour Wigan Warriors | Nouvelles de la ligue de rugby

Willie Isa est heureux de jouer n’importe quel rôle qui lui est demandé à Wigan

Willie Isa est ravi de voir les jeunes de Wigan Warriors faire leur marque pour le club en Super League, même si cela signifie qu’il doit s’habituer à jouer au centre plus régulièrement plutôt que sa position préférée de deuxième ligne.

Les blessures d’autres membres de l’équipe ont signifié qu’Isa a passé la campagne 2021 à jouer dans les trois quarts – ce que son partenaire de la rangée arrière Liam Farrell a dû faire parfois aussi – les jeunes armes des Warriors ayant eu la possibilité de figurer ailleurs dans l’équipe.

L’émergence de Kai Pearce-Paul cette saison signifie que l’attaquant né à Auckland pourrait être prêt pour un séjour encore plus long là-bas, mais Isa est heureuse d’embrasser le rôle que l’entraîneur-chef Adrian Lam lui demande de jouer et est également ravi de voir la prochaine génération de Wigan saisir leur chance.

« J’ai toujours été comme ça depuis que je suis au club », a déclaré Isa. « J’ai joué au rang arrière ces deux dernières années et au centre toute cette année, vraiment – je n’ai même pas vu le rang arrière maintenant et je ne le ferai probablement pas parce que Kai Pearce-Paul le tue !

« Mais fair-play pour lui et j’adore ça. C’est ce qui est génial dans ce sport, il y a toujours quelqu’un qui va prendre votre place ou ils sont toujours en quête de places.

« Nous avons Liam Farrell, M. Consistent, de l’autre côté, donc c’est une excellente rangée arrière et nous attendons juste que John Bateman remette ses bottes.

« Mais il est important d’accepter chaque rôle tel qu’il vient et nous avons la mentalité dans ce club où que vous jouiez, vous devez faire votre travail, et je fais de mon mieux dans ce travail. »

Isa est désormais considéré comme l’un des joueurs seniors de l’équipe de Wigan, et pas seulement parce qu’il a eu 32 ans en janvier. En effet, son expérience à la fois dans la LNR et la Super League au cours d’une carrière de 13 ans et plus est la plus grande partie de lui pour atteindre cette étiquette.

L’ancien international samoan considère qu’il est de sa responsabilité de transmettre les connaissances qu’il a acquises au cours de son passage au plus haut niveau de la ligue de rugby à Pearce-Paul, sachant qu’ils feront un jour la même chose pour leur succès. coéquipiers à venir.

Ce ne sont pas tellement des conseils de jeu qu’il donne, mais plutôt ce qu’il faut pour réussir et performer de manière cohérente au plus haut niveau, ainsi que pour maximiser leurs attributs individuels.

« Les gens pensent que lorsque vous donnez des conseils, vous essayez de changer le jeu des gens, mais vous devez accepter ce que Kai apporte à l’équipe et essayer de vous adapter à leurs plus grandes caractéristiques et forces », a déclaré Isa.

Kai Pearce-Paul est l’un des joueurs prometteurs qui a eu un impact sur Wigan cette année

« Parfois, vous devez prendre un peu de recul et les laisser s’épanouir, mais en même temps, il y a des principes dans ce club que vous devez respecter, et ils le comprennent.

« Ce sont juste les expériences d’où ils ne sont jamais allés et c’est une chose quotidienne avec moi, la mentalité d’essayer de travailler dur et de tout sortir, qu’il s’agisse d’un cours d’étirement, d’une séance de récupération ou d’un petit bloc de compétences. C’est une compréhension différente de le font réellement, mais ce sont de jeunes gars et vous devez être patient.

« Mais c’est excitant et ces gars ont des opportunités, et si vous regardez d’autres clubs, je ne pense pas qu’ils joueraient tous ces jeunes gars en même temps. Nous l’acceptons et nous l’aimons – c’est ce qu’est ce club , en faisant venir les jeunes de notre système et en les mettant au plus profond, ce qui a été génial. »

Une victoire 25-12 sur Wakefield Trinity vendredi dernier, inspirée par un autre joueur dans un rôle inconnu de Jackson Hastings à l’arrière, signifie que les Warriors sont actuellement sur une série de trois matchs sans défaite et sur une série de cinq défaites consécutives qui l’ont précédée. un souvenir qui s’estompe.

Les vainqueurs du League Leaders’ Shield de l’année dernière sont confrontés au test le plus difficile de ce renouveau jusqu’à présent mercredi soir lorsqu’ils affrontent d’autres prétendants aux play-offs et de vieux rivaux Warrington Wolves – une équipe qu’ils ont subi une défaite 40-14 contre un peu moins d’un mois – à le stade Halliwell Jones, en direct sur Sports aériens.

Isa, qui a passé quatre saisons avec un autre rival de Warrington, Widnes Vikings, avant de rejoindre Wigan en 2016, savoure ce concours et les souvenirs de deux récentes victoires en Grande Finale de la Super League contre les Wolves le stimulent.

« J’ai toujours envie de jouer contre des équipes comme Warrington », a déclaré Isa. « Nous avons toujours eu d’excellents matchs contre Warrington depuis que je suis à Wigan et les plus marquants seraient les Grandes Finales 2016 et 2018.

« Nous avons toujours eu des batailles serrées et surtout au milieu, ce sont toujours des matchs serrés. Ils jouent une ligue de rugby très vaste, ce qui est agréable à regarder et à regarder pour les fans.

« Mais nous essayons de construire du mieux que nous pouvons, et nous sommes ravis de relever le défi. Nous ne reculons jamais et nous sommes toujours impatients de disputer un bon match de rugby à XV. »