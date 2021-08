Super League : Wigan et Leigh voient quatre joueurs suspendus après une rencontre enflammée | Nouvelles de la ligue de rugby

Jack Ashworth et Brad Singleton ont tous deux été envoyés du terrain à la suite de ce combat entre Wigan et Leigh.

Neuf joueurs ont été suspendus à la suite de la dernière série de matches de Super League, dont quatre à cause de l’affrontement de mauvaise humeur entre Wigan et Leigh.

Les attaquants Brad Singleton (Wigan) et Jack Ashworth (Leigh), qui ont été expulsés pour s’être battus au début de la victoire 50-6 des Warriors au DW Stadium, ont été suspendus pour trois et deux matches respectivement.

Ils ont été inculpés par le comité d’examen des matchs de la Rugby Football League pour des infractions de grade C, tandis que deux autres rameurs de premier plan, Oliver Partington (Wigan) et Rob Butler (Leigh), ont été suspendus de deux matchs pour des infractions de grade C consistant à entrer et à lancer des coups de poing. .

Le demi de mêlée de Leeds Luke Gale manquera une réunion avec son ancien club Castleford vendredi après avoir été banni de deux matches pour avoir eu « un contact physique délibéré ou imprudent avec un officiel de match » lors de la défaite 27-26 de son équipe contre Warrington.

Le panel a également accordé des suspensions d’un match au capitaine de Warrington Jack Hughes et à son coéquipier Daryl Clark pour acte criminel dans ce match. Hughes a été puni pour un tacle dangereux tandis que Clark a été reconnu coupable de trébucher.

Le talonneur de Hull Jordan Johnstone et l’attaquant de Castleford Sam Hall ont tous deux été bannis d’un match pour jeu dangereux tandis que Matt Prior (Leeds) et Willie Isa (Wigan) ont reçu des avertissements.