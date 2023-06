Super League: Warrington Wolves et Huddersfield Giants cherchent une réponse aux pertes lors de la confrontation en direct de samedi | Actualités de la Ligue de Rugby

Warrington et Huddersfield s’affrontent lors du match de Super League en direct de samedi

Voler haut dans le tableau de la Betfred Super League à mi-parcours de la saison régulière avec 10 victoires sur 14 ? L’entraîneur-chef des Warrington Wolves, Daryl Powell, l’aurait pris avec plaisir s’il lui avait été proposé au début de la campagne 2023.

Compte tenu des difficultés de l’année dernière, il n’est pas surprenant que Powell soit plus que satisfait de la performance des Wolves jusqu’à présent, bien que des défaites consécutives aux mains de Leigh Leopards et du Hull FC les aient vus renversés en tant que chefs de table par les Catalans Dragons. sur la différence de points et maintenant l’une des quatre équipes regroupées sur 20 points.

L’ancien international britannique, qui a guidé les Castleford Tigers vers le succès du League Leaders ‘Shield en 2017, est dans le sport depuis assez longtemps pour savoir qu’il ne faut pas être trop haut ou trop bas sur les victoires ou les défaites.

Matchs et résultats de la 15e journée de Betfred Super League Vendredi Castleford Tigers 10-42 Diables rouges de Salford Leigh Léopards 28-16 Hull FC St Helens 34-16 Wigan Warriors Samedi Warrington Wolves vs Huddersfield Giants (17h) Dragons catalans contre Hull KR (18h00, heure du Royaume-Uni) Dimanche Wakefield Trinity vs Leeds Rhinos (15h)

Ainsi, bien qu’il admette que Warrington n’a pas été à son meilleur récemment et a besoin d’améliorations dans certains domaines, il est toujours satisfait de la progression de la saison avant la visite de samedi des Huddersfield Giants, qui est en direct sur Sports du ciel à partir de 16h30 (coup d’envoi 17h).

« C’est un sport assez difficile, la ligue de rugby, et vous devez être durable pour sortir de l’autre côté », a déclaré Powell lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la rencontre avec une équipe qu’ils ont battue 26-16 au John Smith’s Stadium en février.

« Nous n’arrêtons pas de dire que si vous nous aviez donné cela au début de l’année, nous dirions » oui, nous en sommes plutôt satisfaits « .

« Nous sommes en bonne position. De toute évidence, nous devons nous recentrer un peu et nous remettre sur la bonne voie après les deux derniers matchs, et nous nous concentrons sur cela.

« Nous décomposons notre saison en blocs de toute façon. Le point à mi-chemin n’est pas significatif de ce point de vue, mais c’est à partir de si vous le regardez car nous sommes dans un bon endroit maintenant et il s’agit de commencer à démarrer et de revenir à notre meilleur. »

Si Warrington a finalement commencé à répondre aux attentes que de nombreux observateurs avaient d’eux l’année dernière, on ne peut pas en dire autant de Huddersfield, qui avait été pressenti pour démarrer après une solide deuxième année avec Ian Watson à la barre.

Watson a guidé les Giants vers une place dans les barrages de la Super League et une première apparition en finale de la Betfred Challenge Cup pendant 13 ans en 2022, mais cette année, ils se retrouvent languissant à la 10e place et à six points des six premiers à mi-chemin de la saison régulière.

Une victoire 20-4 sur Castleford il y a un peu plus de deux semaines est leur seule victoire depuis la défaite des Catalans le 14 avril également, mais l’entraîneur-chef Watson a adopté un ton optimiste avant le voyage à Warrington.

« C’est drôle parce que quand vous gagnez, les gens ne se souviennent pas de votre record, mais quand vous perdez, tout le monde veut remonter votre record et vous jeter des pierres », a déclaré Watson lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Nous savons que nous n’avons pas bien fait la semaine dernière. Nous sentions que nous étions revenus dans la bonne direction au cours des dernières semaines, mais le week-end nous a retardés.

« Il y a beaucoup de facteurs que vous pouvez examiner et dont vous pouvez commencer à parler, mais il est inutile de revenir sur eux. Le fait est que nous devons passer à autre chose et attaquer cette semaine avec confiance et faire ce que nous avons fait contre Castleford il y a quelques semaines. »

Powell a choisi l’attaque et la défense de la ligne de but de son équipe comme les deux domaines qu’il souhaite voir s’améliorer à l’approche de la seconde moitié de la campagne, où l’obtention d’une demi-finale à domicile pour les barrages sera l’objectif s’il n’est pas soulevé. le bouclier des chefs de ligue également.

L’absence du demi-arrière Josh Drinkwater en raison d’une blessure pour le match contre Huddersfield n’a pas arrangé les choses, pas plus que l’interdiction de 12 matchs infligée à la recrue hors saison de haut niveau Josh McGuire, mais les deux essais de Connor Wrench en 30- 18 La défaite contre le Hull FC au Magic Weekend à son retour de neuf mois avec une blessure au LCA a donné un coup de pouce à Powell.

« Nous sommes impatients d’améliorer notre jeu offensif », a déclaré Powell. « Lorsque nous nous retrouvons dans de bonnes positions offensives, nous ne sommes pas aussi cliniques que nous l’avons été par le passé, et notre défense sur la ligne d’essai est une autre chose que nous avons parlé d’améliorer.

« Je pense que nous avons bien commencé la semaine dernière [against Hull FC] en première mi-temps et le début de la seconde mi-temps a probablement été la période qui a fini par nous faire perdre le match. »

Watson, d’autre part, cherche une grande réponse alors que son équipe vise à effacer les souvenirs de l’humiliation 48-6 contre St Helens à Newcastle dimanche dernier et avait un avertissement pour ses joueurs à la suite de cette défaite.

Betfred Super League en direct Vivre de

« C’était loin du niveau de performance que nous devons atteindre », a déclaré Watson par la suite.

« Certaines personnes sont loin de la marque en ce moment et c’est à elles de s’améliorer ou à nous de faire le choix de les remplacer à l’avenir. »

