Super League : Wakefield Trinity relégué après sa défaite contre les Leigh Leopards, St Helens et Wigan Warriors gagnent | Actualités de la Ligue de Rugby

Josh Griffin (à gauche) et Max Jowitt semblent abattus alors que la relégation de Wakefield Trinity est confirmée

Wakefield s’est battu au Leigh Sports Village alors que le spectaculaire but de Gareth O’Brien en or marquait la fin déchirante de leur séjour de 24 ans en Super League.

Le coup de pied de Luke Gale à 19 secondes de la fin du temps réglementaire avait forcé la prolongation et donné aux visiteurs l’espoir de prolonger leur mission de survie jusqu’à la dernière semaine de la saison.

Mais après que Gale et Max Jowitt aient raté des occasions de gagner pour Wakefield, O’Brien est intervenu pour sceller une victoire 20-19 qui est également suffisante pour confirmer la place de Leigh en séries éliminatoires lors de sa première saison de retour dans l’élite.

C’était une façon fracassante de terminer pour l’équipe de Mark Applegarth, qui s’était donné de l’espoir après que deux essais de Lee Kershaw en seconde période les aient ramenés au niveau.

Mais finalement, malgré une riposte émouvante dans la deuxième partie de la saison, leurs 14 défaites successives au début de la campagne se sont avérées trop lourdes pour être récupérées et Wakefield doit maintenant affronter la vie en Championnat la saison prochaine.

Michael Carter, directeur général de Wakefield Trinity, est confronté aux fans après la relégation du club

Les espoirs de mettre la pression sur son rival Castleford avant la dernière semaine semblaient minces lorsque Tom Briscoe a bondi dans le coin avec seulement quatre minutes au compteur, la première des deux conversions réussies d’O’Brien prolongeant l’avance de Leigh.

Mais l’équipe d’Adrian Lam semblait encore un peu lente, et cinq minutes plus tard, une passe bâclée de Tom Amone à Kai O’Donnell a été interceptée par Liam Hood qui a foncé à 40 mètres sous le poteau, laissant à Mason Lino l’occasion la plus simple de tirer son équipe. niveau.

Josh Charnley a tiré dans le coin alors que Leigh rétablissait rapidement son avantage et Wakefield baissait les yeux trois minutes après la reprise lorsque Jack Hughes faisait irruption pour étendre l’avantage de Leigh à 16-6.

Mais deux erreurs des hôtes ont donné à Wakefield leur improbable bouée de sauvetage. D’abord, un échappé de Ben Nakubuwai a permis à Kershaw de bondir de 60 mètres et de réduire le déficit, puis Josh Griffin a chargé le coup de pied d’O’Brien à mi-chemin et dès le jeu suivant, une série de passes nettes a envoyé Kershaw plonger dans le coin.

Le président de Wakefield Trinity, John Minards, semble dévasté par la relégation de son équipe

Un échange de penaltys a permis de maintenir le score à égalité, avant que le but d’O’Brien à quatre minutes de la fin ne semble avoir assuré la victoire des hôtes.

Au lieu de cela, Wakefield a eu une dernière opportunité et le coup de pied à longue portée de Gale avec moins d’une demi-minute au compteur a forcé la période supplémentaire et leur a donné l’espoir de participer au match à domicile de la semaine prochaine contre Hull KR avec la saison encore en vie.

Gale et Lachlan Lam ont tous deux raté des efforts trop ambitieux dans une première période effrénée du temps additionnel, mais la meilleure occasion est revenue à Jowitt, qui a raté son tir des 20 mètres.

Au lieu de cela, le jeu a basculé à l’autre bout et après avoir parcouru un bon terrain, Leigh a renvoyé le ballon à O’Brien qui n’a jamais semblé susceptible de rater l’occasion de prolonger la campagne de son propre équipe.

Warrington Wolves 6-18 St Helens

St Helens a maintenu sa poussée pour le Bouclier des leaders de la Ligue 2023 avec une victoire durement gagnée 18-6 contre les Warrington Wolves au stade Halliwell Jones.

Les Saints ont remporté sept victoires d’affilée et ont enregistré leur troisième victoire contre les Wolves cette saison, pour organiser une confrontation de la dernière journée avec Wigan et les Dragons Catalans pour voir qui finira parmi les deux premiers et assurera une demi-finale à domicile. .

Mark Percival a remporté un total personnel de 10 points avec un essai et trois buts, Curtis Sironen et Moses Mbye ayant également marqué pour les champions.

Faits saillants de l'affrontement de Betfred Super League entre Warrington Wolves et St Helens.

Daryl Clark, lors de sa dernière apparition à domicile pour les Wolves, a remporté l’essai de son équipe contre ses nouveaux employeurs en 2024, que Stefan Ratchford a converti.

Clark a été capitaine des Wolves lors de son apparition à domicile alors qu’il y avait des débuts à domicile pour le demi-arrière Leon Hayes en l’absence du demi-arrière clé George Williams. Matty Russell, Connor Screw et Joe Philbin sont également venus sur le côté.

St Helens n’a effectué qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a battu Leigh en accueillant Sironen dans le peloton après une blessure à la place de George Delaney.

St Helens a dominé les 40 premières minutes et les Wolves auraient été soulagés de n’être menés que 12-0 à la mi-temps.

Après avoir dominé les échanges d’ouverture, les Saints ont finalement fait valoir beaucoup de territoire et de possession après 12 minutes lorsque Jonny Lomax a envoyé Sironen s’écraser à bout portant et Percival s’est converti.

Les champions ont continué à mettre toute la pression et ce n’est pas une surprise lorsqu’ils ont accru leur avance, Percival remportant le deuxième essai de son équipe qu’il a de nouveau transformé.

Les Wolves ont finalement appliqué une certaine pression sur la ligne des Saints au plus profond de la mi-temps, mais lorsqu’ils ont créé une opportunité, Jack Welsby a produit un superbe tacle qui a sauvé Matty Russell alors qu’il regroupait l’ailier des Wolves en touche.

Le début de la seconde mi-temps s’est poursuivi dans la même veine, St Helens semblant l’équipe la plus dangereuse après la reprise, mais les Wolves s’accrochaient grâce à des efforts défensifs obstinés.

Lorsque les Wolves ont menacé, les Saints ont proposé d’autres superbes exploits pour sauver Danny Walker et Matty Ashton.

La mère des Saints s’est finalement brisée après 56 minutes lorsque Clark a réussi à se faufiler depuis la moitié de terrain près de la ligne et que Ratchford s’est converti pour réduire l’avance à six points à 12-6.

Cela a donné à Warrington le meilleur sort du match alors qu’ils ont appliqué beaucoup de pression, mais ils n’ont pas pu ajouter à leur total même lorsque les visiteurs ont dû jouer les trois dernières minutes avec un homme après que Jon Bennison ait été envoyé à la poubelle pour obstruction.

Dans les dernières secondes du jeu, Mybe a atterri au son du klaxon et Percival s’est converti pour compléter la victoire.

Guerriers de Wigan 48-6 Tigres de Castleford

Abbas Miski a marqué cinq des 10 essais de Wigan alors qu’ils se rapprochaient de la victoire du Bouclier des leaders de la Ligue avec une victoire convaincante de 48-6 contre Castleford.

Le match n’a jamais vraiment été une compétition et la marge aurait pu être plus large si les Warriors avaient marqué la majorité de leurs buts.

Wigan menait 22-6 à la pause avec Miski marquant quatre essais et Jake Wardle en saisissant un, tandis qu’Harry Smith n’a réussi qu’une seule conversion sur cinq tentatives.

Deux essais rapides en début de seconde période de Sam Powell et Kai Pearce-Paul ont vu Wigan mener de 26 points et ils n’en ont pas fini là.

Jai Field est inscrit sur la feuille de match tandis que Castleford était réduit à 12 joueurs avec Blake Austin dans le bac à péché, tandis que Bevan French a finalement obtenu un essai que sa performance méritait après avoir participé à quelques autres.

Jack Broadbent a presque donné un départ de rêve aux Tigers en tombant en panne sur la droite suite à un tacle manqué de Wardle, mais Field était sur place pour l’empêcher de marquer.

Wigan a fait payer Castleford avec deux essais en quatre minutes, Miski les marquant tous les deux. Le premier a vu Smith, French et Toby King se combiner pour envoyer l’international libanais dans le coin. Smith s’est converti pour une avance de 6-0.

Miski a saisi son deuxième lors de la prochaine attaque de Wigan alors que French tourmentait la défense des Tigres avant d’envoyer un coup de pied dans le coin pour que l’ailier récupère et marque pour un avantage de 10-0.

Un énorme coup de Junior Nsemba sur Sam Hall a vu le ballon se libérer et Wigan a lancé une autre attaque. Ils n’ont commis aucune erreur en prolongeant leur avance alors qu’ils allaient à gauche et une coupure de Field semblait avoir mis Liam Marshall dans le coin, il se dirigeait vers la ligne de touche et a lancé une belle passe à l’intérieur pour que Wardle s’écrase. Smith n’était pas cadré mais Wigan menait 14-0.

Les Tigres se sont donné une chance de se battre en capitalisant sur une erreur de Wigan avec un joli mouvement de mêlée qui a vu Jason Qareqare passer dans le coin. Austin s’est converti et ils n’étaient menés que par huit.

Castleford a repris confiance en lui grâce à cet essai et a obligé les Warriors à travailler dur en défense sans trop créer, même si un petit coup de pied semblait avoir ouvert les Warriors, mais Patrick Mago était sur place pour mettre son corps en jeu et venir à son sauvetage de l’équipe.

Wigan a ignoré une période apprivoisée avec le ballon et a centré pour son quatrième essai de la mi-temps, Miski complétant un triplé en première mi-temps après un autre mouvement de passe fluide.

Miski a terminé la mi-temps avec son quatrième essai de la même manière que ses premier et troisième.

Ryan Hampshire a été introduit dans l’action au début de la seconde mi-temps à la place de Smith et sa première tâche a été de convertir un but après que Powell s’est écrasé sous les poteaux après une belle pause et un déchargement de Mago.

C’était trop facile pour Wigan alors qu’ils centraient pour leur septième essai alors que French provoquait encore plus de chaos avant d’envoyer Pearce-Paul marquer.

Les Tigers ont eu quelques sets dans la moitié de terrain de Wigan sans grand chose avant de sembler perdre la tête. Ils ont d’abord concédé un penalty pour dissidence avant qu’Austin ne soit envoyé à la poubelle pour un tacle dangereux.

Les Warriors ont fait compter cet homme supplémentaire avec Field montrant un jeu de jambes soyeux à traverser. Hampshire s’est converti pour une avance de 38-6.

Cela aurait pu être bien pire pour les Tigres avec Field laissant tomber le ballon au-dessus de la ligne, tandis que Nsemba, Miski et Mago étaient tous près d’ajouter au score.

French a couronné une belle performance avec un essai à distance alors qu’il courait en opposition depuis la mi-course pour atterrir sous les poteaux, avant que Miski ne termine là où il avait commencé avec un simple effort dans le coin pour porter son total de la saison à 27 et prendre la tête. buteur d’essais.