Super League un appel à l’aide

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a défendu le projet de Super League européenne et l’a qualifié d' »appel à l’aide ».

L’équipe de Serie A est l’un des trois clubs – aux côtés du Real Madrid et de Barcelone – qui n’ont pas encore renoncé au projet après le retrait des neuf autres équipes.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Gabriele Gravina, chef de la FA italienne, a déclaré que la Juve risquait d’être expulsée de la Serie A si elle était toujours membre de l’ESL au moment du début des inscriptions pour les compétitions nationales de la saison prochaine, mais Agnelli n’a montré aucun signe de recul.

« La Super League n’était pas une tentative de coup d’État », a déclaré Agnelli lors d’une conférence de presse organisée pour le départ du réalisateur Fabio Paratici. « Au contraire, c’était un appel à l’aide désespéré contre un système qui se dirige vers l’insolvabilité.

« Pendant de nombreuses années, j’ai essayé de modifier les compétitions en interne avec l’UEFA et l’ECA car les signes de crise étaient évidents avant même COVID. Le système actuel offre à l’UEFA une exclusivité qui est désormais inefficace.

« Le projet de Super League a été immédiatement soumis à l’approbation de l’UEFA. Dès le départ, les clubs ont tenté un dialogue et une collaboration, mais la réponse a été une fermeture totale avec des déclarations arrogantes qui ont exercé une pression indue sur certains clubs et avec des demandes d’expulsion des trois clubs qui ne s’est pas plié.

« De plus, au mépris total du tribunal de Madrid. Ce n’est pas avec ce genre de comportement que nous réformons le football. Je connais beaucoup de gens à l’UEFA et tout le monde ne pense pas de cette façon.

« La base légale pour un appel est bien fondée, le désir de dialogue avec l’UEFA et la FIFA est inchangé. D’autres sports nous montrent le spectacle – comme le basket-ball. La Juventus, le Real Madrid, Barcelone sont déterminés à trouver une réforme de la compétition et nous allons faites-le aussi pour le club qui nous a fait preuve de solidarité. »

Le président de la FIFA Gianni Infantino a subi des pressions pour expliquer son rôle dans la formation de l’ESL, tandis que le président de la Liga Javier Tebas a averti la Juve, Madrid et le Barça qu’ils devraient avoir « peur » des mesures disciplinaires de l’UEFA.

La Juve a terminé quatrième la saison dernière, manquant le titre de Serie A pour la première fois depuis 2011, et Andrea Pirlo a été remplacé en tant que manager par le retour de Massimilano Allegri.

« Je tiens à souligner la détermination et le désir que lui et le personnel ont de se remettre sur le terrain, ce qui nous rend extrêmement heureux », a déclaré Agnelli à propos d’Allegri. « C’est une aventure à long terme, une aventure de planification et de croissance continue. »