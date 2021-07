Super League : Steve Price fait l’éloge de la défense des Warrington Wolves | La fureur d’Adrian Lam face à une décision d’essai « honteuse » | Nouvelles de la ligue de rugby

La résilience défensive de Warrington a plu à l’entraîneur-chef Steve Price

Steve Price a fait l’éloge de la résilience défensive des Warrington Wolves après avoir essuyé les toiles d’araignée pour compléter le doublé face à leurs rivaux Wigan avec une victoire 21-8 en Super League au stade Halliwell Jones.

L’Australien de trois quarts Jake Mamo, qui a marqué un triplé d’essais lors de la défaite 40-14 des Wolves au DW Stadium en juin, était à nouveau leur héros, se précipitant pour une tentative opportuniste controversée de 80 mètres pour sceller la victoire de son équipe. premier match depuis trois semaines.

Deux essais de l’ailier Liam Marshall avaient donné une avance de 8-6 à Wigan après 24 minutes, mais, une fois que Warrington a trouvé son rythme après un départ lent compréhensible, ils ont pris de la force et ont terminé confortables vainqueurs.

« Je pensais que c’était une démonstration courageuse et engagée », a déclaré Price. « Je pensais que nous étions très courageux défensivement avec le nombre de positions sur le terrain qu’ils avaient en première mi-temps.

« J’ai été déçu de notre taux d’achèvement mais cela reflète la situation de Covid. Nous n’avons eu aucune séance d’entraînement au cours des trois dernières semaines, nous n’avions pratiquement aucun joueur sur le terrain, donc ça allait toujours être comme ça.

« Nous étions maladroits avec le ballon mais je suis vraiment fier de l’effort défensif. Entrer à la mi-temps avec une avance était vraiment positif pour nous avec le nombre de positions sur le terrain que nous avions et notre faible taux d’achèvement.

« Nous avons perdu Philbo (Joe Philbin) et Jace (Jason) Clark et sommes descendus à 12, nous avons donc dû surmonter un peu d’adversité, cela montre que nous avons une équipe résiliente ici. Dans l’ensemble, c’était un affichage positif. »

La série de trois victoires de Wigan s’est arrêtée, mais l’entraîneur Adrian Lam était ravi des efforts de ses joueurs.

« Je pensais que nous étions exceptionnels », a déclaré Lam. « Je suis vraiment fier des joueurs, c’est plus comme l’équipe que nous voulons être. Il y avait beaucoup de faim là-bas et nous étions parfois courageux et résilients.

« Je n’aurais pas pu demander plus d’efforts. Il y a eu quelques décisions qui nous sont retournées et nous nous sommes mis un peu de pression au début de la seconde mi-temps. »

Lam a déclaré que l’arbitre Robert Hicks avait eu tort de ne pas renvoyer l’essai tardif de Mamo à l’arbitre vidéo et pense qu’il aurait dû accorder un penalty à la place pour un acte criminel de l’ailier de Warrington Josh Charnley.

« Je pensais que c’était honteux », a déclaré Lam. « Nous sommes censés veiller au bien-être de nos joueurs et le joueur a reçu un coup de pied à la tête.

« Que ce soit accidentel ou non, je ne sais pas, mais c’est un penalty et il aurait dû arrêter le jeu et aller voir l’arbitre vidéo.

« Il aurait quand même pu attribuer l’essai en revenant sur les images. Il était clair qu’il avait été mis KO. »

Price, cependant, n’a eu aucun problème avec l’attribution de l’essai.

« Vous devez jouer au coup de sifflet », a déclaré le patron de Warrington. « C’était totalement accidentel. »

Lam a révélé que Marshall avait échoué à son évaluation de blessure à la tête et ne jouerait pas contre Leigh dimanche.

L’ailier de Warrington Tom Lineham a raté le match en raison d’une plainte au dos tandis que l’attaquant Joe Philbin ne sera pas disponible pour le match de dimanche à Leeds après avoir échoué à un test de tête.