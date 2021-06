Super League : Steve Price des Warrington Wolves salue Gareth Widdop comme « un grand atout pour l’Angleterre » | Nouvelles de la ligue de rugby

L’impact de Gareth Widdop a été salué par l’entraîneur-chef de Warrington, Steve Price

Steve Price est convaincu que Gareth Widdop sera un atout pour l’équipe d’Angleterre après avoir célébré son rappel dans le giron international avec un but de 18 points lors de la victoire 38-18 des Warrington Wolves contre Wakefield Trinity.

Widdop, qui était un habitué de l’Angleterre sous les entraîneurs précédents Steve McNamara et Wayne Bennett, avait été exclu de l’équipe initiale de Wane se préparant pour la Coupe du monde de rugby à XV de cet automne, mais ses récents affichages accrocheurs pour les Wolves l’ont vu regagner sa place dans le équipe cette semaine.

Et il a marqué le rappel avec un essai, a participé à deux autres et a marqué sept buts en autant de tentatives – la majorité hors de la ligne de touche – alors que les Wolves ont rebondi après leur décevante défaite en demi-finale de la Challenge Cup contre Castleford le week-end précédent.

« Je suis vraiment content pour Gaz », a déclaré Price. « Je pense qu’il a été le meilleur joueur de la compétition et qu’il sera un grand atout pour l’Angleterre.

« Pour le moment, cela reflète ce qu’il a fait en pré-saison. Il est bien placé et joue très bien. »

Le patron des Wolves était également ravi de la réponse de son équipe après leur défaite décevante en demi-finale de la Challenge Cup contre Castleford.

Pendant ce temps, l’ailier Josh Charnley était de retour parmi les essais après une période stérile alors qu’il remportait un triplé dans la victoire.

« Josh a un peu baissé et c’était une belle récompense pour sa persévérance et sa persévérance et cela a montré ce soir qu’il avait un bon ballon propre et je suis vraiment content pour lui parce qu’il travaille dur dans son métier », a déclaré Price.

« Parfois, dans ce match, ce n’est pas toujours comme vous le souhaitez, mais c’était ce soir, et je suis vraiment content pour lui. »

L’entraîneur de Wakefield, Chris Chester, a révélé que son équipe n’était arrivée au stade Halliwell Jones que 45 minutes avant le coup d’envoi après un trajet de trois heures en raison de problèmes sur l’autoroute, mais n’a donné aucune excuse pour la défaite de son équipe.

« Pendant les 20 premières minutes, nous avons semblé être une équipe qui venait de passer trois heures dans le bus, mais ce n’est pas une excuse », a déclaré Chester.

« Ce n’était pas idéal et nous avons dû attacher les joueurs au sol, mais ce n’était qu’une de ces choses que vous ne pouvez pas planifier.

« Mais après avoir dit que nous n’étions pas assez bons dans ces 20 à 25 minutes d’ouverture où nous avons vraiment eu du mal.

« Je pensais que notre contrôle de ruck était médiocre et que les contacts au milieu n’étaient pas à la hauteur et une fois que Warrington commence à jouer rapidement, il est très difficile de le récupérer. »