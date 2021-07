Super League : Steve McNamara agacé par les trois fautes des Catalans Dragons contre les Huddersfield Giants | Nouvelles de la ligue de rugby

Steve McNamara était mécontent du fait que les Catalans aient reçu des cartons jaunes pour trois joueurs lors de la victoire contre Huddersfield

Steve McNamara insiste sur le fait que les Dragons catalans n’ont pas de problèmes disciplinaires, mais il les a accusés de « stupidité » après avoir fait échouer trois joueurs lors de leur victoire 50-12 contre les Huddersfield Giants.

James Maloney a marqué 22 points alors que les leaders de la Super League ont couru huit essais contre deux pour étendre leur série de victoires en championnat à sept matches.

McNamara était ravi de la facilité avec laquelle ils ont remporté une 10e victoire de la saison, dont sept sur le sol anglais, mais mécontent des cartons jaunes remis à Jason Baitieri, Josh Drinkwater et Gil Dudson.

Maloney joue le rôle des Dragons contre les Géants James Maloney a ouvert la voie alors que les Catalans consolidaient leur position en tête du classement avec une victoire 50-12 à Huddersfield.

Baitieri a été condamné au péché en première mi-temps à la suite de violations persistantes de l’équipe et les Catalans ont terminé le match avec 11 hommes après que Drinkwater et Dudson aient vu le jaune au cours d’incidents distincts.

« Je ne suis clairement pas content d’avoir des joueurs dans la poubelle, nous devons y jeter un coup d’œil », a déclaré l’entraîneur-chef des Dragons McNamara. « Je ne pense pas que nous ayons un problème de discipline. Nous avons été avertis et n’avons pas tenu compte des avertissements, donc c’était un peu de la stupidité.

« Je ne pense pas que nous ayons un problème à long terme, mais ce soir, nous nous sommes mis sous pression après des décisions stupides après avoir été avertis. Mais le mouvement en défense a été formidable, même lorsque nous n’étions plus qu’à 11 hommes.

« J’ai été un peu critique au cours des deux dernières semaines parce que je ne pensais pas que nous avions un avantage et nous avons mis le groupe au défi de revenir à quelque chose comme la normale. Je pensais que nous étions revenus à la normale en défense et nous avons marqué de beaux essais. Nos moitiés jouent en synchronisation à la minute et je pense que Ben Garcia a fait un excellent travail en tant que talonneur. »

Will Pryce a fait forte impression lors de ses débuts à Huddersfield

Il s’agissait d’une quatrième défaite consécutive pour les Giants, blessés, qui ont fait leurs débuts à Will Pryce, le fils de 18 ans de l’ancien adversaire britannique Leon Pryce, en l’absence de trois demis de premier choix.

Le jeune a été présenté après 62 minutes et a eu un impact immédiat, glissant le ballon hors d’un tacle pour le centre Jake Wardle pour marquer le deuxième essai de Huddersfield.

« Je pensais que Will était vraiment bon, a déclaré l’entraîneur-chef des Giants, Ian Watson. « Il est venu et a bavardé, il était Will. Il est juste allé là-bas pour jouer au rugby.

« Nous voulions qu’il mette la main sur le ballon et soit une menace et il l’a fait. J’aurais juste aimé que nous aurions pu obtenir un résultat et en faire des débuts mémorables, mais je suis sûr qu’il aura beaucoup plus d’apparitions. »

Ian Watson a dû réfléchir à une quatrième défaite consécutive pour Huddersfield

Watson était naturellement mécontent du résultat global, mais après ce qu’il considérait comme un début de match solide de la part de son équipe rafistolée et se demandait s’ils accordaient trop de respect aux dessus de table.

« Je pensais que nous avions bien commencé d’une certaine manière, mais nous étions un peu mous en défense », a déclaré Watson. « Pendant les 20 premières minutes, nous étions dans un bras de fer.

« Il nous a fallu un certain temps pour commencer à déplacer le ballon et quand nous avons fait notre défense, notre défense a commencé à devenir molle, donc c’est un exercice d’équilibre. Peut-être parce que nous jouions contre les Catalans et qu’ils sont en haut du classement, nous les avons probablement un peu trop respectés.

« Je suis déçu du résultat, mais il y a eu des individus qui se sont levés et ont joué de grosses minutes. Si vous regardez notre colonne vertébrale, elle est décimée, et nous devons trouver un moyen d’obtenir un peu de continuité dans cette colonne vertébrale et aller de l’avant avec ça. »