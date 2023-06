Super League: St Helens et Wigan Warriors prêts à renouveler leur rivalité alors que la ronde 15 démarre | Actualités de la Ligue de Rugby

Curtis Sironen a découvert peu de temps après avoir signé pour St Helens ce que signifient les matchs de derby avec Wigan

Comme tant d’autres étrangers qui ont rejoint St Helens au fil des ans, Curtis Sironen a rapidement compris ce qui compte vraiment pour le club et les fans de la ligue de rugby de la ville : quoi qu’il arrive, assurez-vous de battre les Wigan Warriors.

Le deuxième rang australien connaît tout des rivalités, notamment depuis qu’il a joué dans la LNR pour Manly Sea Eagles contre leurs anciens ennemis Parramatta Eels et Cronulla Sharks, tandis que son père Paul était un habitué de l’État d’origine pour la Nouvelle-Galles du Sud contre le Queensland à partir de 1989. à 1994.

Mais Sironen a appris qu’il y a quelque chose de différent dans les affrontements de Saints-Wigan, qui ont une histoire remontant à la première saison de l’Union du Nord en 1895, et sait ce qui est attendu avant le dernier chapitre de la rivalité vendredi. , vivre de Sports du ciel.

« Cela signifie tellement pour les habitants de la ville et du club, ces matchs de derby », a déclaré Sironen, s’adressant à Le verdict sur Sky Sports Nouvelles.

« C’est quelque chose que j’ai appris rapidement en venant à St Helens, que les gens n’hésitent pas à vous faire savoir qu’ils ont besoin de vous pour avoir un gros match contre Wigan parce qu’il y a des droits de vantardise là-bas avec la proximité des deux villes et des choses comme ça.

« C’est définitivement un match que nous avons encerclé et nous attendons avec impatience le concours. Nous avons eu un excellent concours là-bas le Vendredi Saint et j’espère que nous pourrons attirer une foule bondée comme nous l’attendons et obtenir une bonne ambiance pour un autre grand match de ligue de rugby. »

C’est la même histoire à huit miles de là, de l’autre côté de Billinge Hill, comme le sait le capitaine Liam Farrell de Wigan aussi bien que n’importe qui d’autre.

Né dans la ville et maintenant dans sa 13e année à jouer pour le club, il a, à part un prêt de six matchs avec Widnes Vikings, passé toute sa carrière professionnelle à représenter, la deuxième rangée s’est déjà retrouvée à recevoir des discours d’encouragement impromptus de le grand public avant le voyage de vendredi au Totally Wicked Stadium.

« C’est une chose qui change vraiment, vous pouvez être dans votre supermarché local ou marcher dans la rue et les gens viendront vers vous et diront qu’ils ne se soucient pas vraiment des autres résultats, mais assurez-vous d’en obtenir un sur St Helens, » Farrell a dit Sports du ciel.

« Je vis dans la ville depuis longtemps et c’est le genre de choses que j’obtiens depuis un bon moment maintenant.

« Cela crée une bonne ambiance, et cela construit également la semaine, vous ressentez les nerfs quelques jours plus tôt et l’intensité de l’entraînement augmente également.

« Je pense que tout cela ne fait qu’ajouter à une excellente façon de commencer la semaine, puis d’intégrer le jeu le week-end. »

Wigan se rend à St Helens après avoir remporté le derby du Vendredi Saint au DW Stadium en avril, triomphant 14-6 grâce aux essais de Harry Smith, qui a également inscrit trois buts, et de Toby King.

Ce sont les Saints qui détiennent le meilleur record global de ces matchs à l’époque estivale, remportant 46 victoires contre 40 pour les Warriors, avec quatre nuls.

Il y avait aussi des fortunes contrastées pour les équipes de Newcastle pendant Magic Weekend. Wigan a été battu 46-22 par les nouveaux leaders de la Super League de Betfred, les Catalans Dragons, tandis que les champions en titre, St Helens, ont rejoint les barrages à la différence de points après avoir battu Huddersfield Giants 48-6.

Le vieux cliché sur la forme sortant par la fenêtre dans ces matchs sera sans aucun doute mentionné plus d’une fois et Sironen s’attend à ce que lui et ses collègues attaquants en particulier soient dans une soirée exténuante.

« La bataille physique et la bataille énergétique, l’équipe qui peut se présenter régulièrement pendant les 80 minutes aura plus de chance », a déclaré Sironen.

« Pour nous, c’est probablement pratique d’avoir un court délai après avoir joué dimanche, donc il s’agissait juste de récupérer après l’entraînement.

« En termes d’entraînement, cela n’a pas été trop différent, mais c’est plus quand vous vous déplacez en ville et que les gens vous font savoir ce qu’ils pensent du match à venir le week-end et espèrent que vous pourrez faire une performance. »

Farrell anticipe exactement la même chose pour Wigan, attribuant une partie du succès de St Helens en remportant quatre finales sans précédent de Super League d’affilée au défi physique qu’ils posent aux adversaires.

« Pour moi, une chose que les Saints ont bien faite au cours des deux ou trois dernières années où ils ont vraiment réussi, c’est qu’ils vous défient physiquement avec et sans le ballon », a déclaré Farrell.

« Nous devons égaler cela et être meilleurs et si nous pouvons le faire, nous pouvons nous donner une chance. »

Regardez le derby de la Super League de Betfred entre St Helens et Wigan Warriors au Totally Wicked Stadium en direct sur Sky Sports Arena et Événement principal à partir de 19h30 le vendredi 9 juin (coup d’envoi 20h). Diffusez également sur NOW TV.