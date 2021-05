Super League: St Helens et l’entraîneur-chef Kristian Woolf sont frustrés par la défaite des Catalans Dragons | Actualités de la Ligue de Rugby

Kristian Woolf a estimé que St Helens était bien en dessous de ses normes habituelles lors de la défaite face aux Catalans

Kristian Woolf a admis que son équipe était bien en dessous de son niveau habituel alors que les leaders de la Super League Betfred avaient subi une première défaite de la saison face aux Dragons Catalans.

Les saints hors du commun semblaient à la traîne face à une puissante performance des Catalans dirigée par l’homme du match James Maloney et ont été battus 20-16.

Une reprise tardive des visiteurs a conduit à une arrivée effrénée à Perpignan, mais les Saints n’ont pas tout à fait fini le travail et les champions consécutifs se sont effondrés au stade Gilbert Brutus.

Les Catalans mettent fin au départ invaincu des Saints Les Dragons catalans ont surmonté les changements tardifs imposés à leur équipe pour donner à St Helens leur première défaite de la saison 2021.

« Nous sommes tous déçus », a déclaré l’entraîneur-chef de St Helens, Woolf. « Cette performance n’était pas du tout proche de nos standards et nous devrons régler les choses avant notre prochain match.

« Nous sommes très frustrés. J’ai aimé notre combat à la fin et nous en avons eu des correctifs en première mi-temps, mais nos 20 minutes après la mi-temps ont été vraiment médiocres et nous avons soutenu cela avec une défense médiocre aussi selon nos normes normales. .

«C’est là que le match est gagné et perdu. Nous avons dû montrer le combat que nous avons dû entrer dans le match au début de la seconde période.

« Nous voulons jouer un peu de foot et nos moitiés contrôlent quand nous jouons et quand nous ne le faisons pas. Le reste d’entre nous devons nous assurer que nous sommes connectés avec cela. C’est une question d’exécution et de concentration et c’est quelque chose que nous pas trop bien ce soir. «

Cette performance n’était pas du tout proche de nos normes et nous devrons régler les choses avant notre prochain match. L’entraîneur-chef de St Helens Kristian Woolf

Les Dragons ont été frappés par la perte soudaine de l’arrière latéral vedette Sam Tomkins et du centre Samisoni Langi, qui se sont tous deux blessés juste avant le coup d’envoi, mais les jeunes remplaçants français Arthur Mourgue et Mathieu Laguerre ont comblé les lacunes avec brio.

L’affrontement australien Maloney a mis les Catalans en tête avec un penalty précoce, puis s’est frayé un chemin à travers la défense des Saints pour un essai à 26 minutes.

L’arrière latéral Lachlan Coote a inscrit les Saints au tableau de bord avec un penalty juste avant la mi-temps, mais les champions ont fléchi au début de la seconde période alors que Dean Whare traversait.

Les saints ont riposté avec un essai de Mark Percival mais Coote n’a pas pu convertir, puis Ben Jullien a traversé pour les Catalans, Maloney se convertissant depuis la ligne de touche pour porter le score à 20-6.

3:56 Faits saillants alors que Catalans Dragons est devenu la première équipe à vaincre St Helens dans la Super League Betfred en 2021. Faits saillants alors que Catalans Dragons est devenu la première équipe à vaincre St Helens dans la Super League Betfred en 2021.

Percival a réussi son deuxième essai à la 71e minute, puis Regan Grace a traversé pour en faire un jeu de balle à quatre points à seulement trois minutes de la fin.

Les Dragons ont réussi à résister à une attaque des saints tardifs et ont laissé les supporters chanter pour la première fois cette année.

« Je suis très content de l’équipe, ils ont travaillé très très dur contre une équipe très forte », a déclaré l’entraîneur-chef des Dragons, Steve McNamara:

« Perdre Sam Tomkins et Samisoni Langi avant le coup d’envoi a rendu les choses très difficiles pour nous. Nous avions eu une courte semaine, de retour de Hull lundi, donc pour nous faire face à tout cela, c’était une excellente performance.

Je pensais que nous étions très bons défensivement contre les Saints ce soir. Je ne pense pas que nous étions trop bons en attaque, mais notre défense a gagné le match. Steve McNamara, entraîneur-chef des Catalans Dragons

« Mathieu Laguerre s’est entraîné avec nos réserves ce matin et il s’attendait à jouer à Lézignan demain, mais il a fait un match fantastique, aux côtés d’Arthur Mourgue.

«Les meilleures équipes défensives se donnent une chance de gagner la compétition et nous ne l’avons pas été ces dernières années et c’est quelque chose que nous reconnaissons.

«Certaines des décisions que nous avons prises avec notre équipe cette saison ont été conçues pour améliorer ce côté de notre jeu.

« Je pensais que nous étions très bons défensivement contre les Saints ce soir. Je ne pense pas que nous étions trop bons en attaque, mais notre défense a gagné le match. »