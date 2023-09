Super League : Sky Sports diffusera une émission spéciale du vendredi soir pour le point culminant de la Rugby League avec des places pour les barrages en jeu | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jenna Brooks et Jon Wilkin sont rejoints par Konrad Hurrell, du centre de St Helens, pour discuter de tout, de sa vie de famille à Tonga à ses plaisirs coupables en matière de nourriture.

La course aux Play-Offs de la Super League de Betfred n’a jamais atteint un point culminant aussi excitant – et cela signifie un vendredi soir sans précédent d’action de la Rugby League sur Sky Sports.

Avec trois équipes actuellement à égalité de points en tête du classement et des batailles tout aussi féroces pour chaque position dans les six premiers barrages, les partenaires de diffusion du sport ont convenu que les six matches de la 27e journée devraient se jouer le vendredi 22 septembre prochain. .

Sky Sports annoncera samedi soir, après les matches de ce week-end, quel match dirigera sa couverture. Tous les matchs débuteront à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

En plus de la couverture complète d’un match, ils disposeront également de caméras et de journalistes à tous les matches qui auront une chance d’influencer le déroulement des barrages, ce qui signifie que les téléspectateurs ne manqueront rien vendredi soir prochain.

Pendant ce temps, RL Commercial prend des dispositions pour garantir que le Bouclier des Leaders de la Ligue puisse être présenté aux gagnants vendredi soir – à Leigh, Salford ou St Helens.

Cette semaine, Jenna et Jon sont rejoints par Dan Sarginson qui fait sa deuxième apparition sur le podcast ! Le trio discute avec Dan de l'évolution de la retraite, discute des bienfaits de la méditation et des raisons pour lesquelles il n'est pas toujours bon d'être « le joueur de rugby ».

« Avec seulement deux tours restants de cette saison compétitive et convaincante de Betfred Super League, il est impossible de prédire avec certitude exactement ce qui sera en jeu lors de la 27e journée », a déclaré Rhodri Jones, directeur général de RL Commercial.

« Nous sommes reconnaissants à Sky Sports d’avoir pris des dispositions spéciales qui permettent de jouer les six matches le vendredi soir, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de changement tardif pour les supporters qui prévoient d’y assister en personne, et une soirée d’hier soir pleine d’action pour les téléspectateurs. »

Betfred Super League Round 27 – Calendrier spécial Sky Sports du vendredi soir (coup d’envoi à 20h)

Géants de Huddersfield contre Wolves de Warrington

Leeds Rhinos contre Castleford Tigres

Léopards de Leigh contre Guerriers de Wigan

Diables rouges de Salford contre Dragons catalans

St Helens contre Hull FC

Wakefield Trinity contre Hull KR

Faits saillants du match de Super League entre Leeds Rhinos et Wigan Warriors

Qui peut remporter le Bouclier des Leaders de Ligue ?

À l’approche de la 26e journée de la saison régulière, trois équipes sont actuellement à égalité avec 36 points en tête du classement de la Super League.

Guerriers de Wigan ouvre la voie en termes de différence de points par rapport aux gagnants du Shield 2021 Dragons Catalanstandis que les vainqueurs de l’année dernière et les champions en titre Sainte-Hélène sont également fermement dans le mélange.

Léopards de Leighcependant, ne peut plus terminer en tête du classement, les vainqueurs de la Betfred Challenge Cup étant désormais à six points des trois favoris après leur défaite 22-12 contre les Saints vendredi dernier.

La course aux play-offs

Regardez les Red Devils de Salford poursuivre leurs rêves dans le top six avec une victoire épique au point d'or contre Warrington

Wigan, les Catalans et St Helens étaient déjà assurés d’une place pour les barrages avant la 25e journée et Leigh les a désormais rejoints car ils ne peuvent plus être rattrapés par quiconque en dehors du top six. Rhinocéros de Leeds» Défaite 50-0 contre Wigan.

Leeds, finaliste de la Grande Finale de l’année dernière, peut mathématiquement encore se faufiler dans les barrages des derniers tours de la saison régulière comme ils l’ont fait en 2022, mais cela les oblige à remporter leurs deux matchs restants et d’autres résultats pour suivre leur chemin.

Les deux autres places en barrages restent en jeu à deux journées de la fin. Hull Kingston Rovers a pris l’avantage sur ses rivaux avec une victoire lors de la 25e journée, ce qui leur a permis de prendre deux points d’avance sur le peloton de chasse, cinquième.

Loups de Warrington et Diables rouges de Salford sont à égalité avec 26 points après que ces derniers ont remporté un thriller avec des points d’or contre les Wolves lors de la 25e journée, mais les Red Devils sont septièmes pour la différence de points. Pendant ce temps, les défaites de Géants de Huddersfield et FC Hull au tour 25, ils les ont éliminés des éliminatoires.