Super League: Robbie Mulhern tire de précieuses leçons des attaquants internationaux des Warrington Wolves | Actualités de la Ligue de Rugby

Robbie Mulhern profite de la vie à Warrington après son déménagement

Greg Inglis a peut-être fait la une des journaux en ce qui concerne les signatures des Warrington Wolves pour la saison 2021 de la Super League, mais le travail d’un autre de ceux-ci ne doit pas être négligé.

Robbie Mulhern est arrivé au stade Halliwell Jones en provenance de Hull Kingston Rovers avec beaucoup moins de fanfare que le grand australien mais s’est rapidement installé dans la vie avec son nouveau club.

Ses cinq saisons avec les Rovers l’ont vu faire plus de 100 apparitions pour la tenue d’East Hull et, bien que l’hélice ait apprécié son séjour là-bas, l’opportunité de rejoindre les Wolves et d’apprendre de Mike Cooper et Chris Hill s’est avérée trop bonne pour refuser.

« J’adore ça », a déclaré Mulhern. «C’est toujours difficile de passer dans une nouvelle équipe, surtout quand on est assez bien installé quelque part avant comme moi.

« Mais le déménagement a toujours été une évidence, venir dans un club comme Warrington et être avec les joueurs que je suis maintenant.

« Coops et Chill sont tous deux des accessoires internationaux et ça a toujours été génial pour moi de venir jouer avec eux. Mais plus important encore, ce sont de très bons types, comme toute l’équipe.

« C’est bien d’être avec eux, d’apprendre à les connaître personnellement et de tirer de petites choses de leur jeu parce qu’ils ont une riche expérience. »

Cooper – à son deuxième passage avec le club de sa ville natale – et Hill sont les piliers du peloton de Warrington depuis plusieurs saisons maintenant, et Mulhern joue son rôle en les soutenant depuis le banc d’échange depuis ses débuts dans le match d’ouverture du année contre Castleford Tigers.

Être autour du duo anglais a permis au joueur de 26 ans de voir ce qui motive les joueurs internationaux, et il a déjà ramassé de nombreux petits détails et le travail invisible qu’ils font pour améliorer son propre jeu.

« Les fans adorent voir les gros succès et les grandes courses, mais ce sont les petits domaines d’effort où ils sont tous les deux si bons », a déclaré Mulhern.

«Ce sont les normes qu’ils ont établies pour l’équipe qui amènent tout le monde et ne permettent pas des choses qui ne sont pas aussi bonnes que vous attendez peut-être dans d’autres équipes.

Robbie Mulhern a déjà eu un impact dans l’équipe de Warrington

«Je pense que c’est pourquoi Warrington est toujours en tête de la ligue au cours des dernières saisons, car ils ont ces gens qui respectent ces normes.

« Je pense que ça a été vraiment bien pour moi et d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. »

Le travail accompli par Mulhern pour s’améliorer n’est pas passé inaperçu par l’entraîneur-chef de Warrington, Steve Price, qui est ravi de la façon dont il s’est adapté à la vie au club alors qu’ils poursuivent ce premier triomphe insaisissable de la Grande Finale de la Super League.

Price est également satisfait de ce que l’attaquant né à Leeds a apporté au groupe en termes de personnalité.

Je suis vraiment ravi de l’entraîner et tous les garçons adorent l’avoir avec lui, alors il ne fera que nous améliorer. Steve Price sur Robbie Mulhern

« Rob a été fantastique », a déclaré Price. «Il fait tous les petits domaines d’effort et les petites choses dont nous sommes fiers en tant que match.

« Son jeu ne fera que grandir et grandir, comme vous le verrez dans les semaines à venir. Je suis vraiment ravi d’être entraîneur et tous les garçons adorent l’avoir avec lui, alors il ne fera que nous améliorer. »

Une chose que Mulhern n’a pas encore expérimenté à Warrington est de jouer devant une foule, bien qu’il aura l’occasion de le faire lundi soir lorsque les fans reviendront au stade Halliwell Jones pour le match contre Huddersfield Giants, qui est en direct sur Sky Sports. .

La capacité du stade est plafonnée à 4000 pour le moment, mais Mulhern attend toujours des supporters qu’ils fassent la différence après avoir expérimenté l’atmosphère générée par les supporters des Wolves lors de précédentes visites avec Hull KR.

Robbie Mulhern a l’expérience du public de Warrington depuis ses jours à Hull KR

« Je pense que c’est étrange pour tous les joueurs de devoir jouer sans foule, comparé à ce à quoi nous sommes habitués », a déclaré Mulhern.

«Quand j’ai joué pour Hull KR contre Warrington, c’était toujours un environnement vraiment hostile et j’ai hâte d’être du bon côté pour changer.

« Il n’y aura que 4 000 fans, mais comme le stade est très proche du terrain et compact. Cela crée une bonne ambiance, surtout avec les grands matchs, donc plus tôt il pourra être à nouveau à pleine capacité, mieux ce sera. »