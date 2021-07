Super League: Richard Marshall des Red Devils de Salford dit que l’indiscipline a coûté à son équipe la défaite contre Leeds Rhinos | Nouvelles de la ligue de rugby

Richard Marshall était frustré par la mauvaise discipline de Salford contre Leeds

Richard Marshall a blâmé l’indiscipline de son équipe après que les Red Devils de Salford aient été martelés 38-10 par Leeds Rhinos à Emerald Headingley.

Les Rhinos ont couru en six essais et Salford a envoyé deux joueurs à la poubelle dans ce qui s’est avéré être un concours unilatéral en Super League vendredi.

Leeds a pris une avance de 20-0 à la mi-temps et, malgré le fait que les visiteurs aient marqué trois fois en seconde période, les hôtes n’ont jamais semblé troublés.

Leeming double aide Leeds à repousser Salford Un doublé de Kruise Leeming a aidé Leeds à vaincre Salford 38-16 à Headingley dans la Super League Betfred.

Salford a donné un carton jaune à Tui Lolohea pour dissidence, puis Seb Ikahihifo a également été condamné après avoir couru pour rejoindre une mêlée, laissant les Red Devils avec seulement 11 joueurs sur le terrain.

« Notre discipline nous a coûté le match – c’est ce qui s’est passé », a déclaré Marshall, son équipe ayant également concédé un nombre important de pénalités en deuxième mi-temps.

« Nous l’avons fait il y a trois semaines contre Leeds et nous l’avons encore fait. C’est un simple manque de respect pour le jeu, le ballon, pour l’arbitre.

« Je n’ai jamais vu un arbitre, quand quelqu’un répond, change sa décision – cela n’arrive jamais. Donc, nous devons en être responsables.

Les meilleures équipes de la compétition ont une vraie discipline forte. Nous sommes au bas du tableau, ou presque, et nous devons être meilleurs à cet égard. L’entraîneur-chef de Salford Richard Marshall

« Moi, en tant qu’entraîneur-chef, je dois m’assurer que mes gars quand ils sortent, sachent que c’est » oui monsieur, non monsieur, trois sacs pleins monsieur » – c’est comme ça que ça doit être.

« Les meilleures équipes de la compétition ont une très bonne discipline. Nous sommes en bas du tableau, ou presque, et nous devons être meilleurs à cet égard. »

Le centre Harry Newman a ouvert le score et Kruise Leeming a marqué deux fois, avec d’autres essais de Callum McLelland, King Vuniyayawa et Matt Prior et sept buts pour Rhyse Martin. Les essais de Salford sont venus de Ken Sio, Lolohea et Krisnan Inu, qui en ont converti deux.

Newman, récemment revenu de 10 mois sur la touche avec une jambe cassée, a croisé tôt et a participé à plusieurs autres essais.

Nous avions une bonne énergie en première mi-temps et je pensais que le public y avait joué un rôle. L’entraîneur-chef de Leeds Richard Agar

« Harry est électrisant quand il touche le ballon », a déclaré l’entraîneur-chef des Rhinos Richard Agar à propos du joueur de 21 ans.

« Il n’est pas encore revenu à son meilleur niveau et je suis à peu près certain qu’il faudra peut-être un certain temps avant de le voir à son apogée absolu. Mais il est toujours une telle menace, qu’il revienne à contre-courant avec son jeu de jambes, avec ses premières balles , il est si fort et rapide.

« C’est tout simplement génial de le voir de retour sur la feuille de match et je pense que la semaine dernière lui a fait du bien. Ce n’était pas une excellente performance de notre part contre les Catalans, mais pour lui de traverser de longues périodes de jeu dans un match, même en entrant dans ce match ce soir, il disait à quel point il se sentait mieux.

« Il est toujours en manque de forme physique pour le match, mais nous allons l’y amener. »

Le buteur d’essai Kruise Leeming célèbre avec les fans de Leeds à temps plein

Agar a également salué l’influence de la foule de Headingley, avec plus de 10 000 fans présents.

« Nous avions une bonne énergie en première mi-temps et je pensais que la foule y avait joué un rôle », a déclaré Agar. « Nous avons eu une très bonne performance en première mi-temps. Nous avons marqué de très bons essais.

« Kruise Leeming a été merveilleux dans certaines des choses qu’il a faites, mais a ensuite annulé certaines d’entre elles avec des erreurs inhabituelles. Mais à 20-0 à la mi-temps, nous en avons eu une bonne valeur. »