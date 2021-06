Super League : Richard Marshall appelle les Red Devils de Salford à augmenter le niveau de jeu après la défaite de Hull KR | Nouvelles de la ligue de rugby

Richard Marshall veut voir une amélioration rapide de Salford après sa défaite contre Hull KR

Richard Marshall a concédé que les Diables rouges de Salford doivent s’améliorer rapidement s’ils veulent éviter une saison de lutte dans la Super League Betfred.

L’équipe de Marshall a été battue 40-4 aux Hull Kingston Rovers vendredi, ce qui en a fait une cinquième victoire en championnat de la saison avec une performance dominante de sept essais au Hull College Craven Park.

Les Rovers ont marqué des essais grâce à George Lawler, Ben Crooks, Brad Takairangi, Shaun Kenny-Dowall, Matt Parcell, Ryan Hall et Kane Linnett.

Jordan Abdull a réussi quatre conversions et un penalty, mais n’a pas pu marquer les derniers points après avoir été frappé à l’épaule par Pauli Pauli lors de la préparation du score de Linnett, Rowan Milnes étant intervenu pour les coups de pied.

L’Australien a reçu un carton rouge consécutif après le sirène et il y avait également des jaunes pour Chris Atkin de Salford et Adam Quinlan de Rovers.

Ken Sio a marqué le premier essai du match pour les visiteurs, mais tout était en descente de Salford à partir de là.

« Certaines personnes du groupe doivent être bien meilleures, c’est loin d’être là où nous voulons être en tant que Salford », a déclaré Marshall. « Il y a juste des choses simples que nous devons faire beaucoup mieux, des choses à la limite, de la discipline.

« Nous avons fait mettre un homme à la poubelle. Notre discipline est lamentable en ce moment. Cela ne fait que caractériser la façon dont nous jouons au moment où nous faisons expulser un homme à la cloche.

« Ils avaient l’air mieux avec le ballon en main et ont eu un bon jeu de coups de pied. En seconde période, nous avons capitulé. C’est l’histoire de notre saison et c’est quelque chose que nous devons changer et nous devons changer rapidement. »

Après l’essai précoce de Sio, Salford n’aurait pu être sur la bonne voie que pour une deuxième victoire de la saison et Marshall était satisfait de la façon dont ils ont ouvert avant de disparaître.

« Nous avons respecté le plan et nous avons donné un coup de pied dans le coin les 10-12 premières minutes », a déclaré Marshall. « Nous avions beaucoup d’élan et nous avions l’air de jouer. Je ne pensais pas que nous étions cliniques quand ils avaient 12 joueurs. »

1:43 Tony Smith a accepté le prix du joueur du match au nom de Jordan Abdull après que le demi-arrière ait été soigné à la suite d’un coup tardif de Pauli Pauli Tony Smith a accepté le prix du joueur du match au nom de Jordan Abdull après que le demi-arrière ait été soigné à la suite d’un coup tardif de Pauli Pauli

L’entraîneur-chef de Hull KR, Tony Smith, a été impressionné par la façon dont ses joueurs ont défendu en équipe.

« Je suis vraiment fier de la façon dont les joueurs ont abordé tout le match, mais notre défense en particulier », a déclaré Smith. « Nous avons concédé un essai sur un coup de pied et c’était la seule façon pour eux de marquer, je pensais.

« Je pense que nous sommes de toute façon assez bons pour marquer des points. Leur structure était vraiment bonne défensivement et nous avons dû les épuiser.

« Nous avons parlé de la façon dont nous allions briser ces personnes. Nous allions devoir les traverser à un moment donné et c’est finalement ce que nous avons fait. »