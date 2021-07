Super League: Richard Agar salue les efforts des Leeds Rhinos lors de la victoire contre les Wolves | Nouvelles de la ligue de rugby

Les joueurs de Leeds célèbrent leur victoire sur Warrington

Richard Agar était ravi de l’effort déployé à ses côtés après que Leeds Rhinos ait enregistré une victoire 22-16 sur Warrington Wolves au stade Halliwell Jones.

Les Rhinos ont pris une avance de 22-6 au début de la seconde mi-temps, mais ont dû survivre à un rallye frénétique des Wolves alors que Josh Charnley a remporté deux essais tardifs, tandis que les visiteurs avaient à la fois Liam Sutcliffe et Robert Lui dans le péché-bin en finale 10 minutes.

Leeds a marqué trois essais grâce à Lui, Alex Mellor et Ash Handley, tandis que Rhyse Martin a botté cinq buts en autant de tentatives.

« C’était un effort magnifique de nos garçons », a déclaré Agar. « Nous sommes venus jouer et alors que l’énergie chutait du jeu, c’était comme un toucher et une passe en seconde période et nous nous accrochions et devions nous accrocher par les ongles pour la vie.

« Mais nous nous sommes accrochés et avons réussi de superbes efforts de dernière minute et n’avons concédé qu’avec 11 hommes en seconde période avec quelques minutes au compteur, donc c’était un effort magnifique.

« C’était une tâche énorme de venir à Warrington avec un calendrier vraiment difficile et l’esprit que nous avons montré en nous attachant était fantastique.

« Je pensais qu’en première mi-temps, nous étions magnifiques, nous avons très bien attaqué, et nous nous sommes éloignés de cela pendant 10 minutes et ils ont fini par faire un essai en douceur. Nous savions que nous allions le faire dur et quand vous lancez le aussi deux sin-bins, l’esprit que nous avons montré était fantastique. »

Le programme chargé se poursuit pour les Rhinos vendredi lorsqu’ils feront face à un autre test difficile contre les Dragons Catalans de haut vol à Emerald Headingley.

« Nous y retournons dans quatre jours et je me dis : ‘Comment recommencer ?' », a déclaré Agar. « Les garçons ont besoin de se rafraîchir mentalement car après un bon effort dos au mur comme celui-là, on pouvait entendre une mouche voler dans le vestiaire.

« Ils sont absolument épuisés et je n’ai jamais entendu un vestiaire aussi silencieux. Mais nous aurons un jour de congé et repartirons plus tard dans la semaine pour affronter l’équipe au sommet de la compétition. »

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, pensait que son équipe avait obtenu ce qu’elle méritait après la fin de leur série de six victoires en Super League.

« Nous avons trouvé 19 erreurs et terminé à 60% et vous ne vous donnez pas une chance de gagner le match lorsque vous livrez cela », a déclaré Price. « Notre contrôle du plaquage n’était pas à la hauteur ce soir et cette performance n’était pas acceptable.

« Nous avons été décevants ce soir dès le premier set quand nous avons fait moins de 30 mètres et cela a été l’un de nos points forts.

« Ils ont dominé la position sur le terrain pendant la majeure partie du match et étaient clairement la meilleure équipe, alors que nous avions un set décent en première mi-temps lorsque nous avons marqué un essai, mais nous devions être meilleurs.

« Il est de la responsabilité des individus de contrôler le football, d’être disciplinés et d’avoir le bon contrôle des tacles, qui sont tous des domaines d’effort et ils l’ont fait mieux que nous. »