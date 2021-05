Super League: Richard Agar regrette un échec défensif lors de la défaite des Rhinos contre le Hull FC | Actualités de la Ligue de Rugby

Josh Griffin et Adam Swift célèbrent un essai dans la victoire du Hull FC sur Leeds

Richard Agar a échappé à une poignée de fautes défensives qui se sont soldées par un battement de son équipe 18-12 par le Hull FC lors de l’affrontement de la Super League Betfred dimanche soir.

Les visiteurs ont marqué trois essais en première mi-temps à Emerald Headingley alors qu’ils remportaient une victoire serrée de six points par une nuit humide qui a vu 4000 fans admis à Headingley pour la première fois en plus de 14 mois.

À deux reprises, Josh Griffin a dépassé le centre de Leeds Konrad Hurrell, une fois pour mettre Adam Swift au centre, puis pour marquer un essai de son propre chef et Agar a reconnu que les ratés en un contre un se sont avérés coûteux dans leur stade.

« Nous avons senti que nous avions bien fait beaucoup de choses pendant le match », a déclaré Agar. « Nous avons très bien organisé notre défense, nous avons résisté à une pression précoce.

«Je dirais que je suis assez content de la performance défensive, mais nous avons eu quelques ratés en tête-à-tête qui nous ont vraiment blessés au tableau de bord.

« Nous devons nous regarder et comment, dans une bonne performance défensive, nous avons réussi à concéder 18 points. »

Les Rhinos avaient des essais possibles pour Richie Myler et Tom Briscoe exclus par l’arbitre vidéo et Agar pense que l’appel contre l’effort de Briscoe en deuxième période était discutable.

« J’ai senti que l’arbitre était très, très rapide pour mettre son sifflet dans sa bouche et que le plaquage était toujours en cours », a déclaré Agar. « Je pensais que c’était un appel assez massif dans le contexte du match.

« Il est difficile de dire si nous n’avons pas eu le frottement du vert ou non. Je vais y jeter un coup d’oeil, mais il semble y avoir beaucoup de points d’interrogation de la part de quelques personnes. »

L’entraîneur-chef de Hull, Brett Hodgson, a salué la résilience de son équipe après avoir conservé sa victoire dans le match serré.

Les Noirs et les Blancs ont pris une avance de 18-8 à la mi-temps et ont été assiégés pendant de longues périodes dans une seconde mi-temps humide et sauvage.

Mais les visiteurs ont réussi à garder les Rhinos à distance à Headingley, ne concédant qu’un essai tardif à Briscoe pour marquer leur quatrième victoire en championnat de la saison.

« Ce fut un match difficile à regarder, les conditions l’ont évidemment rendu très difficile », a déclaré Hodgson. « Mais notre résilience, notre volonté de défendre notre ligne d’essai étaient exceptionnelles.

« Je suis vraiment content du résultat. Notre volonté de nous battre pour notre ligne d’essai était incroyable. L’effort de l’équipe a été excellent.

« De toute évidence, nous ne sommes pas satisfaits de nos finitions dans cette seconde période. Nous avons parlé de ce qu’il faut pour gagner un match de 80 minutes contre Leeds.

« Nous devions être bons défensivement et heureusement nous l’étions. C’est une grande victoire, et dans le contexte du résultat de la semaine dernière, nous voulions être sûrs de retrouver cette forme gagnante. »

Hull a marqué ses trois essais sur le bord droit de Leeds et Hodgson a admis que son équipe avait ciblé Hurrell.

« Nous avions un plan avant le match, parfois ces plans ne se réalisent pas toujours », a déclaré Hodgson.

« Mais je pensais que le jeu de jambes avant d’attraper le ballon que Josh Griffin avait dû faire glisser Konrad Hurrell et trouver l’espace qu’il a fait, je suis vraiment heureux pour Josh. »