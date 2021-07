Super League : Richard Agar fait l’éloge des jeunes stars de Jack Broadbent et de Leeds après la victoire de Leigh | Nouvelles de la ligue de rugby

Jack Broadbent a marqué quatre essais pour Leeds contre Leigh

Richard Agar a fait l’éloge de l’ailier en forme Jack Broadbent et de ses camarades alors que Leeds Rhinos se rapprochait du top six de la Super League Betfred avec une déroute de neuf essais contre le club du bas Leigh Centurions.

Broadbent a touché deux fois dans chaque mi-temps alors que les Rhinos se remettaient d’un déficit précoce de 6-0 pour enregistrer une troisième victoire consécutive, battant les Centurions 48-18.

Le joueur de 19 ans a remporté son premier tour du chapeau en Super League lors du mauling, mais il aurait pu célébrer un but encore plus important après avoir laissé tomber le ballon avec la ligne d’essai à sa merci cinq minutes avant son troisième touché.

« Jack aurait dû en avoir cinq et il le sait aussi », a déclaré l’entraîneur-chef des Rhinos Agar. « Mais c’est un super jeune professionnel et vraiment adaptable pour nous cette année. Il a joué à l’arrière, au centre et à l’aile pour nous.

« C’est un très bon finisseur. Il a formé une bonne combinaison avec Tom Briscoe sur le côté gauche et c’est un autre enfant que nous aimons avoir. »

Tom Holroyd et Sam Walters, tous deux âgés de 20 ans, figuraient également sur la feuille de match de Leeds, tandis que Morgan Gannon, 17 ans, Liam Tindall, 19 ans, et Jarrod O’Connor, 20 ans, ont joué leur rôle dans la victoire.

« Ce qui m’a plu, c’est le nombre de jeunes joueurs qui arrivent et grandissent avec confiance », a déclaré Agar, qui était sans une foule de stars de première ligne, dont Luke Gale (suspendu), Richie Myler (blessé) et Konrad Hurrell (commotionné).

« Nous avions trois adolescents là-bas et l’âge moyen de l’équipe était de moins de 23 ans. Au cours de la soirée, nous avons essayé de jouer du très bon football lorsque nous étions dans les bonnes zones.

« Ce n’est pas facile quand vous n’avez pas eu une colonne vertébrale fonctionnant ensemble et que vous avez de jeunes enfants avec peu d’expérience à leur actif qui jouent au milieu pour vous.

« Leigh a très bien commencé avec la forme qu’ils peuvent nous lancer. Mais après cela, nous avons fait du très bon travail. »

L’entraîneur par intérim des Centurions, Kurt Haggerty, dont l’équipe a pris les devants mais a ensuite vu James Bell recevoir un carton jaune pour avoir attaqué le pilier anglais Mikolaj Oledzki, n’a pas encore vu son équipe gagner en cinq matchs depuis le remplacement de John Duffy.

Kurt Haggerty attend toujours sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef par intérim de Leigh

« Une fois que nous avons eu le péché, nous ne nous sommes jamais vraiment rétablis », a déclaré Haggerty. « Nous grattions à ce moment-là avec 12 et quand nous sommes revenus à 13, il y avait trop de choses à récupérer.

« Je ne l’ai revu qu’une seule fois, mais si vous soulevez une jambe, vous allez être condamné au péché. Nous devons donc être meilleurs sur ce point.

« Nous ne sommes pas encore très bons pour être dans ce cycle. Une fois que nous réalisons que nous ne pouvons pas les briser et retourner le ballon, nous devons défendre fort pour récupérer le ballon. »