Super League: points de discussion et nouvelles de l’équipe pour les matchs de samedi et dimanche | Actualités de la Ligue de Rugby

Matt Dufty devrait faire ses débuts à Warrington à Huddersfield samedi

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe pour les trois matchs restants de la ronde 21 de la saison de Betfred Super League…

Huddersfield Giants vs Warrington Wolves (samedi, 15h)

Matt Dufty espère qu’un nouveau départ prouvera exactement ce dont il a besoin alors qu’il se prépare à faire ses débuts à Warrington samedi après-midi.

L’arrière latéral a rejoint les Wolves pour un contrat de deux ans et demi après avoir obtenu sa libération des Canterbury Bulldogs de la LNR.

Dufty est sur le point d’entrer directement dans l’équipe pour le voyage à Huddersfield, quatrième, et a révélé à quel point les joueurs éblouissants intenses de la LNR se retrouvaient souvent à lui faire des ravages.

“Ils sont beaucoup plus durs – vous êtes beaucoup plus sous les projecteurs, surtout à Sydney”, a déclaré Dufty, qui a également joué pour St George Illawarra Dragons. “Je ne lis pas les journaux, mais j’ai été un peu critiqué au début de l’année et cela a vraiment commencé à affecter ma mère, mon père et mes nièces.

“La santé mentale est une grande chose, et je commençais à en arriver au point où je perdais l’envie de venir à l’entraînement et de perdre l’envie de jouer.

“Pour un sportif, si vous n’aimez pas faire ce que vous faites, c’est énorme. Je jouais toujours bien au foot, j’avais juste besoin d’un nouveau départ.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match entre Warrington Wolves et Hull Kingston Rovers dans la Betfred Super League Faits saillants du match entre Warrington Wolves et Hull Kingston Rovers dans la Betfred Super League

L’ajout de Dufty à l’équipe de Warrington vient avec l’équipe de Daryl Powell visant à revitaliser leurs espoirs décroissants de faire les barrages après la défaite 30-22 à domicile la semaine dernière contre les Hull Kingston Rovers.

Les Giants, quant à eux, ont Adam O’Brien de retour en lice, avec l’arrière vedette Tui Lolohea et l’ancien pilier de Warrington Chris Hill se rapprochant également des retours de blessure – bien que ce match viendra trop tôt pour la dernière paire.

“Il semble que nous pourrions récupérer quelques joueurs dans les prochaines semaines, ce qui est bon pour nous”, a déclaré l’entraîneur-chef de Huddersfield, Ian Watson, qui a vu son équipe battue 13-12 par les Catalans Dragons samedi dernier.

“En ce moment, nous avons Tui, Chris Hill et le jeune Aidan McGowan, donc il y a trois corps qui commencent à revenir à l’entraînement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Temps forts du match de Super League entre les Dragons Catalans et les Giants de Huddersfield Temps forts du match de Super League entre les Dragons Catalans et les Giants de Huddersfield

Escouades nommées

Géants de Huddersfield : Will Pryce, Ashton Golding, Theo Fages, Danny Levi, Michael Lawrence, Josh Jones, Chris McQueen, Luke Yates, Matty English, Joe Greenwood, Owen Trout, Adam O’Brien, Oliver Wilson, Louis Senior, Olly Russell, Innes Senior, Jack Ashworth, Sam Hewitt.

Loups de Warrington : Kyle Amor, Matty Ashton, Joe Bullock, Daryl Clark, Jason Clark, Ben Currie, Matt Davis, Riley Dean, Matt Dufty, James Harrison, Oliver Holmes, Peter Mata’utia, Tom Mikaele, Greg Minikin, Robbie Mulhern, Matty Nicholson, Stefan Ratchford, Danny Walker, Jake Wardle, George Williams, Connor Wrench.

Catalans Dragons vs Leeds Rhinos (samedi, 18h00, heure du Royaume-Uni)

La victoire des Catalans sur Huddersfield à Perpignan samedi dernier les a fait revenir au-dessus des Giants pour prendre la troisième place du classement de la Super League.

Une victoire à domicile contre Leeds ce week-end leur assurerait à seulement deux points des Wigan Warriors, deuxièmes, avec six matchs de la saison régulière à jouer.

Les deux premiers du classement se qualifient directement pour les demi-finales des barrages et obtiennent également l’avantage à domicile, et le demi-arrière des Dragons, Mitchell Pearce, est bien conscient que de nombreuses équipes les poursuivent également.

“La victoire nous place dans une position décente; nous sommes dans les trois premiers, mais les quatre premiers et même les cinq premiers sont très encombrés”, a déclaré Pearce. “Il s’agit d’être humble, de rester cohérent et de se développer en équipe.

“Leeds a fait un très bon match la semaine dernière et c’est une bonne équipe. Tout le monde est une bonne équipe dans sa journée, alors nous allons reposer les corps, nous rafraîchir et nous préparer à nous battre à nouveau.”

Les Catalans ont à nouveau le talonneur Michael McIlorum et l’ailier Fouad Yaha pour la visite des Rhinos, mais Dylan Napa, Tyrone May, Matthieu Laguerre, Benjamin Garcia, Tom Davies, Julian Bousquet, Matt Whitley, Mike McMeeken et Jordan Dezaria sont tous indisponibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League entre Leeds Rhinos et Wigan Warriors Faits saillants du match de Super League entre Leeds Rhinos et Wigan Warriors

Les Rhinos se rendent dans le sud de la France soutenus par l’impressionnante victoire 42-16 à domicile de la semaine dernière contre Wigan, ce qui leur a permis de rester avec une chance de participer aux éliminatoires également.

Le demi-arrière Aidan Sezer et le pilier Matt Prior sont également de retour pour ce match et l’entraîneur-chef Rohan Smith ne doute pas qu’il y ait beaucoup plus à venir de son côté après la victoire contre les Warriors.

“Ce fut une très bonne performance à tous les niveaux et nous avons l’opportunité de reproduire le processus”, a déclaré Smith.

“Cela a probablement confirmé ma conviction, nous avons beaucoup de bons joueurs là-dedans. C’est un travail en cours, nous ne faisons que commencer.”

Escouades nommées

Dragons Catalans : Arthur Mourgue, Samisoni Langi, Dean Whare, Fouad Yaha, Mitchell Pearce, Josh Drinkwater, Gil Dudson, Micky McIlorum, Alrix Da Costa, Benjamin Jullien, Paul Seguier, Mickael Goudemand, Arthur Romano, Corentin Le Cam, Mathieu Cozza, César Rouge, Romain Franco, Joe Chan, Sam Kasiano, Sam Tomkins, Tiaki Chan.

Rhinocéros de Leeds : David Fusitu’a, Harry Newman, Liam Sutcliffe, Ash Handley, Aidan Sezer, Mikolaj Oledzki, Matt Prior, James Bentley, Rhyse Martin, Brad Dwyer, Richie Myler, Cameron Smith, Bodene Thompson, Morgan Gannon, Jarrod O’Connor, James Donaldson, Corey Johnson, Muizz Mustapha, Liam Tindall, Jack Sinfield, Zak Hardaker.

Salford Red Devils vs St Helens (dimanche, 15h)

Paul Rowley pense que Salford montre les qualités auxquelles les habitants de leur ville natale s’identifieraient après quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches, ce qui a fermement placé les Red Devils dans la course aux barrages.

Le plus récent d’entre eux a été une victoire âprement disputée 24-11 contre le Toulouse Olympique samedi dernier, malgré le fait que l’équipe de Rowley ait été affligée par une longue liste de blessés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les temps forts du match de Super League entre le Toulouse Olympique et les Red Devils de Salford Les temps forts du match de Super League entre le Toulouse Olympique et les Red Devils de Salford

Danny Addy a rejoint ceux qui étaient sur la touche après avoir subi une rupture du tendon d’Achille lors de ce match, mais Rowley ne tarit pas d’éloges sur la façon dont l’équipe continue de surmonter l’adversité.

“Salford est une ville pleine de combats et ce groupe de joueurs reflète cela parce qu’ils refusent de céder”, a déclaré Rowley. “Ils ont un esprit d’équipe féroce et beaucoup de talent.

“La mentalité de ce groupe est le reflet de la mentalité de la ville de Salford et de l’attitude des habitants de la ville.”

La liste des blessés signifie que Rowley n’a pu nommer qu’une équipe de 18 joueurs pour le match de dimanche à domicile contre le leader de la ligue, St Helens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League entre Wakefield Trinity et St Helens Faits saillants du match de Super League entre Wakefield Trinity et St Helens

Les Saints avaient besoin d’un point en or en prolongation pour vaincre Wakefield Trinity 13-12 la semaine dernière et bien que les adversaires de cette semaine soient réduits à l’essentiel, l’entraîneur-chef Kristian Woolf ne sous-estime pas le défi qu’ils posent.

“Avec eux assis aussi bien qu’ils le sont en ce moment, cela rend les choses un peu plus faciles avec nos gars qui seront enthousiasmés par ce défi”, a déclaré Woolf.

“Nous savons que ce sera un match difficile et nous savons que nous allons devoir nous améliorer, surtout par rapport à ce que nous avons fait en première mi-temps le week-end dernier.”

Escouades nommées

Diables rouges de Salford : Ken Sio, Kallum Watkins, Tim Lafai, Joe Burgess, Brodie Croft, Marc Sneyd, Sitaleki Akauola, Andy Ackers, Greg Burke, Elijah Taylor, Ryan Lannon, Chris Atkin, Jack Ormondroyd, Rhys Williams, Dan Sarginson, Sam Luckley, Deon Cross , Alex Gérard.

Sainte-Hélène : Jack Welsby, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Joe Batchelor, Morgan Knowles, Joey Lussick, Louie McCarthy-Scarsbrook, Curtis Sironen, Agnatius Paasi, Jake Wingfield, James Bell, Ben Davies, Konrad Hurrell, Jon Bennison, Lewis Baxter, Dan Hill, Taylor Pemberton, George Delaney.