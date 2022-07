Super League: points de discussion et nouvelles de l’équipe pour les deux matches de samedi | Actualités de la Ligue de Rugby

Daryl Powell revient à Castleford avec Warrington samedi

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant les matchs de la Super League de samedi, y compris les Castleford Tigers contre les Warrington Wolves, en direct sur Sky Sports…

Castleford Tigers vs Warrington Wolves (15h, en direct sur Sky Sports)

Daryl Powell ne laisse pas l’émotion se mettre en travers de son chemin alors qu’il se prépare à retourner dans la jungle de Mend-A-Hose pour la première fois avec Warrington depuis son départ de Castleford l’année dernière.

Le temps de Powell à la tête des Tigers comprenait la victoire du League Leaders ‘Shield en 2017 et la conduite du club vers une première grande finale la même année, ainsi que la deuxième place de la Challenge Cup à deux reprises.

Le joueur de 56 ans est maintenant à mi-chemin de sa première saison à la tête des Wolves et bien qu’il ait hâte d’être de retour à Castleford, son objectif est uniquement de s’assurer que son équipe actuelle s’appuie sur sa victoire 36-10 contre les Dragons catalans. au week-end magique.

“J’y ai un peu réfléchi, mais je suis juste désespéré de gagner le match”, a déclaré Powell au Gardien Warrington avant le match, qui est en direct sur Sports du ciel.

“C’est comme lorsque vous déménagez d’une maison à une autre, dans les trois mois environ, vous avez l’impression d’y être depuis toujours.

“C’est vraiment étrange mais j’ai adoré mon séjour à Castleford. J’y retournerai et j’espère pouvoir profiter de la journée, ce que je ferai si nous obtenons une performance et un résultat.

“J’espère que ce sera plus agréable pour moi que pour le contingent Cas, que ce soit les joueurs que j’ai entraînés ou les fans.”

Le seul changement apporté à l’équipe de 21 joueurs nommée par Warrington pour samedi est l’arrivée de Tom Whitehead à la suite de la blessure à l’épaule potentiellement mettant fin à la saison subie par Gareth Widdop.

Castleford, quant à lui, souhaite la bienvenue au capitaine Paul McShane avec Gareth O’Brien, mais Liam Watts entame une interdiction de deux matches qu’il a récupérée après la défaite 34-20 contre les Leeds Rhinos à Newcastle le week-end dernier.

Les Tigers n’ont que deux points d’avance sur les Wolves en sixième et l’entraîneur-chef Lee Radford est impatient de maintenir le record à domicile qui ne les a vus perdre que deux fois sur leur propre terrain cette année.

“Ce sera un gros match pour eux”, a déclaré Radford lors de sa conférence de presse d’avant-match. “Ils voudront donner le coup d’envoi de leur dernier résultat, mais nous voulons répondre à cause de notre résultat et de notre performance – d’autant plus que nous sommes à domicile.”

Escouades nommées

Tigres de Castleford : Niall Evalds, Derrell Olpherts, Jake Mamo, Bureta Faraimo, Danny Richardson, Paul McShane, George Lawler, Kenny Edwards, Adam Milner, Joe Westerman, George Griffin, Mahe Fonua, Alex Sutcliffe, Daniel Smith, Greg Eden, Cheyse Blair, Suaia Matagi , Brad Martin, Gareth O’Brien, Jason Qareqare, Alex Mellor.

Loups de Warrington : Matty Ashton, Joe Bullock, Daryl Clark, Jason Clark, Ben Currie, Matt Davis, Riley Dean, James Harrison, Oliver Holmes, Peter Mata’utia, Greg Minikin, Tom Mikaele, Robbie Mulhern, Matty Nicholson, Stefan Ratchford, Josh Thewlis, Danny Walker, Jake Wardle, Tom Whitehead, George Williams, Connor Wrench.

Toulouse Olympique vs Leeds Rhinos (19h00, heure du Royaume-Uni)

Rohan Smith prépare son équipe de Leeds à ressentir la chaleur à Toulouse avec des températures qui devraient augmenter ce week-end.

Le coup d’envoi a été reporté à 20h00 heure locale dans le sud de la France et les Rhinos ont ajusté leurs propres plans d’entraînement pour essayer de se préparer aux extrêmes auxquels ils seront confrontés au Stade Ernest Wallon.

Les Rhinos visent à tirer parti de leur victoire sur Castleford et en plus d’affronter une équipe renforcée par leur victoire 38-26 du Magic Weekend sur Wakefield Trinity dans la bataille des deux derniers, ce sera un défi pour d’autres raisons.

“Avec les températures qui sont annoncées, je ne pense pas que quiconque s’habitue à jouer dans ces conditions mais c’est la même chose pour les deux équipes”, a déclaré Smith lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Nous faisons ce que nous pouvons pour éduquer nos joueurs sur la façon de gérer la chaleur et de s’hydrater efficacement.

“Nous avons essayé de nous entraîner dans les moments les plus chauds de la journée. Nous sommes au soleil et nous avons travaillé à l’intérieur dans des installations chauffées.

“Il est important de sortir de temps en temps dans la chaleur et de s’habituer brièvement aux conditions. Nous allons sortir et nous déplacer dans le four.”

La signature du prêt Yusuf Aydin entre dans l’équipe pour la première fois après avoir rejoint Wakefield dans la semaine, mais Matt Prior rejoint la liste des joueurs suspendus et Aidan Sezer est écarté en raison d’une blessure qui voit Jack Sinfield revenir dans l’équipe de 21 joueurs.

Toulouse, quant à lui, a Mathieu Jussaume et James Cunningham de retour dans son équipe de 21 joueurs et une victoire sur Leeds les placerait au niveau des points avec Wakefield, 11e, au moins jusqu’à la fin des matchs de dimanche.

Escouades nommées

Toulouse Olympique : Latrell Schaumkel, Mathieu Jussaume, Paul Marcon, Corey Norman, Lucas Albert, Romain Navarrete, Harrison Hansen, Dominique Peyroux, Joseph Bretherton, Joseph Paulo, James Cunningham, Ilias Bergal, Chris Hankinson, Justin Sangare, Guy Armitage, Matty Russell, Olly Ashall -Bott, Nathan Peats, Lambert Belmas, Tony Gigot, Daniel Alvaro.

Rhinocéros de Leeds : David Fusitu’a, Liam Sutcliffe, Ash Handley, Mikolaj Oledzki, James Bentley, Rhyse Martin, Brad Dwyer, Richie Myler, Cameron Smith, Bodene Thompson, Morgan Gannon, Sam Walters, Jarrod O’Connor, James Donaldson, Corey Johnson, Max Simpson, Liam Tindall, Jack Sinfield, Zak Hardaker, Yusuf Aydin.