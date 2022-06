Super League: points de discussion et nouvelles de l’équipe pour le double en-tête historique de jeudi | Actualités de la Ligue de Rugby

Les femmes de St Helens et de Leeds s’affrontent à nouveau sur la grande scène pour lancer le double en-tête de la Super League de jeudi soir

Nous jetons un coup d’œil aux nouvelles de l’équipe et à ce qui se dit avant le double en-tête féminin et masculin de jeudi impliquant les équipes de Betfred Super League St Helens et Leeds Rhinos, en direct sur Sky Sports …

Les Saints et les Rhinos mènent la charge pour la Super League féminine

Ce sera un autre pas en avant pour la Super League féminine jeudi soir alors que St Helens et Leeds fourniront l’acte d’ouverture de ce qui promet d’être un double en-tête passionnant (coup d’envoi à 17h30).

La dernière rencontre des deux équipes prééminentes de la compétition n’est pas seulement une revanche de la Grande Finale 2021, mais aussi de la finale de la Women’s Challenge Cup de cette année, qui ont toutes deux vu les Saints sortir victorieuses.

St Helens contre les rhinocéros de Leeds

Le demi-arrière des Rhinos Courtney Winfield-Hill est excité à l’idée d’affronter ses rivaux sur la grande scène pour un match de saison régulière et espère que les fans des deux clubs arriveront tôt pour apporter leur soutien.

« Nous avons hâte de jouer sur ces terrains et ces doubles têtes », a déclaré Winfield-Hill Nouvelles de Sky Sports. « Nous connaissons déjà la rivalité de club qui existe dans l’espace masculin et l’espace féminin est une nouvelle rivalité.

« Mais vous jetez un coup d’œil à notre finale de la Challenge Cup l’autre semaine et au nombre de personnes qui se sont présentées pour nous soutenir – c’était dominant avec les fans de St Helens, nous espérons donc que quelques fans supplémentaires de Leeds sortiront jeudi. .

« Mais nous instaurons une formidable compétition, en particulier entre nos deux clubs. C’est une formidable rivalité et ce sera certainement à feu vif entre les deux équipes. »

L’international nouvellement sélectionné Winfield-Hill devrait être l’un des quatre joueurs de Leeds en action qui ont joué pour l’Angleterre lors de la victoire 36-10 de samedi dernier contre la France, qui faisait également partie d’un double en-tête avec leurs homologues masculins au stade Halliwell Jones de Warrington.

St Helens, quant à elle, comptera probablement sept joueurs de cette équipe, et bien que la pilier Chantelle Crowl soit ravie de la croissance du jeu féminin à ce stade, elle ne doute pas qu’il reste encore des progrès à faire.

« Avant, c’était juste ta mère et ton père qui promenaient le chien qui venaient te regarder, mais maintenant il y a des fans, des fans du football masculin qui te suivent, des gens dans la rue qui en entendent parler et qui viennent te voir jouer et c’est bien que nous avons cela dans le jeu aussi et pas seulement chez les hommes », a déclaré Crowl Sports du ciel dans une interview qui fera partie de la préparation du match de jeudi.

« Nous le faisons par amour du jeu parce que le salaire, nous ne l’avons jamais eu, mais je pense que nous méritons quelque chose comme ça.

« Je pense que cela apportera des sponsors, des agences qui veulent vous sponsoriser, comme la LNR est tellement en avance à la minute pour le match féminin, ils viennent de faire signer un joueur de 100 000 $, alors où en sommes-nous maintenant? Je pense que ce serait aidez-nous à atteindre ce stade. »

Escouades nommées

Sainte-Hélène : Rebecca Rotheram, Carrie Roberts, Amy Hardcastle, Leah Burke, Zoe Harris, Vicky Whitfield, Tara Jones, Chantelle Crowl, Paige Travis, Emily Rudge, Jodie Cunningham, Naomi Williams, Beth Stott, Darcy Stott, Eboni Partington, Rachael Woosey, Isabelle Rudge , Alice Sandham, Shona Hoyle, Megan Bragg.

Rhinocéros de Leeds : Caitlin Beevers, Sophie Robinson, Fran Goldthorp, Sophie Nuttall, Georgia Roche, Courtney Winfield-Hill, Keara Bennett, Dannielle Anderson, Chloe Kerrigan, Elle Frain, Hanna Butcher, Shannon Lacey, Zoe Hornby, Orla McCallion, Sam Hulme, Jasmine Earnshaw- Cudjoe, Adaoha Akwiwu, Alex Barnes, Eloïse Hayward.

Le patron des Saints, Woolf, prêt pour le test des Rhinos

Lorsque St Helens et Leeds se sont rencontrés à Headingley lors de la septième manche de la saison de Super League 2022, les visiteurs ont infligé plus de misère aux Rhinos avec une victoire 26-0 qui a poursuivi un début de campagne difficile pour l’équipe locale.

St Helens contre les rhinocéros de Leeds

L’arrivée de Rohan Smith en tant qu’entraîneur-chef a entraîné une reprise des fortunes, bien qu’une défaite 30-16 à domicile contre les Huddersfield Giants, finalistes de la Challenge Cup, avant la pause internationale, ait légèrement ébranlé ce renouveau.

L’entraîneur-chef des Saints, Kristian Woolf, se méfie toujours du danger posé par Leeds, et s’attend à ce qu’ils fournissent un test pour les meilleurs joueurs de la Super League lors de l’ouverture de la ronde 16 jeudi soir (coup d’envoi à 20 heures).

« Nous avons dit que lorsque nous les avons affrontés plus tôt dans l’année, c’est une équipe que nous attendons d’être dans le top six et je suis sûr qu’ils ont encore des opportunités là-bas également », a déclaré Woolf.

« Je connais Rohan d’Australie; il a fait du bon travail et a déjà eu une influence sur eux d’après ce que je peux voir – c’est un bon entraîneur.

« C’est un match que nous considérons comme un grand match et qui nous passionne, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, et les deux équipes aiment aussi jouer l’une contre l’autre. »

Woolf n’apporte qu’un seul changement à son équipe de 21 joueurs après la victoire 26-18 contre Hull Kingston Rovers la dernière fois, Josh Simm remplaçant James Bell, suspendu.

Leeds, quant à lui, est stimulé par le retour de l’ancien deuxième ligne de St Helens James Bentley de suspension et Kruise Leeming de maladie après avoir joué pour les All Stars des nations combinées lors de leur défaite 18-4 contre l’Angleterre samedi dernier.

Aidan Sezer devrait également faire un retour bienvenu dans les mi-temps après une longue blessure et il vise à lancer sa saison après avoir quitté Huddersfield cet hiver.

« Cela a probablement été la partie la plus difficile de ma carrière, pour être honnête », a déclaré Sezer Rhinocéros TV. « Venir dans un nouveau club, assez ambitieux, et être gêné par une blessure n’aide pas.

« Mais le corps va bien, c’est derrière moi et je suis dans un bon état d’esprit et prêt à reprendre les affaires avec les garçons. »

Escouades nommées

Sainte-Hélène : Jack Welsby, Tommy Makinson, Will Hopoate, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Joe Batchelor, Morgan Knowles, Joey Lussick, Curtis Sironen, Agnatius Paasi, Jake Wingfield, Josh Simm, Ben Davies, Konrad Hurrell , Dan Norman, Sam Royle, Jon Bennison, 29 ans. Dan Hill

Rhinocéros de Leeds : David Fusitu’a, Harry Newman, Liam Sutcliffe, Ash Handley, Blake Austin, Aidan Sezer, Mikolaj Oledzki, Kruise Leeming, Matt Prior, James Bentley, Rhyse Martin, Zane Tetevano, Brad Dwyer, Richie Myler, Cameron Smith, Bodene Thompson, Sam Walters, Jarrod O’Connor, James Donaldson, Max Simpson, Zak Hardaker.