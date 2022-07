Super League: points de discussion de vendredi et nouvelles de l’équipe | Actualités de la Ligue de Rugby

Theo Fages revient à St Helens avec Huddersfield vendredi soir

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe alors que la ronde 19 de la saison de la Betfred Super League débute vendredi soir, y compris St Helens contre Huddersfield Giants en direct sur Sky Sports…

St Helens vs Huddersfield Giants (20h, en direct sur Sky Sports)

Kristian Woolf a hâte d’accueillir Theo Fages de retour au stade Totally Wicked lorsque St Helens accueillera Huddersfield lors du premier contre troisième affrontement de vendredi en Super League.

Le demi de mêlée Fages a fait son retour tant attendu pour les Giants lors de leur victoire 30-18 contre les Red Devils de Salford au Magic Weekend et devrait maintenant affronter le club avec lequel il a remporté deux grandes finales pendant son séjour là-bas.

Il n’y aura pas de place pour le sentiment des Saints vendredi alors qu’ils visent à faire un pas de plus vers la certitude d’une demi-finale à domicile dans les barrages, mais l’entraîneur-chef Woolf est toujours plein de respect pour l’international français.

“Theo est un gars pour lequel nous avons un énorme respect en tant que joueur et en tant que personne”, a déclaré Woolf. “C’est un gars que nous regardons et dont nous nous souvenons très bien, et beaucoup de nos gars restent en contact étroit avec lui.

“Nous avons vraiment hâte de le voir et cela ajoute toujours ce petit élément d’excitation.”

Woolf a nommé une équipe inchangée de 21 joueurs depuis la victoire 20-18 contre les Wigan Warriors lors du derby du Magic Weekend samedi dernier, avec Mark Percival écarté jusqu’à quatre semaines et Tommy Makinson devrait être absent pendant trois.

Les Giants se rendent à St Helens inchangés et ils ont également des joueurs indisponibles et l’entraîneur-chef Ian Watson se méfie de ne pas compromettre les espoirs de son équipe dans les barrages plus tard cette année en précipitant les membres de l’équipe à l’action.

“La seule grande chose dont nous avons parlé est que nous voulons nous rendre aux barrages, mais ce que nous ne voulons pas faire, c’est finir par blesser des joueurs, ils ont donc de petits problèmes”, a déclaré Watson.

“Le retour de Theo aide énormément. Il a été une véritable influence stable pour nous.”

Escouades nommées

Sainte-Hélène : Jack Welsby, Will Hopoate, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Sione Mata’utia, Joe Batchelor, Morgan Knowles, Joey Lussick, Louie McCarthy-Scarsbrook, Curtis Sironen, Agnatius Paasi, Jake Wingfield, James Bell, Ben Davies, Konrad Hurrell, Dan Norman, Jon Bennison, Dan Hill.

Géants de Huddersfield : Will Pryce, Jermaine McGillvary, Ashton Golding, Tui Lolohea, Theo Fages, Daniel Levi, Michael Lawrence, Josh Jones, Chris McQueen, Luke Yates, Matty English, Joe Greenwood, Owen Trout, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, Oliver Russell, Innes Senior , Nathan Mason, Jack Ashworth, Sam Hewitt, Toby King.

Wigan Warriors contre Hull FC (20h)

Matt Peet s’attend à un autre affrontement intense avec le Hull FC au DW Stadium alors que Wigan rencontre les Noirs et Blancs pour la troisième fois cette saison.

Les honneurs ont été égaux lors des deux affrontements serrés précédents, les Warriors ayant devancé le match à domicile du 19 au 18 mars grâce au drop goal tardif de Harry Smith, mais le Hull FC triomphant 31-22 au stade MKM en mai.

Wigan vient de sortir de cette défaite contre St Helens au Magic Weekend et alors que les adversaires de cette semaine sont toujours aux prises avec des blessures aux joueurs clés, l’entraîneur-chef Peet pense que la profondeur de l’équipe du Hull FC signifie qu’ils constitueront toujours un test difficile.

“Je pense que c’est pourquoi au début de la saison, tout le monde a regardé cette équipe et a dit que c’était une équipe que vous pouvez voir jouer en finale”, a déclaré Peet lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Ils ont été malheureux avec quelques blessures et suspensions, mais ils ont aussi un très bon système d’académie, donc nous devons nous préparer pour les meilleurs d’entre eux et le meilleur d’entre eux est assez formidable.”

Les Warriors ont leurs propres soucis de blessure, John Bateman devant être absent pendant un mois après avoir subi une côte cassée lors de la défaite contre les Saints à Newcastle.

Brad Singleton entame également une interdiction de trois matches à la suite de sa voiture rouge dans le même match, avec Sam Halsall et Junior Nsemba entrant dans l’équipe de 21 joueurs.

Le Hull FC, quant à lui, traverse la M62, porté par sa victoire 34-28 dans un derby passionnant et controversé avec les Hull Kingston Rovers à St James’ Park, mais toujours sans 12 joueurs en raison d’une blessure ou d’une suspension.

Le seul changement que l’entraîneur-chef Brett Hodgson a apporté est de ramener Miteli Vulikijapani à la place de Connor Wynne suspendu, tandis que le duo d’académie Matty Laidlaw et Charlie Severs ont une autre opportunité après avoir fait leurs débuts professionnels contre Hull KR.

“Les deux débutants de notre académie ont ajouté à cela, et les prêtés étaient exceptionnels”, a déclaré Hodgson. “Cela a également été mené par nos joueurs seniors qui se sont vraiment levés.

“Nous avions besoin de quelque chose pour changer, et dès que ces garçons sont arrivés et ont été annoncés dans l’équipe, il y a eu un énorme ascenseur dans le camp.”

Escouades nommées

Guerriers Wigan : Bevan French, Jake Bibby, Liam Marshall, Cade Cust, Sam Powell, Patrick Mago, Willie Isa, Liam Farrell, Morgan Smithies, Kaide Ellis, Harry Smith, Oliver Partington, Ethan Havard, Liam Byrne, Kai Pearce-Paul, Joe Shorrocks, Jai Field, Abbas Miski, Sam Halsall, Brad O’Neill, Junior Nsemba.

FC Hull : Josh Griffin, Darnell, McIntosh, Luke Gale, Danny Houghton, Chris Satae, Jordan Lane, Joe Lovodua, Brad Fash, Jack Brown, Mitieli Vulikijapani, Jacob Hookem, Aidan Burrell, Jamie Shaul, Scott Taylor, Charlie Severs, Davy Litten, Matty Laidlaw, Jack Walker, Josh Simm, Ellis Longstaff, Lewis Martin.