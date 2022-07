Super League: points de discussion de samedi et dimanche et nouvelles de l’équipe | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef des Catalans, Steve McNamara, cherche des réponses à la récente baisse de forme de son équipe

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant les trois matchs de samedi et dimanche dans la Betfred Super League…

Dragons catalans contre Huddersfield Giants (samedi, 17h00, heure du Royaume-Uni)

Steve McNamara cherche des réponses à la récente baisse de forme des Catalans Dragons alors qu’ils se préparent à affronter un autre des quatre premiers de la Super League samedi soir.

Les Dragons, quatrièmes, accueillent les Giants, troisièmes, au Stade Gilbert Brutus alors qu’ils visent à rebondir après des défaites consécutives face aux Warrington Wolves lors du Magic Weekend et aux Salford Red Devils dimanche dernier.

Ces défaites avaient été précédées d’une victoire 20-18 à domicile contre St Helens et l’entraîneur-chef McNamara sait que l’équipe française doit rapidement changer les choses avec les barrages qui se profilent à l’horizon.

“Nous sommes loin de là où nous voulons être”, a déclaré McNamara. “Ces derniers temps, nous avons passé de bons moments et nous ne sommes pas ce que nous voulons être.

“En tant qu’entraîneur-chef, je dois trouver les réponses assez rapidement. Nos deux dernières performances [against Warrington and Salford] sur le dos d’une très bonne performance [against St Helens] est décevant.

“Mais ce n’est pas un domaine spécifique où nous nous débattons, c’est toutes les parties de notre jeu. Nous devons reprendre notre souffle et obtenir des réponses et régler les choses assez rapidement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du match de Super League de Betfred entre Salford Red Devils et Catalans Dragons. Le meilleur de l’action du match de Super League de Betfred entre Salford Red Devils et Catalans Dragons.

La cause des Catalans n’a pas été aidée par les blessures ces dernières semaines, Julian Bousquet et Matt Whitley rejoignant ceux déjà sur la touche après avoir été expulsés lors de la défaite 32-6 contre Salford. Michael McIlorum et Dylan Napa sont également suspendus.

Huddersfield, quant à lui, se rendra à Perpignan sans Jermaine McGillvary et Tui Lolohea après avoir tous deux subi des blessures lors de la défaite 25-0 de la semaine dernière à St Helens. Louis Senior est inclus dans l’équipe après avoir été rappelé de son prêt à Hull Kingston Rovers.

L’entraîneur-chef des Giants, Ian Watson, reste dans un état d’esprit positif malgré cette défaite face aux champions, alors qu’ils se préparent à affronter une équipe catalane qu’ils ont déjà battue deux fois cette saison.

“C’était le genre d’intensité [against St Helens] dont nous avions besoin parce que nous n’avons pas eu cela depuis la finale de la Challenge Cup”, a déclaré Watson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League entre St Helens et Huddersfield Giants. Faits saillants du match de Super League entre St Helens et Huddersfield Giants.

“Je suis vraiment confiant quant à l’endroit où nous allons. Ce n’était pas notre équipe de départ et nous en tirerons des leçons.”

Escouades nommées

Dragons Catalans : Arthur Mourgue, Samisoni Langi, Dean Whare, Fouad Yaha, Mitchell Pearce, Josh Drinkwater, Gil Dudson, Benjamin Garcia, Alrix Da Costa, Benjamin Jullien, Paul Seguier, Mickael Goudemand, Arthur Romano, Corentin Le Cam, Mathieu Cozza, Romain Franco, Joe Chan, Sam Kasiano, Sam Tomkins, Tiaki Chan.

Géants de Huddersfield : Will Pryce, Ashton Golding, Danny Levi, Michael Lawrence, Josh Jones, Chris McQueen, Luke Yates, Matty English, Joe Greenwood, Owen Trout, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, Louis Senior, Olly Russell, Innes Senior, Jack Ashworth, Toby King .

Toulouse Olympique vs Salford Red Devils (samedi, 19h00, heure du Royaume-Uni)

Sylvain Houles pense que Toulouse montre qu’il peut égaler n’importe quelle autre équipe de Super League alors qu’il vise à s’appuyer sur trois victoires consécutives lors du choc à domicile contre Salford.

L’équipe française est sortie de la place de relégation et a dépassé Wakefield Trinity à la différence de points le week-end dernier grâce à une victoire 20-6 à domicile contre les Leeds Rhinos.

L’entraîneur-chef Houles est bien conscient qu’il ne peut y avoir de relâchement de la part de son équipe alors qu’elle vise à assurer son statut de Super League pour l’année prochaine, mais il ne fait aucun doute que ses joueurs sont à la hauteur du défi.

“Les trois derniers matchs ont été énormes pour nous et il y avait de la pression sur nous pour continuer à gagner, mais les garçons ont montré qu’ils peuvent gérer la pression et qu’ils peuvent continuer à gagner”, a déclaré Houles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du match de Super League entre Toulouse et Leeds Rhinos. Le meilleur de l’action du match de Super League entre Toulouse et Leeds Rhinos.

“Les garçons sont venus chaque semaine et ils croyaient en ce que nous faisions, ils croient au club et ils veulent nous garder en Super League.

“Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et c’est ce que nous avons fait, même lorsque les choses étaient difficiles. Les garçons se battent dur les uns pour les autres et nous n’abandonnerons jamais.”

Toulouse, battu 38-12 contre les Red Devils lors de leur deuxième match de Super League en février seulement, a le vice-capitaine Maxime Puech de retour pour le match, mais Guy Armitage est absent pour cause de blessure.

Salford, absent de l’attaquant suspendu Sam Luckley, se dirige vers le Stade Ernest Wallon soutenu par la victoire à domicile contre les Catalans le week-end dernier et l’entraîneur-chef Paul Rowley se concentre uniquement sur sa propre équipe.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous ne nous inquiétons pas trop de l’opposition et nous avons montré que nous pouvions avoir une fouille contre n’importe qui”, a déclaré Rowley. “Nous aborderons tout avec confiance – nous respectons tout le monde mais ne craignons personne.”

Escouades nommées

Toulouse Olympique : Latrell Schaumkel, Mathieu Jussaume, Paul Marcon, Corey Norman, Lucas Albert, Romain Navarrete, Harrison Hansen, Dominique Peyroux, Maxime Puech, Joseph Bretherton, Joseph Paulo, James Cunningham, Ilias Bergal, Chris Hankinson, Justin Sangare, Matty Russell, Olly Ashall -Bott, Nathan Peats, Lambert Belmas, Tony Gigot, Daniel Alvaro.

Diables rouges de Salford : Ryan Brierley, Ken Sio, Kallum Watkins, Tim Lafai, Joe Burgess, Brodie Croft, Marc Sneyd, Andy Ackers, Greg Burke, Elijah Taylor, Danny Addy, Ryan Lannon, Chris Atkin, Jack Ormondroyd, Rhys Williams, Dan Sarginson, Matt Costello , Deon Cross, Alex Gerrard, Ben Hellewell.

Wakefield Trinity vs St Helens (dimanche, 15h)

Willie Poching a soutenu Wakefield pour renverser la vapeur avec huit matchs de la saison régulière restants alors qu’ils se préparent à affronter les leaders St Helens lors du dernier match de la ronde 20.

Une défaite 15-10 face aux Hull Kingston Rovers dimanche dernier les a laissés en bas du tableau et Trinity pourrait difficilement faire face à une tâche plus onéreuse que d’affronter ensuite les champions en titre.

L’entraîneur-chef Poching admet que certains changements doivent être apportés à la façon dont son équipe fait les choses, mais il reste confiant que Wakefield l’emportera et scellera une place en Super League pour 2023.

“Je crois aux joueurs et au groupe”, a déclaré Poching. “Évidemment, nous allons devoir apporter quelques modifications à ce que nous faisons, mais je suis prêt pour le combat et pour chaque bataille.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du match de Super League entre Hull KR et Wakefield. Le meilleur de l’action du match de Super League entre Hull KR et Wakefield.

“Nous devons retrousser nos manches et nous en sortir, mais je suis convaincu que nous pouvons le faire.”

Le match au Be Well Support Stadium devrait voir Jamie Shaul, prêté par le Hull FC plus tôt cette semaine, faire ses débuts à Trinity. Lee Kershaw fait également partie de l’équipe pour la première fois cette année.

Les Saints se dirigent vers le West Yorkshire sans le duo suspendu Sione Mata’utia et Morgan Knowles, avec le blessé Will Hopoate devant voir un spécialiste. Le trio de l’Académie Lewis Baxter, Taylor Pemberton et George Delaney font cependant partie de l’équipe de Kristian Woolf.

Malgré les difficultés de leurs adversaires, l’entraîneur-chef Woolf s’attend à un test féroce de Wakefield.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Ils seront désespérés – et quand vous êtes désespéré, vous faites de votre mieux”, a déclaré Woolf.

“Si je regarde toutes les fois où nous les avons affrontés au cours des trois années où je suis ici, ils ont réalisé une performance à chaque fois et ils ont été vraiment difficiles à chaque fois. C’est exactement ce que nous sommes attendant.

“En fin de compte, cela revient à ce que nous mettons sur le terrain et nous devons être tout aussi désespérés quant à ce que nous voulons accomplir.”

Escouades nommées

Trinité de Wakefield : Jacob Miller, Mason Lino, Eddie Battye, Liam Hood, Tinirau Arona, Matty Ashurst, Kelepi Tanginoa, Jordy Crowther, Jai Whitbread, James Batchelor, Lee Gaskell, Lee Kershaw, Jack Croft, Brad Walker, Lewis Murphy, Corey Hall, David Fifita , Kyle Evans, Josh Bowden, Jamie Shaul, Jorge Taufua.

Sainte-Hélène : Jack Welsby, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Joe Batchelor, Joey Lussick, Louie McCarthy-Scarsbrook, Curtis Sironen, Agnatius Paasi, Jake Wingfield, James Bell, Ben Davies, Konrad Hurrell, Dan Norman, Jon Bennison, Lewis Baxter, Dan Hill, Taylor Pemberton, George Delaney.