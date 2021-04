St Helens célébrera-t-il à nouveau quand ils affronteront Huddersfield?

Nous jetons un coup d’œil à ce qui se dit avant la quatrième manche des deux premiers matchs de la Super League, qui verra Wigan Warriors affronter Castleford Tigers suivi de St Helens contre Huddersfield Giants en direct sur Sky Sports …

Les Français reviennent pour booster les guerriers

Cela a semblé être un âge pour les fans de Wigan, mais leur attente est enfin terminée alors que Bevan French est sur le point de faire sa première apparition de l’année lorsque les Cherry et les Blancs accueillent Castleford au DW Stadium jeudi soir.

L’entraîneur-chef Adrian Lam ne serait pas déterminé à savoir quelle position le français est susceptible de jouer, avec la possibilité qu’il soit déployé en mi-temps plutôt qu’en arrière – où Zak Hardaker a impressionné en son absence – en raison du capitaine Tommy Leuluai soignant un douleur au sternum.

Bevan French s’apprête à faire sa première apparition à Wigan de l’année

Et bien qu’il ait averti que le candidat de Man of Steel 2020 pourrait prendre quelques matchs pour revenir à ce genre de forme, il est ravi de pouvoir libérer le français à n’importe quel titre alors que les hôtes visent à faire quatre victoires sur quatre en Super League. jusqu’à présent.

« Au début d’une saison, il m’a toujours fallu six semaines en tant que joueur pour retrouver ma forme, donc je ne suppose pas que Bevan jouera son meilleur rugby dans le premier match », Lam, qui a également le soutien Liam Byrne de retour. suspension, dit.

« Mais c’est Bevan French, rappelez-vous, alors il pourrait sortir et marquer un tour du chapeau dans le premier match. Croisons les doigts, il touche le sol en courant. »

Powell: une belle opportunité

Castleford a fait un début tout aussi solide pour la nouvelle saison de la Super League avec trois victoires sur trois et se place juste en dessous de Wigan, deuxième, au début du tableau.

Ils ont fait une déclaration avec une victoire de 52-16 sur Leigh Centurions vendredi dernier – la même équipe contre laquelle les Warriors ont dû se battre de 18 points pour vaincre lors de leur match d’ouverture de la saison – et ont à nouveau le demi-arrière Danny Richardson disponible.

L’entraîneur-chef des Tigers, Daryl Powell, veut maintenant que son équipe montre ce dont elle est vraiment capable contre les vainqueurs de League Leaders ‘Shield de l’année dernière, alors qu’ils visent à prouver leurs qualifications en play-off après avoir raté en 2020.

« Wigan est toujours très physique et ce sera la première chose dont nous avons besoin pour bien faire », a déclaré Powell. «C’est une excellente occasion pour nous d’aller prouver ce que nous faisons cette année.

« Nous avons très bien commencé, mais il y aura de gros défis à relever et c’est évidemment un. »

2:52 Voyez toute l’action de la jungle de Mend-A-Hose alors que Castleford Tigers a récolté 50 points contre Leigh Centurions. Voyez toute l’action de la jungle de Mend-A-Hose alors que Castleford Tigers a récolté 50 points contre Leigh Centurions.

Bien que Richardson soit de retour, Castleford sera sans Gareth O’Brien en raison d’une blessure et Jesse Sene-Lefao après avoir été suspendu d’un match.

Escouades nommées

Guerriers Wigan: Bevan French, Zak Hardaker, Thomas Leuluai, Brad Singleton, Sam Powell, Joe Bullock, Willie Isa, Liam Farrell, John Bateman, Oliver Partington, Morgan Smithies, Tony Clubb, Liam Byrne, Harry Smith, Ethan Havard, Jake Bibby, Mitch Clark , Joe Shorrocks, James McDonnell, Umyla Hanley, Jackson Hastings.

Castleford Tigers: Niall Evalds, Derrell Olpherts, Peter Mata’utia, Michael Shenton, Jake Trueman, Danny Richardson, Liam Watts, Paul McShane, Grant Millington, Oliver Holmes, Cheyse Blair, Adam Milner, Nathan Massey, George Griffin, Tyla Hepi, Daniel Smith, Greg Eden, Jordan Turner, Lewis Bienek, Brad Martin, Sam Hall.

Les géants recherchent la cohérence dans le jeu

Cette année, la nouvelle ère d’Huddersfield sous Ian Watson n’a jusqu’à présent donné qu’une seule victoire en quatre matches contre le promu Leigh en Challenge Cup.

Huddersfield Giants contre St Helens Vivre de

Les Giants n’ont pas été en mesure de donner suite à cette victoire à leur retour en Super League vendredi dernier alors qu’ils étaient devancés 25-24 par Hull Kingston Rovers malgré une riposte inspirée de Lee Gaskell en seconde période.

Ce manque de cohérence dans les matches jusqu’à présent est ce que le capitaine du club Michael Lawrence a identifié comme le problème majeur pour Huddersfield jusqu’à présent cette année.

« Je pense que nous avons été très inégaux », a déclaré Lawrence Sky Sports. « Nous avons eu une bonne deuxième mi-temps contre les Catalans, nous avons été bons pendant 60 minutes du match contre Leigh et même si nous avons gagné, il y avait une zone dans ce match, nous avons été un peu bâclés.

« Ce week-end, nous n’avons joué que dans la seconde période, donc nous devons obtenir cette cohérence. Lorsque nous mettrons cette performance de 80 minutes ensemble, nous commencerons à tirer et nous commencerons à obtenir des victoires.

0:51 Michael Lawrence, skipper de Huddersfield, a déclaré que son équipe manquait de constance jusqu’à présent cette saison. Michael Lawrence, skipper de Huddersfield, a déclaré que son équipe manquait de constance jusqu’à présent cette saison.

« Affronter les champions consécutifs est un grand match et une belle opportunité pour nous-mêmes. »

Les saints se préparent pour le « défi le plus difficile à ce jour »

En revanche, les champions en titre, St Helens, n’auraient guère pu mieux démarrer leur quête d’un troisième titre consécutif en Super League et entrer dans le match en tête du classement après trois tours après la victoire 34-6 de la semaine dernière sur Wakefield Trinity.

Mais malgré les fortunes contrastées des deux équipes lors des premiers tours de la saison 2021, l’entraîneur-chef Kristian Woolf a averti ses joueurs que ce serait le test le plus difficile auquel ils aient été confrontés jusqu’à présent dans la campagne.

L’Australien s’attend à ce que les Giants améliorent leur jeu lorsqu’ils accueillent les champions consécutifs et s’attend à ce que la qualité de leur équipe commence à se manifester le plus tôt possible.

1:45 Tous les essais du Totally Wicked Stadium la semaine dernière alors que St Helens manquait 34-6 vainqueurs contre Wakefield Trinity. Tous les essais du Totally Wicked Stadium la semaine dernière alors que St Helens manquait 34-6 vainqueurs contre Wakefield Trinity.

« Je considère que c’est potentiellement notre défi le plus difficile à ce jour », a déclaré Woolf, qui est sans Tommy Makinson pour le match en raison d’une légère blessure au pied, mais souhaite la bienvenue à Sione Mata’utia. «Je pense que si vous regardez à travers l’équipe de Huddersfield, ils ont une équipe très classe.

«Quand vous perdez quelques matchs, vous avez vraiment envie de renverser la vapeur et c’est ce que je m’attendrais à ce qu’ils aient cette semaine.

« Nous nous attendons certainement à ce que les équipes viennent et soient à leur meilleur quand elles nous jouent – c’est ce que nous obtenons chaque semaine. C’est certainement ce que nous avons eu ces derniers matchs et je ne m’attendrais pas à rien de différent ce week-end.

Escouades nommées

Géants de Huddersfield: Jermaine McGillvary, Jake Wardle, Darnell McIntosh, Lee Gaskell, Aidan Sezer, Luke Yates, Adam O’Brien, Michael Lawrence, Kenny Edwards, Josh Jones, Matty English, Jack Cogger, Chris McQueen, Jack Ashworth, James Cunningham, Oliver Wilson, Leroy Cudjoe, James Gavet, Louis Senior, Sam Wood, Ronan Michael.

St Helens: Lachlan Coote, Kevin Naiqama, Mark Percival, Regan Grace, Jonny Lomax, Theo Fages, Alex Walmsley, James Roby, Joel Thompson, James Bentley, Sione Mata’utia, Louie McCarthy-Scarsbrook, Kyle Amor, Agnatius Paasi, Jack Welsby, Aaron Smith, Joe Batchelor, Lewis Dodd, Jake Wingfield, Dan Norman, Tom Nisbet.