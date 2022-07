Super League: points de discussion de dimanche et nouvelles de l’équipe à la fin de la ronde 19 | Actualités de la Ligue de Rugby

Brodie Croft a retrouvé son enthousiasme pour jouer à la ligue de rugby à Salford

Nous regardons ce qui se dit et apportons des nouvelles de l’équipe alors que la ronde 19 de la saison de la Betfred Super League se termine avec deux matchs dimanche…

Salford Red Devils vs Catalans Dragons (15h)

Brodie Croft a révélé comment son déménagement à Salford l’a aidé à redécouvrir son amour de la ligue de rugby avant la visite des Dragons catalans dimanche.

Le demi-arrière de 24 ans a rejoint les Red Devils après deux saisons difficiles avec les Brisbane Broncos, où il a admis les difficultés du club et les critiques auxquelles il a été confronté lui ont fait perdre son plaisir.

Bien qu’il n’ait jamais laissé tomber son éthique de travail, Croft se sent revitalisé depuis son passage en Super League et une série d’affichages accrocheurs pour Salford sont venus grâce à sa vie amoureuse sous la direction de l’entraîneur-chef Paul Rowley.

“Cela n’est jamais arrivé au point où je pensais” je ne veux plus jouer “, mais j’en suis arrivé au point où je n’aimais plus la ligue de rugby”, a déclaré Croft au Au delà de tes aptitudes podcast.

“Vous jouez de votre mieux lorsque vous avez de bonnes vibrations et un bon feeling. Vous vous entraînez non seulement parce que c’est du travail, mais parce que vous l’appréciez et que vous voulez vous améliorer, et je ne le ressentais pas.

“Une chose que je voulais faire quand je suis venu ici était de reprendre plaisir à mon football et à mon entraînement, et c’est quelque chose avec ce groupe à Salford que je ressens au club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brodie Croft a marqué un essai solo sensationnel pour Salford Red Devils lors de leur affrontement Magic Weekend avec Hudderfield. Brodie Croft a marqué un essai solo sensationnel pour Salford Red Devils lors de leur affrontement Magic Weekend avec Hudderfield.

“J’espérais que ça me plairait, mais je ne pensais pas retrouver cette excitation. J’ai en quelque sorte retrouvé cette excitation d’enfant pour le match.”

Croft a marqué un impressionnant effort en solo pour les Red Devils au Magic Weekend, bien qu’ils aient été battus 30-18 par Huddersfield Giants pour saper leurs espoirs extérieurs de faire les barrages.

Ils accueillent une équipe de Dragons visant à rebondir après une défaite 36-10 contre les Warrington Wolves à St James ‘Park et une victoire ramènerait l’équipe française au-dessus de Huddersfield en troisième.

L’entraîneur-chef des Catalans, Steve McNamara, est toujours privé de plusieurs hommes clés, dont le capitaine Benjamin Garcia après sa terrible blessure à l’oreille lors de la défaite contre les Wolves, mais accueille Dean Whare, Julian Bousquet et Sam Kasiano dans l’équipe pour affronter les Red Devils.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Dragons Catalans et Warrington Wolves. Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Dragons Catalans et Warrington Wolves.

Escouades nommées

Diables rouges de Salford : Ryan Brierley, Ken Sio, Kallum Watkins, Tim Lafai, Joe Burgess, Brodie Croft, Marc Sneyd, Andy Ackers, Greg Burke, Elijah Taylor, Danny Addy, Ryan Lannon, Chris Atkin, Jack Ormondroyd, Rhys Williams, Sam Luckley, Deon Cross , Alex Gerrard, Ben Hellwell.

Dragons Catalans : Samisoni Langi, Dean Whare, Fouad Yaha, Mitchell Pearce, Josh Drinkwater, Gil Dudson, Julian Bousquet, Matt Whitley, Alrix Da Costa, Benjamin Jullien, Paul Seguier, Mickael Goudemand, Matthieu Laguerre, Arthur Romano, Tyrone May, Corentin Le Cam, Mathieu Cozza, Cesar Rouge, Joe Chan, Sam Kasiano, Sam Tomkins.

Hull Kingston Rovers vs Wakefield Trinity (15h)

L’homme silencieux Jorge Taufua a déjà fait forte impression à Wakefield alors que le trois-quarts se prépare pour ses débuts probables à Hull KR dimanche.

L’ancien arrière des Manly Sea Eagles s’est associé à ses nouveaux coéquipiers plus tôt cette semaine et est entré directement dans l’équipe de 21 joueurs pour le voyage à Sewell Group Craven Park.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Résumé du match de Betfred Super League entre Wakefield Trinity et Toulouse. Résumé du match de Betfred Super League entre Wakefield Trinity et Toulouse.

Trinity vise à rebondir après la défaite 38-26 contre le Toulouse Olympique au Magic Weekend et l’entraîneur-chef Willie Poching est convaincu que Taufua peut avoir un impact s’il fait ses débuts.

“C’est un homme de très peu de mots, mais ses actions ont parlé de la façon dont il a mené ses affaires et s’est intégré à l’équipe”, a déclaré Poching.

“Il a pris du recul, il a regardé, il a appris, il a posé des questions et vous pouvez sentir l’excitation de lui parler d’une opportunité s’il peut jouer cette semaine.”

Hull KR cherche également à retrouver le chemin de la victoire, n’ayant remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs après une défaite controversée 34-28 face au Hull FC lors du derby de Newcastle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Hull KR et Hull FC. Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Hull KR et Hull FC.

Frankie Halton et Albert Vete sont tous les deux absents après s’être blessés dans ce match, mais la signature du prêt Sam Royle entre dans l’équipe de 21 joueurs de Danny McGuire avec le duo de retour de George King et Ryan Hall.

“Tout n’est pas rose, et c’est pourquoi je l’ai dit quand j’ai pris le relais”, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim McGuire lors de sa conférence de presse d’avant-match. “J’ai encore été là-dessus cette semaine, et les gars comprennent ça.

“Nous comprenons tous où nous en sommes sur la table, et nous sommes dans une situation où nous devons gagner un match de rugby.”

Escouades nommées

Hull Kingston Rovers : Lachlan Coote, Ben Crooks, Shaun Kenny-Dowall, Ryan Hall, Matt Parcell, George King, Dean Hadley, Jez Litten, Korbin Sims, Elliot Minchella, Jimmy Keinhorst, Will Dagger, Mikey Lewis, Rowan Milnes, Will Maher, Ethan Ryan, Sam Wood, Greg Richards, Will Tate, Zach Fishwick, Sam Royle.

Trinité de Wakefield : Max Jowitt, Jacob Miller, Mason Lino, Eddie Battye, Liam Hood, Tinirau Arona, Matty Ashurst, Kelepi Tanginoa, Jay Pitts, Jordy Crowther, Jai Whitbread, James Batchelor, Lee Gaskell, Jack Croft, Brad Walker, Harry Bowes, Lewis Murphy , Corey Hall, David Fifita, Josh Bowden, Jorge Taufua.