Super League: “Nous voulons devenir comme le Wigan d’autrefois” – Les ambitions géantes d’Ian Watson pour Huddersfield | Actualités de la Ligue de Rugby

Huddersfield a pour objectif de bouleverser l’ordre établi de la Super League

Huddersfield se targue d’être le berceau de la ligue de rugby, même s’il faut remonter plus d’un siècle en arrière pour trouver une époque où l’équipe de la ville était la force motrice de ce sport.

En effet, pas depuis la saison 1914-15, lorsque Harold Wagstaff, le prince des centres, et Albert Rosenfeld, trois quarts à buteur libre, ont inspiré les Fartowners à devenir seulement la deuxième équipe à remporter les quatre trophées – championnat de la ligue, ligue de comté, Challenge Cup et County Cup – disponibles à l’époque, cela a été le cas.

Le dernier des sept triomphes du titre de champion remonte à 1962, le plus récent des six victoires de la Challenge Cup neuf ans auparavant, et le seul prix de haut niveau de l’ère estivale jusqu’à présent est venu sous la forme de Huddersfield Giants remportant le bouclier des leaders de la ligue en 2013.

Néanmoins, une course à la finale de la Betfred Challenge Cup de cette année – battue 16-14 par les Wigan Warriors – et les Giants actuellement troisièmes de la Betfred Super League font rêver que de bons moments pourraient être à nos portes, et l’entraîneur-chef Ian Watson a de grandes ambitions pour le club.

“Nous voulons devenir comme l’ancien Wigan ou le nouveau St Helens qui sont constamment en compétition pour les trophées”, a déclaré Watson.

“Tout est mis en place avec le club pour faire cela, puis cela filtrera. Ensuite, vous commencerez à obtenir le meilleur niveau de jeunes enfants et vous pourrez ensuite maintenir ce que vous essayez de construire.

“Pour le moment, nous continuons à construire. Nous passons une excellente année … mais l’année prochaine, nous devrions être meilleurs, et nous devons encore être meilleurs.”

Watson a déjà bouleversé l’ordre établi, après avoir guidé les Red Devils de Salford vers une première apparition en Grande Finale de la Super League en 2019, puis vers une première apparition en finale de la Challenge Cup pendant plus de 50 ans en 2020.

Il a cependant été tenté à travers les Pennines jusqu’au West Yorkshire avant la saison 2021, attiré par les ressources à sa disposition au stade John Smith et impressionné par ce qui a été mis en place hors du terrain sous la direction du président Ken Davy.

Le défi est maintenant de réussir sur le terrain et même si cela s’est avéré insaisissable pour bon nombre de ses prédécesseurs au cours de la dernière décennie – l’actuel entraîneur des Knights d’Angleterre Paul Anderson et la promotion de 2013 à l’exception – c’est quelque chose de Watson, qui a signé la semaine dernière une prolongation de contrat. jusqu’à la fin de 2026, embrasse.

“C’est agréable pour moi parce que ce que j’ai toujours voulu faire, c’est construire quelque chose”, a déclaré Watson. “C’est quelque chose que je recherche depuis longtemps.

Nous voulons défier la domination de la ligue. Les gens disent que Wigan et les Saints sont toujours au sommet de la ligue en compétition – je n’aime pas ça. Je veux qu’une nouvelle équipe arrive. Ian Watson, entraîneur-chef des Giants de Huddersfield

“Nous voulons défier la domination de la ligue. Les gens disent que Wigan et les Saints sont toujours au sommet de la ligue en compétition – je n’aime pas ça. Je veux qu’une nouvelle équipe arrive, alors ce que font les Catalans est génial et ce que nous faisons maintenant est génial.

“Ce que nous avons fait à Salford, nous avons défié le statu quo mais nous n’avons pas pu le maintenir pendant une longue période. Je veux que nous laissions un peu d’héritage à l’avenir, ce que j’ai toujours voulu faire. “

Une victoire 30-18 sur les Red Devils au Magic Weekend a propulsé les Giants au-dessus des vainqueurs de League Leaders ‘Shield de l’année dernière et des Dragons Catalans finalistes de la Grande Finale au classement de la Super League, après avoir battu l’équipe française à domicile et à l’extérieur déjà cette année.

Huddersfield fait maintenant face à un grand test de ses ambitions lorsqu’il se rendra vendredi aux champions en titre de St Helens, en direct sur Sports du cielet bien que Watson reconnaisse que les blessures de son équipe pourraient être un facteur sur le déroulement du reste de leur saison, il ne baisse pas ses objectifs pour l’année.

“Certaines équipes entrent dans une saison et sont probablement heureuses de concourir et de rester en Super League”, a déclaré Watson. “Je ne veux pas être dans un club comme ça, je veux être dans un club qui concourt pour gagner les finales de la Grande Finale et de la Challenge Cup.

“Je pense que c’est pour cela que vous jouez le jeu, sinon vous perdez votre temps dans ce que vous faites. Pour moi, le défi est la chose la plus importante – vous voulez travailler avec un club qui veut gagner des compétitions .

“Le gros sera l’équipe. Nous étions à nos 18 derniers [against Salford] sans rappeler aucun de nos jeunes gars, nous essayons de nous développer en championnat et en Ligue 1 en ce moment.

“Si nous pouvons garder notre équipe en bonne santé, je pense que nous pouvons concourir à la fin de l’année.”

Huddersfield et St Helens lancent la couverture en direct par Sky Sports de la 19e journée de la saison régulière de la Super League au Totally Wicked Stadium vendredi à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h).