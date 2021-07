Super League : Marc Sneyd, toujours présent du Hull FC, se prépare à franchir une nouvelle étape avec le Leeds Rhinos | Nouvelles de la ligue de rugby

Marc Sneyd s’apprête à disputer sa 250e apparition en carrière lorsque le Hull FC affrontera Leeds

Dans une saison où chaque équipe a, dans une certaine mesure, été touchée par Covid-19 et les blessures générales qui accompagnent le fait de jouer dans une ligue de rugby de haut niveau, Marc Sneyd a été une présence constante pour Hull FC.

Le joueur de 30 ans est le seul membre de l’équipe des Noirs et Blancs à avoir participé aux 12 matches de la Super League des Noirs et Blancs jusqu’à présent cette saison et espère qu’il aura de la chance 13 lorsqu’ils chercheront à reprendre le chemin de la victoire. contre Leeds Rhinos lors du match de jeudi, en direct Sports aériens.

Cet affrontement avec leurs rivaux du Yorkshire au stade MKM donne le coup d’envoi à une série de trois matchs en l’espace de 10 jours, mais Sneyd est déterminé à jouer son rôle dans tous ces matchs si possible et savoure le fait qu’il y ait une période si chargée à venir en haut.

Hull FC contre Leeds Rhinos Vivre de

« Je vais tout à fait bien », a déclaré Sneyd. « J’aime les périodes difficiles et je vois cela comme un défi, et je pense que beaucoup d’autres garçons le font aussi.

« La meilleure partie de ce travail est de jouer dans des jeux et, ce n’est que moi personnellement et je ne peux pas parler pour tout le monde, mais plus il y a de jeux, mieux c’est.

« Cela ne me dérange pas, et je préfère être sur le terrain pour jouer à un match plutôt que de m’entraîner et des choses comme ça.

« Je suis impatient d’y être, j’espère que je resterai sans blessure et que je pourrai être impliqué pour le reste de la saison. »

La meilleure partie de ce travail est de jouer à des jeux et, ce n’est que moi personnellement et je ne peux pas parler pour tout le monde, mais plus il y a de jeux, mieux c’est. Marc Sneyd

Maintenant dans sa septième saison avec Hull FC, l’importance de Sneyd pour l’équipe est soulignée non seulement par sa nature omniprésente, mais aussi par le fait qu’il a été inclus dans le groupe de co-capitaine nouvellement formé avec le skipper du club Danny Houghton et l’actuel -mis à l’écart Scott Taylor au début de la campagne 2021.

Le botteur de but a de nouveau assuré une présence assurée dans les mi-temps de l’équipe cette année, qu’il joue aux côtés de la recrue de la LNR hors saison Josh Reynolds ou du futur Ben McNamara et l’entraîneur-chef Brett Hodgson est ravi de la façon dont Sneyd a prospéré. en tant que membre de l’équipe de direction sur le terrain.

« Il a été brillant et il a vraiment pris de l’avance dans sa direction du groupe », a déclaré Hodgson.

« Pour moi, c’était une évidence de le nommer dans le groupe des capitaines car il dirige l’équipe, il a une influence apaisante et c’est aussi un joueur de grande qualité.

Sky Live : Hull FC contre Leeds Leeds aura un nouveau capitaine lorsqu’il affrontera le Hull FC jeudi soir, en direct sur Sky Sports Arena.

« Je suis vraiment impressionné par certaines des choses que Marc a faites et je pense toujours qu’il a également beaucoup amélioré son jeu, ce qui est agréable pour nous en tant que club. »

Ce fut un bon début de l’ère Hodgson au Hull FC, l’équipe occupant la cinquième place du classement de la Super League avant l’affrontement avec Leeds, bien qu’une défaite 40-26 contre les Huddersfield Giants la semaine dernière ait quelque peu ébranlé cela.

C’était une défaite qui est survenue sur le dos de l’équipe n’ayant pas joué depuis près d’un mois en raison de problèmes de Covid-19, ce qui a obligé le personnel d’entraîneurs à proposer des approches inventives à l’entraînement pour garder les joueurs concentrés avec un faible nombre et Hodgson, à un moment donné, devoir s’isoler.

« Les entraîneurs ont fait du bon travail dans le sens où les séances d’entraînement que nous avons faites étaient un peu différentes en ce sens qu’il y avait des éléments amusants là-dedans », a déclaré Sneyd.

Pour moi, c’était une évidence de le nommer dans le groupe des capitaines car il dirige l’équipe, c’est une influence apaisante et c’est aussi un joueur de grande qualité. Brett Hodgson sur Marc Sneyd

« Nous avons eu un match de football un jour et des choses comme ça, et ils ont juste essayé de mélanger, de garder tout le monde au frais et de faire en sorte que tout le monde devine ce que nous allions faire à l’entraînement le lendemain. Ce n’était pas si mal, mais de toute évidence, vous préféreriez de loin être dans un stade pour jouer à un match.

« Dès que le match est arrivé, l’excitation était de retour – mais elle s’est un peu écrasée lorsque le match a commencé à nous échapper. Mais c’était vraiment bien de revenir jouer. »

Sneyd a un peu plus de motivation pour que Hull reprenne le chemin de la victoire devant ses propres fans jeudi soir, avec la visite de Leeds prévue pour voir le demi-arrière atteindre le cap personnel des 250 apparitions en carrière.

Il a parcouru un long chemin depuis ses débuts pour Salford Red Devils lors d’une défaite 27-10 contre Warrington Wolves il y a un peu plus de 11 ans, dont deux succès en Challenge Cup avec Hull, et a admis que sa première expérience en Super League à The Willows n’était guère un précurseur. pour ce qui allait suivre.

Marc Sneyd fera sa 250e apparition en carrière jeudi soir au MKM Stadium, dont 169 apparitions pour les Noirs et Blancs ! 🤩👏 Racontez-nous votre moment préféré de notre double vainqueur du Trophée Lance Todd dans un maillot Hull FC… (🤝 : Test SS) ⚫️⚪️ #COYH pic.twitter.com/kq5g0ddCUn – Hull FC (@hullfcofficial) 27 juillet 2021

« C’était loin d’être un succès et probablement tous ceux qui regardaient ne penseraient jamais que j’arriverais à 250 matchs, pour être honnête », a déclaré Sneyd.

« Mais je m’en souviendrai toujours parce que c’était mes débuts. Il n’y avait qu’une seule direction dans laquelle je pouvais aller après ça, donc c’était bien. »