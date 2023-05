Super League Magic Weekend 2023 : Calendrier, dates et comment regarder les six matchs sur Sky Sports | Actualités de la Ligue de Rugby

La Super League retourne à St James ‘Park pour Magic Weekend

Le week-end magique Betfred Super League 2023 a lieu cette semaine et nous avons élaboré un guide pour tout ce que vous devez savoir avant, y compris comment suivre toute l’action sur Sky Sports…

Qu’est-ce que le week-end magique de la Super League ?

Organisé chaque année depuis 2007 – à l’exception de la saison 2020 affectée par Covid – Magic Weekend voit toute une série de matches de Super League se jouer au même endroit sur deux jours.

Désormais fermement établi dans le calendrier comme l’un des événements phares de la ligue de rugby avec la grande finale de la Super League et la finale de la Betfred Challenge Cup, le format a été copié au niveau professionnel et amateur dans le monde entier.

Cela inclut en Australie, où la LNR a organisé son premier tour magique en 2019 au stade Suncorp de Brisbane et continue d’être le lieu d’accueil à ce jour.

Où et quand aura lieu le Magic Weekend de cette année ?

Le week-end magique de la Super League est de retour au parc St James de Newcastle United, et ce sera la septième fois que la ville accueille l’événement.

Le stade de la Principauté de Cardiff, Murrayfield à Édimbourg, le domicile d’Anfield à Liverpool et le stade Etihad à Manchester ont également accueilli Magic dans le passé.

Cette année, le Magic Weekend a lieu le week-end des 3 et 4 juin.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Quels sont les rendez-vous du Magic Weekend ?

Les 12 clubs de Super League sont en action au cours du week-end, qui marque le 14e tour de la saison régulière 2023. Trois matches ont lieu samedi, les trois autres dimanche.

Samedi 3 juin : 13h30 – Red Devils de Salford contre Hull Kingston Rovers ; 15h45 – Wigan Warriors vs Dragons Catalans; 18h – Leeds Rhinos contre Castleford Tigers.

Dimanche 4 juin : 12h – Wakefield Trinity contre Leigh Léopards; 14h15 – St Helens contre Huddersfield Giants; 16h30 – Hull FC contre Warrington Wolves.

Les fans de la ligue de rugby en ville pour le week-end peuvent également se diriger vers Newcastle Thunder, équipe du Betfred Championship, accueillir les Bradford Bulls dans leur désormais traditionnel match pré-Magic à leur domicile de Kingston Park le vendredi 2 juin (coup d’envoi à 19h45).

À quoi s’attendre

Leeds et Castleford se sont affrontés au Magic Weekend en 2022

La ronde 14 est à mi-chemin de la saison régulière de la Super League 2023 et il y a beaucoup d’intrigues dans les six matchs du week-end alors que la course aux barrages et la bataille pour éviter la relégation s’intensifient.

Les deux premiers matches de samedi opposeront les deux équipes lors des barrages. Le match d’ouverture entre Hull Kingston Rovers et les demi-finalistes battus des barrages de l’année dernière, Salford, voit deux équipes visant à voler une marche sur leurs six premiers rivaux, tandis que la deuxième oppose la deuxième à la troisième à Wigan et aux Catalans.

Un derby du West Yorkshire qui a des implications aux deux extrémités du tableau clôture la première journée pour la deuxième année consécutive. Le finaliste de la Grande Finale de l’année dernière, Leeds, actuellement huitième, a besoin d’une victoire pour rester proche des places de barrage, tandis que Castleford sera impatient de mettre plus de marge de manœuvre entre eux et Wakefield.

Après avoir perdu ses 13 matchs d’ouverture, Wakefield part à la recherche de sa première victoire de l’année lors du match d’ouverture de dimanche, mais fait face à la lourde tâche d’affronter le package surprise de 2023 dans le promu Leigh, actuellement avec une superbe chance de faire le play-offs.

Leigh a pris d’assaut la Super League depuis sa promotion

Les champions en titre de St Helens, quant à eux, sont toujours à deux points des places de barrage et affrontent une autre équipe qui devait initialement faire partie des prétendants cette année, mais qui se retrouve actuellement neuvième, à Huddersfield.

Warrington, leader de la Super League, termine ensuite le week-end dans le but de retrouver le chemin de la victoire contre le mercuriel Hull FC, actuellement à six points des six premiers.

Comment puis-je regarder Magic Weekend ?

Les six matches de St James’ Park sont à nouveau en direct Sports du cielavec une couverture des matchs du premier jour à partir de 13h en direct Sky Sports Arena et Événement principal de Sky Sports le samedi 3 juin.

Les trois matchs de dimanche sont tous en direct Sky Sports Arena à partir de 11h30. Vous pouvez également diffuser les six matchs ainsi que le reste de la saison 2023 de la Betfred Super League sur NOW TV.

Pendant ce temps, le Sports du ciel Le site Web et l’application contiendront des rapports, des réactions et des faits saillants des six matchs, ainsi que des blogs en direct et des clips vidéo des meilleurs moments.