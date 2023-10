Super League : Liam Marshall des Wigan Warriors vise à rattraper la grande finale manquée lors de sa 150e apparition | Actualités de la Ligue de Rugby

Liam Marshall devrait faire sa 150e apparition pour Wigan en demi-finale de la Super League

Liam Marshall marque des essais. Beaucoup d’entre eux. Cette année seulement, il a réussi 20 apparitions en 25 Super League en Betfred pour Wigan Warriors, la quatrième fois qu’il atteint cette marque au cours de sa carrière de huit saisons.

Sans surprise, Marshall est également difficile à arrêter. L’ailier a le plus de mètres de gain de tous les joueurs de Wigan en 2023 et le cinquième en Super League, avec 3 239 et un gain moyen de 9,25 mètres par course. Avec son compatriote Abbas Miski, il mène les Warriors avec 25 sauts de ligne.

Ce sont des chiffres accrocheurs, mais en ce qui concerne Marshall, il n’y a rien de particulièrement exceptionnel dans ce qu’il fait pour accumuler ces statistiques.

Super Ligue Betfred en direct Vivre de

« J’essaie juste de faire autant de travail que possible sur notre champ arrière », a déclaré Marshall.

« Je ne suis probablement ni le plus grand ni le plus fort, alors j’essaie juste d’être aussi insaisissable et rapide que possible à la pause, et cela m’aide parfois. C’est probablement ça, il n’y a pas de formule spéciale pour cela.

« Il s’agit de rester à l’écart des grands joueurs autant que possible, et cela signifie généralement que vous pouvez effectuer un ou deux sauts de ligne ou éviter un contact difficile. »

Une autre statistique notable est que la demi-finale des barrages de Super League de samedi à domicile contre les Hull Kingston Rovers marquera la 150e apparition de Marshall pour Wigan, où il visera à en faire une journée très spéciale avec une victoire qui ramènera les Warriors au championnat. Grande Finale et venger la défaite en demi-finale de la Betfred Challenge Cup en juillet contre les Robins.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après une rencontre meurtrière, Wigan a battu Leigh lors du dernier match de la saison régulière pour remporter le Bouclier des leaders de la Ligue. Après une rencontre meurtrière, Wigan a battu Leigh lors du dernier match de la saison régulière pour remporter le Bouclier des leaders de la Ligue.

Le joueur de 27 ans a raté la victoire de Wigan en 2018 contre les Warrington Wolves lors de la pièce maîtresse de la Super League à Old Trafford et la défaite contre St Helens lors de la Grande Finale à huis clos à Hull deux ans plus tard en raison d’une blessure, les deux fois après avoir souffert de graves blessures. blessure au genou plus tôt dans la saison.

Le fait qu’il ait été capable de se remettre à deux reprises de blessures qui ont nécessité une intervention chirurgicale et de n’avoir perdu aucune des capacités athlétiques qui font de lui une menace si dévastatrice chez les Warriors témoigne de la force et du régime de conditionnement de Marshall.

Mais il a admis que revenir non pas une mais deux fois à cause de problèmes de genou à long terme constitue autant un défi mental que physique.

« C’est étrange de dire que vous passez d’un jour à faire exactement ce que vous pouvez faire, et votre corps va bien, à un autre où votre genou a disparu et vous perdez ce mouvement latéral et cette puissance que vous aviez », a déclaré Marshall.

Je ne suis probablement ni le plus grand ni le plus fort, alors j’essaie juste d’être aussi insaisissable et rapide que possible à la pause, et cela m’aide parfois. L’ailier des Wigan Warriors, Liam Marshall

« Mais vous devez faire confiance au processus, continuer à travailler dur à l’entraînement, et le personnel de musculation et de conditionnement sait ce qu’il fait. C’est plus une question de confiance, je pense.

« Nous avons le privilège de voir certains des meilleurs chirurgiens et d’obtenir les meilleurs conseils. Ainsi, lorsque votre genou sera en bon état et prêt à fonctionner, vous serez de retour sur le terrain.

« Il s’agit simplement d’acquérir cette confiance et cette confiance, ainsi que le timing lorsque vous êtes absent depuis longtemps. Cela dépend en grande partie plus de votre propre tête que de votre corps. »

Une personne qui a joué un grand rôle dans le développement de Marshall chez les Warriors est l’entraîneur-chef Matt Peet, qui faisait partie du personnel de l’académie lorsque le junior de Wigan St Patricks est allé faire un essai avec le club professionnel de la ville à l’âge de 17 ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, était plein de fierté après avoir vu son équipe battre Leigh pour terminer en tête du classement. L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, était plein de fierté après avoir vu son équipe battre Leigh pour terminer en tête du classement.

Peet a ensuite entraîné Marshall pendant son séjour dans l’équipe de jeunesse de Wigan et lui a servi de point de contact lorsqu’il a fait ses premiers pas dans le rugby professionnel tout en marquant 20 essais en 22 matchs grâce à un prêt d’une saison avec les Swinton Lions à temps partiel. 2016.

Il s’agit d’une relation continue dont Marshall est reconnaissant d’avoir et qui lui a particulièrement bien servi pendant certaines de ces périodes sombres, l’international des Knights d’Angleterre envisageant davantage de succès pour soutenir le triomphe final de la Challenge Cup de l’année dernière.

« Il a été impliqué dans mon parcours à Wigan et a probablement contribué à me façonner en tant que joueur », a déclaré Marshall.

« Matty et moi avons eu des conversations difficiles dans le passé lorsque les choses n’allaient pas exactement comme prévu pour moi, mais je pense que cela a renforcé nos liens en tant que joueur et entraîneur.

La première expérience de jeu professionnel de Liam Marshall a été prêtée à Swinton

« Cela me facilite la tâche parce que je le connais en tant que personne, et ce qu’il attend de moi et ce qu’il attend d’une équipe.

« Cela rend mon travail plus facile parce que je sais ce qu’il veut que je fasse en tant que joueur et comment il veut que les choses se déroulent, et cette confiance est un facteur énorme en tant que joueur et pourquoi nous avons si bien fait cette saison, et j’espère que cela sera le cas. Cela va continuer pendant des années. »

Regardez Wigan Warriors et Hull Kingston Rovers s’affronter pour une place dans la grande finale de la Betfred Super League en direct. Arène de sports aériens à partir de 12h15 le samedi 7 octobre (coup d’envoi à 12h45). Diffusez également MAINTENANT.