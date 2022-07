Super League: l’essai marquant d’Ethan Ryan aide les Hull Kingston Rovers à vaincre les Warrington Wolves | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match entre Warrington Wolves et Hull Kingston Rovers dans la Betfred Super League.

Ethan Ryan a remporté son 100e essai en carrière alors que les Hull Kingston Rovers ont maintenu leurs espoirs de barrages avec une victoire spectaculaire de la Super League Betfred 30-22 contre les Warrington Wolves au stade Halliwell Jones.

Les Robins ont fait preuve d’un caractère formidable en luttant contre un déficit de 14-0 à la mi-temps, puis ont traîné 22-12 au milieu de la seconde mi-temps.

Mais les essais de Matt Parcell et Sam Royle ainsi que le score marquant de Ryan, tous convertis par Lachlan Coote dans les 14 dernières minutes, ont vu les Rovers revenir en force pour remporter une superbe victoire dos au mur. Ben Crooks et Sam Wood ont également croisé pour les Robins tandis que Coote a terminé avec quatre buts et Dagger un.

Jake Wardle a réclamé deux essais pour les Wolves et Thomas Mikaele a réclamé son premier essai aux couleurs de Warrington, tandis que Stefan Ratchford a marqué cinq buts en autant de tentatives, mais la défaite voit les Wolves regarder maintenant par-dessus leurs épaules du mauvais côté du tableau.

Histoire du jeu

Ce fut un début de match quelque peu indiscipliné de la part des visiteurs qui ont concédé quatre pénalités dans les huit premières minutes, dont la dernière a vu Ratchford démarrer sur les deux premiers points du match.

Une superbe pause au milieu de terrain par Daryl Clark a créé le premier essai du match alors que Wardle était en soutien pour prendre la passe du talonneur de Warrington et sprinter 60 mètres pour marquer.

Et quatre minutes plus tard, Wardle a répété la dose lorsqu’il s’est élevé le plus haut pour réclamer un coup de pied et un touché de George Williams et Ratchford était sur la cible avec les deux tentatives de conversion pour donner aux Wolves une avance de 14-0.

Jake Wardle a marqué deux essais pour Warrington alors qu’ils tombaient pour vaincre à domicile contre Hull KR

Warrington a apporté trois changements à l’équipe qui a perdu à Castleford avec Riley Dean exclu par des protocoles de commotion cérébrale avec Matty Nicholson et Connor Wrench également absents et Greg Minikin, Danny Walker et Kyle Amor entrant dans l’équipe. Hull KR était sans capitaine Shaun Kenny-Dowall et Dean Hadley qui s’est blessé lors de la victoire du week-end dernier contre Wakefield et Zach Fishwick a également abandonné et ils ont été remplacés par Crooks, Will Tate et Greg Richards.

L’élan du match a tourné au milieu de la mi-temps alors que les Rovers ont rugi avec deux essais en quatre minutes alors que l’équipe locale était réduite à 12 hommes pendant 10 minutes.

Crooks a réclamé le premier essai pour les Robins quand il a touché le coup de pied de Ryan Hall, puis Warrington a fait envoyer Peter Mata’utia au sin bin pour un tacle haut sur Coote.

Et Rovers a immédiatement profité de l’homme supplémentaire alors que Wood s’est écrasé plus d’une minute plus tard et avec Coote et Dagger décrochant une conversion chacun, l’avance a été réduite à deux points à 14-12. Pourtant, Ratchford a marqué son quatrième but de la mi-temps après que KR ait été pris hors-jeu pour donner à son équipe un avantage de 16-12 à la pause.

Ce fut un début de seconde période tendu alors que les deux équipes cherchaient le premier score important après le redémarrage et ce sont les Wolves qui l’ont réclamé après que les Rovers aient été cette fois réduits à 12 hommes.

L’entraîneur-chef par intérim de Hull KR, Danny McGuire, célèbre la victoire à temps plein

Loups de Warrington : Essais – Jake Wardle (2), Thomas Mikaele ; Buts – Stefan Ratchford (5). Hull Kingston Rovers : Essais – Ben Crooks, Sam Wood, Matt Parcell, Ethan Ryan, Sam Royle ; Buts – Lachlan Coote (4), Will Dagger.

L’attaquant lâche Elliot Minchella a été envoyé à la poubelle pour avoir retenu Mikaele alors qu’il poursuivait un coup de pied de Danny Walker et de la pénalité qui en a résulté, c’est Mikaele lui-même qui s’est écrasé à bout portant.

Mais les Rovers ne se sont pas allongés et ont organisé une finale passionnante lorsque Parcell est passé et que Coote s’est converti pour porter le score à 22-18 avec 14 minutes à jouer.

Puis Ryan a réclamé son 100e essai lorsqu’il a magnifiquement arraché un coup de pied de Jez Litten à ses lacets pour se précipiter et la conversion de Coote a devancé les Rovers à 24-22 avant que le score tardif de Royle ne mette la cerise sur le gâteau pour les visiteurs.

Et après?

Warrington affrontera le voyage vers les Huddersfield Giants de haut vol le samedi 30 juillet (coup d’envoi à 15 heures), tandis que Hull KR est absent pour Wigan Warriors en direct. Sports du ciel jeudi prochain (20h).