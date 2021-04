Harry Smith a reçu une bonne base de la part de deux des autres demi-arrières de Wigan

Quel que soit le résultat de la saison 2021 de la Super League, Wigan Warriors recherchera un nouveau demi-arrière pour les faire avancer lorsque le rideau tombera sur la campagne.

Jackson Hastings est de retour dans la LNR après avoir conclu un contrat de deux ans avec Wests Tigers, tandis que le capitaine Tommy Leuluai, qui fête ses 36 ans en juin, pourrait enfin décider de raccrocher ses bottes et de prendre un poste dans l’équipe d’entraîneurs de Cherry and Whites. .

Recruter quelqu’un pour combler l’un de ces vides est susceptible d’être dans l’esprit de l’entraîneur-chef Adrian Lam tout au long de cette année, mais il a déjà un remplaçant potentiel à long terme pour l’autre sous la forme de Harry Smith.

Le diplômé de l’académie de 21 ans a déjà participé aux quatre matchs de la Super League et de la Challenge Cup de Wigan jusqu’à présent cette année, étant nommé homme du match lors de la victoire d’ouverture de la saison contre Leigh Centurions, et a recueilli de précieux conseils. de ceux qu’il pourrait éventuellement remplacer.

« Vous pouvez apprendre beaucoup de Jackson et Tommy », a déclaré Smith. «Ils ont vu beaucoup de choses dans le match et ils me font toujours basculer.

« Toutes les questions que j’ai sur quelque chose que j’ai vu ou que je veux essayer, ils me donnent toujours leur avis et sont honnêtes, et c’est tout ce que vous pouvez demander. C’est vraiment bénéfique, et j’espère que cela m’aidera cette année et en le long terme.

« Je veux juste continuer à miser sur la saison dernière. J’ai eu beaucoup de places sur le banc et beaucoup de matchs sur le banc l’année dernière, alors j’espère que je pourrai prendre plus de départs cette année et vraiment démarrer. »

Smith, né à Widnes, qui cite le grand australien Cooper Cronk et l’ancien joueur de Wigan Kevin Brown – maintenant de Salford Red Devils – alors que ses icônes de la ligue de rugby grandissaient, a récemment engagé son avenir à long terme pour les Warriors en signant un nouveau contrat qui court jusqu’au fin 2024.

Lam, un homme qui sait une chose ou deux sur ce qui fait un bon demi-arrière de ses propres jours de jeu, était ravi de voir l’ancien Halton Farnworth Hornets et Wigan St Judes junior accepter de rester avec le club et est enthousiasmé par son potentiel. .

« C’est une excellente nouvelle pour Harry Smith qui signe à long terme ici », a déclaré Lam. « Toute l’équipe est aux anges à ce sujet.

« C’est un joueur qui est aimé de tous les joueurs, et c’est un joueur qui jouera un grand rôle dans le futur. »

Harry Smith a été nommé homme du match lors de la victoire de Wigan sur Leeds

Smith est un autre membre de la prochaine génération de joueurs de Wigan qui a fait son entrée dans la première équipe au cours des dernières saisons et a vu tant d’autres talents émergents avec lesquels il a joué dans la configuration des jeunes qui fait maintenant une marque au DW Stadium était un facteur important pour conclure un nouvel accord.

« Quand j’ai parlé aux entraîneurs et aux gars, tout était là », a déclaré Smith. «Vous pouviez voir que la voie était disponible pour moi et qu’il s’agissait simplement de trouver la bonne affaire, et je pense que nous l’avons fait.

« Quand vous regardez l’équipe que nous avons maintenant et tous les jeunes joueurs de mon âge, c’était une décision facile et quelque chose que j’étais heureux de faire. »

Smith et les Warriors font face à l’un de leurs tests les plus difficiles de la saison jusqu’à présent jeudi soir lorsqu’ils lancent la quatrième manche de la saison de Super League à domicile contre une autre des équipes invaincues restantes, Castleford Tigers.

Il est susceptible de se retrouver face à un autre jeune demi-arrière très apprécié sous la forme de Jake Trueman, 22 ans, bien que Smith pense que les Warriors ont mis en place un plan de match défensif pour contenir les menaces d’attaque de Castleford.

« Jake Trueman est un excellent joueur et certainement celui que nous essaierons d’empêcher de faire son truc », a déclaré Smith.

« Je sais que personne ne peut arrêter son joueur principal, donc c’est une question d’équipe et nous avons des choses à faire pour essayer de mettre en œuvre cela.

« Nous nous concentrons définitivement sur la pression sur leurs joueurs clés que nous connaissons tous. Ce sera une déclaration massive pour le reste de la Super League si nous pouvons remporter la victoire. »