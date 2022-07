Super League: les Red Devils de Salford étourdissent St Helens alors qu’ils se précipitent vers la victoire avec un blitz de huit essais | Actualités de la Ligue de Rugby

Greg Burke de Salford célèbre le sixième essai de son équipe contre St Helens alors que les leaders de la ligue s’effondrent

Salford Red Devils a bouleversé St Helens, champion en titre de la Betfred Super League, avec une victoire catégorique 44-12 au stade AJ Bell.

Joe Burgess et Kallum Watkins ont marqué deux essais et Sitaleki Akauola, Dan Sarginson, Brodie Croft et Greg Burke en ont inscrit un chacun, tandis que Marc Sneyd a marqué quatre buts alors que Salford est passé à la sixième place.

Tous les Saints ont pu rassembler en réponse les essais convertis de Jack Welsby et Alex Walmsley. Malgré la défaite, les hommes de Kristian Woolf conservent quatre points d’avance en tête du classement.

La victoire était d’autant plus impressionnante que Salford a été durement touché par les blessures cette saison et n’a pu nommer qu’une équipe de 18 joueurs vendredi. Cependant, ils ont accueilli Sarginson pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à l’épaule en mars.

Morgan Knowles était de retour dans l’alignement des Saints après sa suspension, bien que Dan Norman ait raté la sortie en raison d’une blessure et que Sione Mata’utia continue de purger une interdiction. James Roby est passé de talonneur à demi-arrière, en partenariat avec Jonny Lomax, ce qui signifiait un départ rare pour Joey Lussick contre son ancien club.

Salford est entré dans le match à la recherche d’une troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison après avoir battu l’Olympique de Toulouse et les Dragons Catalans ces dernières semaines. Ils n’auraient pas pu rêver d’un meilleur départ, marquant trois fois dans le premier quart-temps.

Le pilier Akauola a marqué à gauche des montants après avoir reçu une passe dans le tacle d’Alex Gerrard à la 12e minute et Sneyd a ajouté la transformation.

Salford a marqué son deuxième essai quelques minutes plus tard alors que la passe de Brodie Croft vers le bord gauche a trouvé Tim Lafai, qui à son tour a envoyé son ailier Burgess voler dans le coin. Sneyd n’a pas pu ajouter les extras.

L’assaut du côté local était implacable alors que les Saints luttaient même pour sortir de leur propre moitié. Salford a obtenu son troisième essai lorsque Lafai et Burgess se sont superbement liés pour envoyer Sarginson et la conversion de Sneyd a porté le score à 16-0.

Dan Sarginson de Salford a été l’un des six buteurs d’essais alors que les Red Devils ont remporté une victoire 44-12

À 14 minutes de la fin de la mi-temps, Salford a de nouveau marqué et une fois de plus, c’est Croft qui a fait le travail de bêchage avec une énorme passe en boucle vers le bord droit pour trouver Ken Sio, qui à son tour a nourri Watkins pour un superbe essai.

Quelques instants avant la mi-temps, Burgess a marqué son deuxième essai, s’échappant juste à l’intérieur de la moitié de Salford après avoir pris une passe de Chris Atkin et il a terminé avec style, coupant sur le terrain pour faciliter la conversion de Sneyd qui a dûment obligé.

Sneyd a eu la chance d’ajouter quelques points supplémentaires sur le coup de la mi-temps, mais sa tentative de pénalité à longue portée a échoué.

Salford a montré qu’il n’était pas d’humeur à simplement défendre son avance après le redémarrage alors qu’il prenait un départ entreprenant, désireux de garder le ballon en vie à chaque occasion.

Une passe de balle d’Andy Ackers à la moitié fictive a trouvé Greg Burke frappant le ballon à grande vitesse, marquant avec sa première touche de balle et Sneyd a ajouté la conversion pour le porter à 32-0.

Les Saints ont finalement marqué leur premier essai du match à la 62e minute lorsque Welsby s’est dégagé à 30 mètres, Lussick ajoutant la conversion.

Cela s’est avéré être un ralentisseur mineur pour Salford rampant alors qu’ils ont répondu avec deux essais en six minutes. Le ballon a été brillamment maintenu en vie, passant d’un côté du terrain à l’autre et Watkins était sur place pour marquer un essai que Sneyd a converti.

Ils ont suivi cela avec sans doute l’essai du match alors que Lafai a fait une percée puissante au cœur de la défense des Saints et il a passé de manière désintéressée à Croft qui a marqué sous les poteaux, avec la conversion de Sneyd.

Salford a été réduit à 12 hommes après qu’Elijah Taylor ait été envoyé au sin-bin à quatre minutes de la fin et les Saints n’ont pas tardé à capitaliser sur l’homme supplémentaire pour un essai de consolation par Walmsley, avec Jon Bennison ajoutant la conversion.

Ce qu’ils ont dit:

L’entraîneur-chef de Salford, Paul Rowley : “Je ne pourrais pas être plus fier. C’est un effort incroyable. Sans avoir l’air désinvolte à ce sujet, nous avons progressé vers cela. Dès le premier jour, les gars ont travaillé très dur. Des choses comme ça ne sont pas un hasard, c’est le résultat d’un travail acharné. .

“Le caractère du groupe n’a jamais été remis en question. Nous avions 18 joueurs et le 18e homme a eu un coup pour s’échauffer.

“Nous savions dans quelles zones nous voulions aller et ce groupe sait s’adapter. Nous sommes assez difficiles à arrêter quand nous sommes lancés et nous avons marqué des essais fantastiques.

“Nous avons tellement de respect pour St Helens et notre personnel et nos joueurs les tiennent en haute estime. Ils sont la référence.”

L’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf : “Salford mérite le crédit, ils ont très bien joué, mais nous sommes extrêmement

désappointé.

“Nous sommes fiers de nos normes élevées et pour une raison quelconque, nous ne les avons pas atteintes aujourd’hui.

“Nous sommes fiers de la défense, mais nous étions bien en deçà de nos normes habituelles. Nous allons devoir bien regarder cela et essayer de trouver comment nous pouvons faire demi-tour.

“Ce résultat doit nous donner un coup de pied dans le dos et nous devons nous regarder vraiment honnêtement. Nous avons été absents pendant deux semaines et je ne sais pas pourquoi nous l’avons été.”

Et après?

Salford et St Helens seront les prochains en action le dimanche 7 août, St Helens accueillant les Castleford Tigers à 13 heures alors qu’ils cherchent à rebondir. Les Red Devils se rendront à Headingley pour affronter les Rhinos de Leeds, coup d’envoi à 15 heures.