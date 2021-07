Super League : les points de discussion de vendredi et les nouvelles de l’équipe | Nouvelles de la ligue de rugby

Leeds et les Catalans s’affrontent lors de l’affrontement en direct de la Super League vendredi à Headingley

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant les deux matchs de Super League Betfred de vendredi, y compris l’affrontement entre Leeds Rhinos et Catalans Dragons en direct sur Sky Sports…

Agar envisage des options de demi-arrière pour 2022

Leeds a reçu un coup de pouce avec le capitaine de nouvelles et le demi-arrière Luke Gale sera à nouveau disponible pour le choc de vendredi avec les Catalans, le talonneur Kruise Leeming ayant remplacé Rob Lui en son absence.

Cependant, la décision de Lui de retourner en Australie à la fin de cette saison signifie que les Rhinos sont à la recherche d’un demi expérimenté pour le remplacer pour 2022.

Les Rhinos de Leeds contre les Dragons Catalans Vivre de

Aidan Sezer des Huddersfield Giants, un candidat de Man of Steel en 2020, a été lié à un passage à Emerald Headingley l’année prochaine et l’entraîneur-chef de Leeds Agar a confirmé que le club était en contact avec lui. Cependant, ils ont également d’autres fers au feu si ce mouvement ne se matérialise pas.

« Ce n’est pas un secret que nous avons eu des discussions avec Aidan », a déclaré Agar. « Nous n’avons encore rien finalisé, mais nous avons eu des discussions avec un certain nombre de joueurs et nous pensons que le marché des demi-arrières est généralement difficile.

« Aidan est un gars avec qui nous avons discuté et nous l’adorerions dans notre liste, mais en même temps, si nous ne pouvons pas conclure un accord dans cette direction, nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons obtenir un bon joueur ou deux entrant dans notre club dans et autour des positions de la colonne vertébrale, qu’il s’agisse d’un gars qui peut jouer dans et autour des moitiés ou d’un gars qui peut jouer à plusieurs positions à travers la colonne vertébrale ou dans la division de la ligne de fond.

« Ces choses ne sont jamais faites tant qu’elles ne sont pas faites, mais nous ne paniquons pas, nous ne pourrons pas trouver une bonne option. »

Aidan Sezer est en pourparlers avec Leeds sur un éventuel déménagement l’année prochaine

Le retour de Gale est contré par Jack Broadbent, 19 ans, trois quarts exclu pour ce qui devrait initialement être 12 semaines après avoir subi des dommages aux ligaments de la cheville lors de la victoire 22-16 de lundi contre Warrington Wolves, tandis que Mikolaj Oledzki attend également de voir si une blessure au pied a guéri à temps.

Les nombres s’additionnent pour les dragons

Cette victoire contre Warrington en a fait quatre de suite pour les Rhinos et a mis fin à la série de six matchs des hôtes en Super League sans défaite, bien qu’ils soient maintenant confrontés à un test encore plus important lorsqu’ils affrontent une équipe catalane en tête du classement avec neuf gagne sur 10 matchs.

Les résultats des Dragons, qui incluent des victoires contre les grands finalistes de la saison dernière, St Helens et Wigan, ainsi que 50 points contre Huddersfield la dernière fois, parlent d’eux-mêmes, mais une sélection d’autres statistiques racontent également leur propre histoire.

La force défensive de l’équipe de Steve McNamara est soulignée par le fait qu’ils ont moins de tacles manqués que toute autre équipe de Super League, tandis que son homologue Agar se méfie également de leurs coups de pied et de leurs menaces d’attaque.

4:22 Faits saillants alors que Leeds Rhinos a tenu bon pour remporter la victoire sur Warrington Wolves lors du match de Super League Betfred de lundi Faits saillants alors que Leeds Rhinos a tenu bon pour remporter la victoire sur Warrington Wolves lors du match de Super League Betfred de lundi

« C’est une équipe très méthodique, très bien organisée défensivement et ils connaissent tous leur travail », a déclaré Agar. « Statistiquement, ça vous en dit un peu sur eux.

« Josh Drinkwater a été très productif pour eux, en particulier autour du jeu de coups de pied et je pense qu’il a réussi 25% de leurs essais à partir de coups de pied cette année, ce qui est une statistique assez phénoménale.

« Quand ils courent des formes, ils ont un joueur comme Sam Tomkins à la fin de la ligne de fond et s’ils vous amènent là où ils vous veulent défensivement, il est toujours très bon pour arriver sur le bon jeu à la fin de la ligne.

« Ils le font à un niveau élevé chaque semaine. Ils se sont clairement ralliés et travaillent très dur défensivement. »

2:08 Les Dragons catalans sont restés en tête en plaçant 50 points devant les Giants de Huddersfield en Super League Les Dragons catalans sont restés en tête en plaçant 50 points devant les Giants de Huddersfield en Super League

Du côté de l’équipe, les Dragons sont sans Gil Dudson suspendu et Mike McMeeken blessé pour le voyage à Leeds, mais Joel Tomkins et Alrix Da Costa sont de retour et Sam Kasiano est libre de jouer après avoir fait appel avec succès contre un avis de pénalité d’un match.

Escouades nommées

Rhinocéros de Leeds : Tom Briscoe, Konrad Hurrell, Ash Handley, Rob Lui, Mikolaj Oledzki, Kruise Leeming, Matt Prior, Alex Mellor, Rhyse Martin, Brad Dwyer, Liam Sutcliffe, Richie Myler, Cameron Smith, Tom Holyroyd, King Vuniyayawa, Bodene Thompson, Sam Walters , Luke Briscoe, James Donaldson, Jarrod O’Connor.

Dragons Catalans: Arthur Mourgue, Tom Davies, Samisoni Langi, Dean Whare, Fouad Yaha, James Maloney, Josh Drinkwater, Julian Bousquet, Matt Whitley, Mike McMeeken, Benjamin Garcia, Alrix Da Costa, Benjamin Jullien, Paul Seguier, Mickael Goudemand, Matthieu Laguerre, Joel Tomkins, Jason Baitieri, Sam Kasiano, Sam Tomkins, Jordan Dezaria.

Wakefield Trinity vs St Helens (19h45)

St Helens a un œil sur leur prochaine date à Wembley lors de la finale de la Challenge Cup, mais Kristian Woolf ne néglige pas le test posé par Wakefield vendredi soir.

La dernière sortie de Trinity il y a deux semaines les a vu infliger une défaite 14-6 aux Wigan Warriors pour remporter leur quatrième victoire de la saison, bien que les Saints aient été victorieux 34-6 lorsque les deux équipes se sont affrontées en avril.

Néanmoins, l’entraîneur-chef Woolf pense que c’est le match idéal pour se préparer à leur confrontation finale de la Coupe avec les Tigers de Castleford une semaine samedi.

« Cela va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour la Challenge Cup », a déclaré Woolf. « Nous savons que c’est un endroit difficile où aller et jouer et je sais qu’ils seront à leur meilleur, nous devrons donc être à notre meilleur.

2:39 St Helens a remporté le derby et condamné les Wigan Warriors à leur cinquième défaite consécutive St Helens a remporté le derby et condamné les Wigan Warriors à leur cinquième défaite consécutive

« Je pense que Wakefield est une équipe vraiment dangereuse. Ils ont montré que plusieurs fois cette année, ils ont battu de très bonnes équipes, Wigan parmi eux. C’est pourquoi c’est une préparation parfaite pour nous. »

Woolf a de nouveau les attaquants Matty Lees et Joel Thompson disponibles pour le match, tandis que Theo Fages s’est reposé pour le voyage au Mobile Rocket Stadium.

L’entraîneur-chef de Wakefield, Chris Chester, ne compte plus que 17 joueurs en forme en raison de blessures et de Covid-19, mais pense que son équipe est toujours capable de battre les champions.

« C’est une équipe très compétitive que nous éliminons », a déclaré Chester. « Nous avons toujours un match très serré contre St Helens ici.

0:51 Faits saillants de la victoire 14-6 de Wakefield Trinity contre Wigan Warriors en Super League Faits saillants de la victoire 14-6 de Wakefield Trinity contre Wigan Warriors en Super League

« Notre forme à domicile a été excellente – je pense que nous en avons gagné quatre sur cinq – et les équipes n’aiment jamais venir ici. Ils nous ont donné du respect en venant avec l’équipe la plus forte qu’ils pouvaient aligner et nous sommes impatients de relever le défi. «

Parmi les joueurs blessés se trouve l’ailier anglais Tom Johnstone, qui a subi une opération au genou et devrait être absent pendant quatre à six semaines.

Escouades nommées

La Trinité de Wakefield : Max Jowitt, Reece Lyne, Liam Kay, Jacob Miller, Mason Lino, Jacob Miller, David Fifita, Kyle Wood, Tinirau Arona, Matty Ashurst, Kelepi Tanginoa, Joe Westerman, Jay Pitts, Eddie Battye, James Batchelor, Innes Senior, Joe Arundel , Yusuf Aydin, Lee Kershaw, Ryan Hampshire.

Saint-Hélène : Lachlan Coote, Tommy Makinson, Kevin Naiqama, Mark Percival, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Joel Thompson, Morgan Knowles, Sione Mata’utia, Louie McCarthy-Scarsbrook, Kyle Amor, Agnatius Paasi, Jack Welsby, Aaron Smith, Joe Batchelor, Lewis Dodd, Josh Simm, Dan Norman.