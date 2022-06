Super League: les points de discussion de vendredi alors que Warrington affronte Hull et que Wigan accueille Toulouse | Actualités de la Ligue de Rugby

Warrington et Hull espèrent rebondir après des pertes successives alors qu’ils s’affrontent vendredi

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe alors que Warrington affronte le Hull FC et que Wigan accueille Toulouse lors des matchs de Super League de vendredi….

Warrington Wolves contre Hull FC (20h, Sky Sports Arena)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kyle Amor des Warrington Wolves met en lumière la mauvaise forme du club et comment il aborde cette situation à l’avenir Kyle Amor des Warrington Wolves met en lumière la mauvaise forme du club et comment il aborde cette situation à l’avenir

Les Warrington Wolves et le Hull FC s’affrontent vendredi alors qu’ils cherchent tous deux à rebondir après une série de défaites successives.

L’équipe locale espère se rapprocher d’une place en barrage, tandis que les Noirs et Blancs voudront rester en sécurité à la cinquième place du classement.

Après avoir annoncé plus tôt cette semaine que Josh Reynolds avait quitté le club, l’entraîneur-chef du Hull FC Brett Hodgson a révélé qu’il serait également privé de Carlos Tuimavave et de Jordan Johnstone en raison d’une blessure, le premier étant absent pour la saison avec une rupture du tendon d’Achille.

Cependant, ils seront stimulés par le retour de Scott Taylor sur le côté, tandis que Jacob Hookem et Joe Lovodua sont en lice pour prendre la place de demi-arrière de Reynolds.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League entre St Helens et le Hull KR Faits saillants du match de Super League entre St Helens et le Hull KR

Les Wolves feront leurs débuts à James Harrison alors qu’il revient d’une blessure au LCA et la signature de la LNR, Thomas Mikaele, jouera au Halliwell Jones pour la première fois.

Kyle Amor ne sera pas présent pour les Wolves car il est écarté d’une blessure musculaire, mais Peter Mata’utia reviendra après une suspension d’un match.

Pour l’entraîneur-chef de Warrington, Daryl Powell, le choc à domicile donne à son équipe une chance de rebondir et il espère que la foule sera là pour les stimuler.

« Je sais que certaines des autres équipes sont parties et ont pris des vacances, mais pour nous, nous devons travailler », a-t-il déclaré.

« Les garçons le reconnaissent et ils travaillent dur et s’engagent à nous remettre sur la bonne voie.

« Je pense que pour moi, nous voulons juste un vrai buzz autour de l’endroit et nous devons faire notre travail sans aucun doute.

« Je pense que contre St Helens, nos fans ont été incroyables, il y avait un tel buzz à l’arrière, nous allons bien sûr être motivés pour gagner ce match et commencer à gravir les échelons.

« Nous avons besoin d’eux, nous avons besoin que nos fans soient derrière nous et nous donnent une atmosphère pour nous nourrir et nous espérons les nourrir et les rendre, et c’est de cela qu’il s’agit. »

Warrington : 1 Stefan Ratchford, 3 Peter Mata’utia, 4 Toby King, 5 Matty Ashton, 6 Gareth Widdop, 7 George Williams, 8 Joe Philbin, 9 Daryl Clark, 10 Mike Cooper, 11 Ben Currie, 12 Oliver Holmes, 14 Jason Clark, 15 Joe Bullock, 16 Danny Walker, 17 Matt Davis, 19 Robbie Mulhern, 20 James Harrison, 22 Josh Thewlis, 23 Connor Wrench, 24 Ellis Longstaff, 33 Thomas Mikaele.

FC Hull : 2 Adam Swift, 4 Josh Griffin, 5 Darnell McIntosh, 7 Luke Gale, 8 Ligi Sao, 9 Danny Houghton, 10 Tevita Satae, 12 Manu Ma’u, 13 Jordan Lane, 14 Joe Lovodua, 16 Kane Evans, 17 Brad Fash, 20 Jack Brown, 23 Connor Wynne, 24 Cameron Scott, 25 Mitieli Vulikijapani, 27 Jacob Hookem, 28 Aidan Burrell, 29 Jamie Shaul, 30 Scott Taylor, 34 Davy Litten.

Wigan Warriors – Toulouse Olympique (20h)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League entre les Salford Red Devils et les Wigan Warriors Faits saillants du match de Super League entre les Salford Red Devils et les Wigan Warriors

Wigan s’attend à une foule record de la saison vendredi soir alors qu’ils accueillent Toulouse au DW Stadium.

Ils seront également stimulés par un possible retour de Kai Pearce-Paul, qui est nommé dans l’équipe après avoir été mis à l’écart pendant trois mois alors que l’entraîneur-chef Matt Peet opte pour un seul changement dans son équipe.

Le pilier des Warriors, Brad Singleton, est prêt pour un test difficile contre une équipe toulousaine qui se bat pour sa place en Super League.

« C’est dur pour Toulouse parce que personne ne va rouler pour eux », a déclaré Singleton.

« J’ai l’impression qu’ils en sont conscients, j’ai l’impression qu’ils ont besoin de victoires, chaque match auquel ils vont se sentir comme une grande finale envers eux et l’adversaire et c’est à nous de les arrêter.

« C’est probablement l’équipe la plus désespérée de la ligue, n’est-ce pas, ils ne veulent pas tomber.

« Je détesterais les voir tomber parce que je suis un grand partisan de l’expansion et je pense qu’ils apportent beaucoup au jeu, mais je ne veux pas cela contre nous. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les temps forts du match de Super League entre le Toulouse Olympique et les Castleford Tigers Les temps forts du match de Super League entre le Toulouse Olympique et les Castleford Tigers

Wigan n’est pas la seule équipe boostée par les retours, puisque Joe Bretherton et Guy Armitage sont de retour pour la partie française.

Lambert Belmas pourrait faire ses débuts pour Toulouse au DW Stadium, tandis que Maxime Stefani fait également son retour dans l’équipe.

Malgré le retour de grands noms dans l’effectif, Romain Navarrete et Ilias Bergal sont exclus sur blessure.

Wigan : 1 Bevan French, 2 Jake Bibby, 5 Liam Marshall, 7 Thomas Leuluai, 8 Brad Singleton, 9 Sam Powell, 10 Patrick Mago, 11 Willie Isa, 12 Liam Farrell, 13 John Bateman, 15 Kaide Ellis, 16 Harry Smith, 17 Oliver Partington, 19 Ethan Havard, 20 Liam Byrne, 21 Kai Pearce-Paul, 22 Joe Shorrocks, 23 Jai Field, 24 Abbas Miski, 25 Sam Halsall, 28 Brad O’Neill.

Toulouse : 2 Latrell Schaumkel, 4 Mathieu Jussaume, 5 Paul Marcon, 6 Corey Norman, 7 Lucas Albert, 10 Harrison Hansen, 11 Andrew Dixon, 12 Dominique Peyroux, 13 Anthony Marion, 14 Eloi Pelissier, 15 Maxime Puech, 16 Joe Bretherton, 21 Chris Hankinson, 24 Guy Armitage, 25 Matty Russell, 27 Olly Ashall-Bott, 28 Nathan Pears, 29 Lambert Belmas, 30 Maxime Stefani, 31 Tony Gigot, 35 Daniel Alvaro.