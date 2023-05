Super League: Les Leigh Leopards tuent les Giants de Huddersfield | Dragons Catalans, Warrington Wolves gagnent | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs de Leigh célèbrent leur victoire sur Huddersfield

Nous résumons toute l’action des matchs non télévisés de la Betfred Super League de vendredi, qui ont vu les Leigh Leopards, les Catalans Dragons et les Warrington Wolves remporter des victoires…

Huddersfield Giants 4-30 Léopards de Leigh

L’impressionnant Leigh a fait plus de mal à Huddersfield en difficulté alors qu’ils remportaient une victoire au John Smith’s Stadium.

Les Léopards ont décroché leur quatrième victoire consécutive alors que Josh Charnley a attrapé un doublé pour infliger aux Giants leur troisième défaite consécutive.

Ben Reynolds a terminé avec une récolte individuelle de 14 points, avec un essai et un cinq parfait sur cinq avec la botte, le promu Leigh poursuivant son début accrocheur dans la saison de Betfred Super League.

Reynolds et Charnley se sont croisés en première mi-temps pour porter le score à 12-0 à la pause avant que l’ailier, Lachlan Lam et Joe Mellor ne scellent le résultat avec des scores en seconde mi-temps. Kevin Naiqama a obtenu un essai de consolation tardif pour l’équipe locale.

Castleford Tigers 22-46 Dragons Catalans

Les Catalans ont remporté une victoire en huit essais dans la jungle de Mend-A-Hose pour renforcer leurs titres de champion de Super League et condamner Castleford à une 10e défaite en 12 matchs cette saison.

Les Dragons ont produit une superbe performance en première mi-temps, courant en six essais pour mener 34-6 alors que l’équipe locale était huée à la pause.

Les visiteurs français de Steve McNamara ont marqué trois essais dans le premier quart grâce à Jordan Dezaria, Adam Keighran et Matt Ikuvala.

Niall Evalds de Castleford est incapable d’empêcher Adam Keighran des Catalans de passer

Il y a eu un bref répit pour les Tigers quand Alex Mellor a marqué, mais les Catalans ont confirmé leur supériorité en première mi-temps avec d’autres scores de Tom Johnstone, Keighran et Ben Garcia.

Les Dragons ont ajouté deux essais en seconde période grâce à Matt Whitley et Sam Tomkins, Castleford réclamant des scores de consolation grâce au doublé de Bureta Faraimo et au deuxième de Mellor.

Warrington Wolves 21-14 Hull Kingston Rovers

L’essai tardif de Matty Ashton a permis à Warrington de conserver sa place au sommet de la Super League après une victoire émouvante contre Hull KR au stade Halliwell Jones.

Les essais en première mi-temps d’Ethan Ryan et de Kane Linnett semblaient prêts à mener les hommes de Willie Peters à une remarquable septième victoire sur le rebond en une demi-heure scintillante au cours de laquelle ils ont impitoyablement exploité l’arrière-garde grinçante des hôtes.

Matty Ashton plonge pour marquer le troisième essai de Warrington

Mais les Wolves se sont frayés un chemin à travers la tentative de Josh Maguire de traîner par six à l’intervalle, et Ben Currie a égalisé avant qu’Ashton ne termine un mouvement radical en ancrant l’essai gagnant avec moins de 10 minutes au compteur.

Ce fut une superbe réponse de l’équipe de Daryl Powell dont la forme conquérante en début de saison avait commencé à diminuer ces dernières semaines avec des défaites contre Wigan et St Helens et une victoire lente sur Wakefield au plus bas la semaine dernière.