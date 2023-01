Super League: les kits de domicile et de changement de chaque équipe pour la saison 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

Louie McCarthy-Scarsbrook montre le maillot domicile 2023 des champions en titre de la Super League St Helens

Nous examinons ce que chacune des 12 équipes de la Betfred Super League arborera à domicile et à l’extérieur dans la compétition en 2023…

Tigres de Castleford

Castleford est resté avec l’orange et le noir pour son kit domicile en 2023, bien qu’il ait changé par rapport au maillot de l’année dernière qui comportait un clin d’œil au « V » traditionnel de la ligue de rugby à un design cerclé.

La chemise alternative est un tout nouveau look, étant principalement blanc et bleu marine avec de l’orange également. Les Tigers ont également dévoilé un troisième kit ambre qui est une mise à jour moderne du maillot porté lors de leur triomphe final de la Challenge Cup 1986.

Dragons Catalans

Les représentants français de la Super League porteront un maillot domicile à prédominance blanche en 2023, qui présente les couleurs catalanes de rouge et de jaune dans un motif en « V » sur la poitrine.

Le kit alternatif de cette année voit les Dragons opter pour un design à motifs tout rouge garni d’or.

Géants de Huddersfield

Le maillot domicile des Giants pour 2023 est un clin d’œil à leur équipe vainqueur de la Challenge Cup d’il y a 90 ans, étant principalement marron avec un « V » doré sur la poitrine par opposition au design cerclé de l’année dernière.

Le kit de changement de Huddersfield est principalement blanc, avec un épais cerceau marron au milieu avec des bandes dorées au-dessus et en dessous.

FC Hull

Les Noirs et Blancs ont adopté un look traditionnel pour leur maillot principal lors de la saison 2023, avec des cerceaux traditionnels et des détails dorés supplémentaires pour reconnaître l’équipe vainqueur du championnat de 1983.

Le Hull FC arborera un maillot alternatif bleu royal avec une étoile blanche, tandis qu’ils ont également dévoilé un troisième kit audacieux qui s’inspire des lumières vives de la foire annuelle de Hull.

Hull Kingston Rovers

Les Robins sont revenus à un maillot domicile principalement rouge avec des manches blanches pour 2023, abandonnant la bande bleue au milieu qui a parfois figuré ces dernières années.

Cependant, les Rovers ont dévoilé une chemise bleue bicolore avec un motif en losange qui présente également des taches rouges comme chemise alternative. Il existe également un kit aux couleurs du Queensland marquant le 40e anniversaire de la victoire meurtrière de Hull KR 8-6 sur l’équipe de l’État australien en tournée.

Rhinocéros de Leeds

Les finalistes de la Grande Finale de l’année dernière se sont éloignés de leurs couleurs traditionnelles bleu royal et ambre avec un retour à une chemise principale principalement bleu marine, rappelant les kits primés en 2007 et 2012. Il comporte une bande blanche avec de l’ambre au milieu.

La chemise alternative des Rhinos est officiellement désignée comme la couleur vert-de-gris et présente un design bicolore ondulé avec des détails argentés sur la manche et les cols.

Leigh Léopards

Sans surprise, le léopard figure en bonne place dans la maison de Leigh et les maillots alternatifs après le changement de marque du club hors saison qui les a vus abandonner les cerceaux rouges et blancs traditionnels.

Le maillot domicile présente un léopard noir et blanc aux yeux rouges, avec des détails rouges sur les cols et les manches, tandis que le kit de changement est un imprimé léopard bleu et noir audacieux.

Sainte-Hélène

Les champions en titre ont opté pour un look traditionnel cette année avec un single audacieux Red Vee sur une chemise principalement blanche, avec l’insigne du club bordé d’or pour marquer le 150e anniversaire des Saints.

Le kit alternatif présente le même design mais avec un « V » bleu marine sur une chemise bleu ciel. Ce sont les couleurs de changement traditionnelles de St Helens.

Diables rouges de Salford

Les Red Devils reviennent dans le passé avec leur kit domicile pour la saison 2023 qui est leur traditionnel tout rouge avec un double-v blanc sur la poitrine.

Le kit de changement est une chemise entièrement blanche et un short noir, avec des détails rouges et noirs sur les épaules et les manches.

Trinité de Wakefield

Trinity est un autre club qui célèbre son 150e anniversaire en 2023 et a produit un superbe kit principal bleu bicolore avec des détails dorés dans le cadre de cela.

C’est une rupture avec les couleurs blanches, bleues et rouges traditionnelles de Wakefield, bien qu’elles figurent toutes sur le kit de changement, qui est principalement blanc avec de fines bandes rouges et bleues.

Loups de Warrington

Le kit pour la maison de Warrington est une variante de leur utilisation occasionnelle principalement de blanc, avec une bande de primevère et bleue autour du milieu par opposition à un motif en V comme cela a été utilisé dans le passé.

Les Wolves ont opté pour un kit de changement principalement bleu pétrole pour la saison 2023, avec des rayures diagonales dans une teinte bleu plus claire sur le côté.

Guerriers de Wigan

Les Warriors porteront leurs cerceaux traditionnels de cerise et de blanc en 2023, mais avec une touche grâce à quelques éclairs rouges supplémentaires.

Le kit alternatif est une affaire entièrement marine, avec des éclairs multicolores et des garnitures violettes.

La nouvelle saison de Super League commence le jeudi 16 février alors que les Warrington Wolves accueillent les Leeds Rhinos. Regardez 66 matchs en direct, dont Magic Weekend, les play-offs et la grande finale, sur Sky Sports en 2023 et diffusez sur NOW TV.