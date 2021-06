Super League: les Dragons catalans font l’objet d’un «contrôle de la réalité» lors de la victoire contre Leigh Centurions, déclare Steve McNamara | Nouvelles de la ligue de rugby

Le patron des Catalans, Steve McNamara, a estimé que Leigh a défié son équipe dans de nombreux domaines

Steve McNamara a estimé que les Dragons catalans ont reçu un « contrôle de la réalité » après avoir repoussé une poussée tardive du club inférieur Leigh pour obtenir une victoire 36-30 qui les a emmenés en tête de la Super League Betfred.

Les Dragons tiraient de l’arrière 18-12 à la mi-temps après avoir concédé deux essais d’interception, mais ont frappé un patch violet pour monter 36-18 lorsque le match a repris.

Cependant, l’équipe française a dû endurer une fin de match tendue avant de maintenir son meilleur début de saison en Super League avec une huitième victoire en neuf matchs.

« Je pensais que Leigh était formidable aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur-chef des Catalans McNamara. « Les gens diront que nous n’étions pas géniaux, ce qui peut être le cas, mais l’opposition était très bonne. Ils nous ont défiés dans de nombreux domaines aujourd’hui.

« La première mi-temps a été un désastre pour nous. Nous avons concédé deux essais grâce à des interceptions et perdu notre capitaine Ben Garcia dans les 10 premières minutes avec une blessure à l’aine.

« Nous avons également perdu Sam Kasiano avant le match et nous étions à six et sept. Nous étions pauvres. Nous devions prendre pied dans le jeu et nous l’avons fait pendant environ 10 minutes avant de nous arrêter à nouveau.

« Nous avons été constants jusqu’à présent, mais aujourd’hui, nous étions si loin de l’équipe des 10 dernières semaines. C’est un peu une vérification de la réalité pour nous. Il y a eu quelques performances inférieures à la norme et une autre victoire est la seule doublure argentée . »

Ben Reynolds, de retour de suspension à son partenaire Joe Mellor pour la deuxième fois seulement cette année, et l’ailier Brendan Elliot ont bondi pour des essais d’interception et le deuxième rameur Matty Gee a marqué son premier pour le club alors que les Centurions ont ouvert un pointage de 12 points. conduire.

Le jeune Arthur Mourgue a fait partie des essais alors que les Catalans ont finalement trouvé leur rythme, mais ont dû s’accrocher à la victoire après avoir concédé des essais tardifs à Ben Hellewell et Ryan Brierley.

Il s’agissait d’une 10e défaite en autant de matches pour Leigh, mais après sa performance fougueuse à Wakefield Trinity lors du premier match de l’entraîneur par intérim Kurt Haggerty, il y avait à nouveau beaucoup de points positifs pour l’équipe nouvellement promue.

« Il y a beaucoup de déception pour le groupe parce que je pensais que nous pourrions voler le match à la fin », a déclaré Haggerty.

Il y a beaucoup de bonnes choses à prendre pour nous et, si nous pouvons ranger certains des essais que nous avons concédés, je suis convaincu que nous pourrons battre Hull la semaine prochaine. L’entraîneur-chef par intérim de Leigh Kurt Haggerty

« Récupérer notre chemin a été un tremplin fantastique pour nous. Ils ont fait preuve d’unité et n’ont jamais abandonné.

« Ils se sont tous déchirés. L’esprit dans le camp s’est considérablement amélioré, c’est pourquoi nous sommes toujours dans les matchs.

« Il y a beaucoup de bonnes choses à prendre pour nous et, si nous pouvons ranger certains des essais que nous avons concédés, je suis convaincu que nous pourrons battre Hull la semaine prochaine. »