Super League : les Dragons Catalans battent les Leeds Rhinos 61-0 pour terminer parmi les deux premiers | Actualités de la Ligue de Rugby

Adam Keighran a inscrit un triplé d’essais pour les Dragons Catalans

Les Dragons Catalans sont revenus dans le top deux de la Super League avec une humiliation 61-0 contre le triste Leeds à Perpignan.

Adam Keighran a inscrit trois essais et marqué 18 points alors que les hommes de Steve McNamara ont fait une énorme déclaration à un tour de la fin de la saison régulière.

Une jeune équipe de Rhinos, encore sous le choc de la défaite 50-0 de Wigan la semaine dernière, a de nouveau terminé deuxième dans tous les domaines samedi soir et a vu ses faibles espoirs mathématiques de réserver une place parmi les six premiers impitoyablement exposés.

En revanche, les Catalans se rendront à Salford la semaine prochaine, sachant qu’une autre grande victoire leur assurera probablement une place parmi les deux premiers et avec elle, un seul match à domicile dans leur quête pour atteindre une deuxième Grande Finale.

L’équipe de Rohan Smith s’est flétrie dès la troisième minute sous une chaleur de 30 degrés lorsque Keighran a complété un mouvement de 30 mètres impliquant Tom Johnstone avant de se convertir depuis la ligne de touche.

Ensuite, le talonneur Michael McIlorum a glissé un ballon court pour placer son capitaine Ben Garcia près des poteaux, Keighran se convertissant pour porter le score à 12-0 après 12 minutes.

Trois minutes plus tard, Tom Davies frappait sur la droite après un nouveau bon travail de McIlorum. Keighran a enroulé la conversion depuis la ligne de touche droite, la faisant rebondir sur la barre transversale.

Jack Sinfield s’est vu refuser une réponse pour un échouement incorrect et les Catalans ont balayé l’autre bout où Davies a atterri pour son deuxième et Keighran a ajouté un autre coup de pied sur la ligne de touche pour porter le score à 28-0 à la mi-temps.

Mitchell Pearce, Johnstone et les deuxièmes de Keighran – tous convertis par la star à destination de Wigan – ont prolongé l’avance des Catalans avant que Matt Ikuvalu ne bénéficie de l’excellent travail de Garcia pour élever le demi-siècle des hôtes.

Sam Tomkins a enfoncé le pied avec un but effronté à sept minutes de la fin alors que les Catalans cherchaient à éliminer tous les points restants avec un œil sur la différence de points potentiellement cruciale dans la table finale.

Quelques instants plus tard, l’ancien capitaine anglais a fait un sprint improbable vers la ligne, mais il a été stoppé par Harry Newman, qui a reçu un carton jaune après une bagarre.

Le match s’est terminé lorsque Keighran a marqué son triplé et s’est à nouveau converti pour une défaite record en Super League pour les Rhinos.

Sam Lisone a été condamné pour un plaquage tardif alors que le dernier coup de sifflet retentissait et Keighran a ajouté le penalty, complétant une autre journée à oublier pour les Rhinos, dont le dernier match de la saison contre Castleford vendredi prochain est désormais rendu académique.

Hull FC 20-52 Géants de Huddersfield

Huddersfield a produit une performance scintillante en seconde période pour vaincre Hull 52-20 lors du dernier match à domicile des Noirs et Blancs de la saison de Super League.

Le match était bien équilibré au début de la seconde période, les Giants menant par seulement deux points. Cependant, les hôtes se sont effondrés sous la pression d’Huddersfield, les visiteurs marquant six essais pour clôturer une journée misérable pour l’équipe de Tony Smith.

Kevin Naiqama marque un essai pour les Giants de Huddersfield contre le Hull FC

Jake Connor est revenu hanter les Noirs et Blancs, séparant son ancienne équipe avec la botte et hors des mains pour s’assurer que son équipe remporte des vainqueurs confortables.

Hull est entré dans le match désespérément pour mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives et envoyer une foule de joueurs sortants en tant que vainqueurs, tandis que Huddersfield tenait à retrouver une certaine forme lors de ses deux dernières sorties pour se lancer en 2024.

Cependant, après avoir fait preuve d’un peu de courage en première mi-temps, la défense parfois présente en seconde période a été embarrassante de la part de l’équipe locale, qui n’avait pas de réponse à la finesse d’Huddersfield, qui aborde le dernier match de la saison en pleine confiance.

Huddersfield a pris un excellent départ avec Jermaine McGillvary montrant des mains habiles avant de courir intact sur la droite pour ouvrir le score.

Will Pryce (L) de Huddersfield célèbre avec Tui Lolohea après avoir réussi un essai.

L’équipe locale n’a pas été découragée et a riposté rapidement avec un essai de Tex Hoy, qui a traversé la ligne des Giants et contourné l’arrière latéral pour marquer à bout portant et égaliser les scores.

Hull avait pris l’avantage et a rapidement pris l’avantage avec un essai à longue distance sur Darnell McIntosh, qui a soutenu une pause d’Andre Savelio pour marquer contre son ancien club.

Les Giants ont eu beaucoup de succès dès le départ et, après un autre set répété, Connor a décoché une passe parfaite pour Esan Marsters pour marquer intact et égaliser les scores.

Huddersfield a encore marqué juste avant la pause pour prendre l’avantage, Seb Ikahihifo battant plusieurs joueurs avant de s’écraser sur la gauche.

Hull a dû marquer en seconde période et l’a fait grâce à Savelio, qui a touché à bout portant pour réduire l’écart à quatre points.

C’était aussi bon que possible pour les hôtes, car les Giants se sont déchaînés au cours d’une période fulgurante de 25 minutes qui leur a valu six essais.

Kevin Naiqama a réussi un triplé, il y a eu un doublé bien réussi de Will Pryce et McGillvary a complété son propre doublé avec un score hors cadre à quelques minutes de la fin.

Hull aurait cependant le dernier mot, Scott Taylor, à la retraite, s’écrasant sous les poteaux et convertissant son propre essai dans le dernier acte du match.

