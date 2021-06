Super League: les clubs de Premier League veulent que Florentino Perez dissolve l’entreprise derrière le projet

Les six clubs de Premier League initialement impliqués dans la Super League européenne envisagent de demander à Florentino Perez de dissoudre la société créée pour lancer le projet, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Le 18 avril, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal et Chelsea – aux côtés du Real Madrid, Barcelone, Juventus, Inter Milan, AC Milan et Atletico Madrid – ont annoncé leur participation à la Super League, nommant Perez comme président. .

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le programme était destiné à remplacer la Ligue des champions de l’UEFA, mais quelques jours plus tard, les six clubs anglais, l’Inter, Milan et l’Atletico ont décidé de se retirer face à une opposition généralisée.

Madrid, le Barça et la Juve sont restés les trois clubs restants souhaitant faire avancer les plans, mais la société que les 12 clubs fondateurs ont créée pour administrer la Super League existe toujours.

Des sources ont déclaré à ESPN que dans les prochains jours, les clubs de Premier League – après avoir informé l’Inter, Milan et l’Atletico – demanderaient officiellement à Perez de dissoudre cette société.

Une fois que le président madrilène aura reçu cette demande, a déclaré une source à ESPN, il aurait entre deux et quatre semaines pour convoquer une réunion du conseil d’administration de tous les membres afin de dissoudre la Super League.

La source a ajouté que si Perez refusait de le faire, les six clubs de Premier League envisageraient d’engager une action en justice pour forcer le problème.

Une source de l’un des clubs anglais a souligné à ESPN les complexités juridiques impliquées, avec une incertitude quant au nombre de clubs devant se réunir pour déclencher une dissolution et s’ils peuvent le faire sans recourir aux tribunaux.

L’UEFA a accepté les mesures prises par les neuf clubs fondateurs pour se distancier du projet, mais a entamé des procédures disciplinaires contre Madrid, le Barça et la Juve.

Le mois dernier, ESPN a rapporté que les trois clubs restants étaient passibles d’une sanction pouvant inclure l’interdiction de la Ligue des champions pendant deux saisons.

Cette semaine, le président de la Liga Javier Tebas – un critique virulent de la Super League – a déclaré qu’il pensait que les clubs pourraient être exclus de la meilleure compétition de clubs d’Europe.

« Plutôt qu’une punition, l’UEFA n’a pas pu inscrire Madrid et Barcelone en Ligue des champions. Je pense qu’ils pourraient être laissés de côté », a déclaré Tebas à la chaîne espagnole GOL TV.

Cependant, les clubs sont restés provocants, le président du Barça, Joan Laporta, ayant déclaré qu’il restait favorable aux plans et serait prêt à porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) face à une sanction.

« Nous n’avons pas l’intention de nous excuser pour avoir réfléchi », a-t-il déclaré. « S’ils nous punissent, nous irons au TAS et nous sommes sûrs que nous gagnerons.

« Il y avait des pressions de la part des gouvernements, des pays et de l’UEFA elle-même et le format de la compétition n’existe pas. Maintenant, il y a une entreprise avec les droits, qui ont été reconnus par un juge, et le juge a envoyé l’affaire à [the European Court of Justice] pour confirmer que nous avons ce droit.

« Si nous voulions organiser la compétition, nous le pourrions. Nous allons nous asseoir avec l’UEFA, la FIFA et tout le monde. Nous la défendons parce que nous avons ce problème et nous souffrons. L’UEFA dit qu’elle va le résoudre, mais elle ne l’a pas fait. t. Nous devons rechercher un format meilleur et plus attrayant.

Plus tôt vendredi, le président de la Juve, Andrea Agnelli, avait déclaré que la proposition d’ESL était un « appel à l’aide » face à un « système qui se dirige vers l’insolvabilité ».

Mark Ogden, James Olley et Alex Kirkland d’ESPN ont contribué à ce rapport