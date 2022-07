Super League: les Castleford Tigers surmontent les Warrington Wolves alors que l’ancien entraîneur Daryl Powell subit un retour douloureux | Actualités de la Ligue de Rugby

Alex Sutcliffe des Castleford Tigers célèbre son essai contre les Warrington Wolves

Castleford Tigers a accumulé une avance initiale substantielle pour s’assurer d’une victoire claire 35-22 dans la jungle de Mend-A-Hose samedi, sapant les espoirs de barrage des Warrington Wolves.

L’entraîneur Daryl Powel est retourné dans la jungle pour la première fois depuis qu’il a quitté Castleford pour prendre la relève des Wolves. Cela s’est avéré une expérience douloureuse car son ancien club a laissé son club actuel en dehors du rythme des barrages.

Powell avait passé huit ans à la tête du club de sa ville natale avant de partir pour Warrington à la fin de la saison dernière. Il a vu son équipe tomber à un déficit de 27-0 qui leur a laissé trop de travail à faire, même s’ils ont organisé une riposte fougueuse, bien qu’infructueuse.

​​​​​​​Ce résultat renforce la position de Castleford dans le top six mais laisse Warrington à la dérive à la neuvième place, à quatre points du Hull FC avec huit matches à jouer de la saison régulière.

Une blessure au poignet expulserait Niall Evalds des Castleford Tigers

La seule déception pour le successeur de Powell dans la Jungle, Lee Radford, a été le centre Cheyse Blair expulsé à l’heure et l’arrière Niall Evalds blessé au poignet.

Powell a restauré Stefan Ratchford à l’arrière pour la première fois depuis quatre mois en l’absence d’un Gareth Widdop blessé et a donné une chance à Riley Dean, 20 ans, aux côtés de George Williams.

Radford avait son skipper Paul McShane de retour de suspension mais a été contraint de continuer avec Greg Eden, un ailier spécialiste, au bras de fer en l’absence de Jake Trueman et Gareth O’Brien.

Cependant, Eden avait l’air complètement à l’aise dans le rôle alors qu’il effectuait les deux premiers essais du match pour Derrell Olpherts, courant dans la ligne et travaillant le ballon vers l’aile droite, où il a marqué la majeure partie de ses 101 essais jusqu’à présent. pour le club.

Warrington était tous en mer dans le premier quart et, lorsqu’ils ont créé une ouverture pour l’ailier gauche Matty Ashton, Evalds l’a rapidement fermée avec un formidable tacle de dernière minute et l’équipe locale a prolongé son avance en une minute.

Le coup de pied grubber de McShane a pris son ancien coéquipier de Castleford Oliver Holmes au dépourvu et a permis au demi de mêlée Danny Richardson de toucher le sol pour le troisième essai de son équipe, auquel il a ajouté sa troisième conversion.

McShane a ensuite proposé un coup de pied 40-20 pour créer la position permettant à Richardson de dépasser un drop goal et les deux meneurs de jeu se sont combinés pour permettre à Evalds de trancher pour le quatrième essai de Castleford cinq minutes avant la pause.

Evalds a immédiatement quitté le terrain après s’être blessé au poignet en marquant et Jason Qareqare a pris le relais à l’arrière pour la seconde mi-temps, tandis que Connor Wrench a remplacé Dean après son départ pour une évaluation de blessure à la tête.

Il n’a pas fallu longtemps à Qareqare pour avoir un impact alors qu’il sonnait dans la ligne et prenait la passe de Richardson pour se frayer un chemin pour un autre essai des Tigers.

Cheyse Blair de Castleford a été expulsé pour un tacle élevé en seconde période

Menés 27-0, les Wolves ont fait une sorte de retour sans jamais menacer de combler le déficit.

Le deuxième rameur Ben Currie a remporté la course sur le coup de pied grubber de George Williams pour atterrir après 53 minutes et trois minutes plus tard, la paire s’est combinée pour faire courir Ashton.

Castleford a ensuite été réduit à 12 hommes avec le renvoi de Blair pour un tacle élevé sur l’ailier Josh Thewlis et les visiteurs ont fait en sorte que l’avantage compte alors que le talonneur Daryl Clark et Holmes sont allés pour d’autres essais de consolation.

Les Tigers ont cependant réussi un autre essai, créé par Joe Westerman pour le remplaçant Alex Sutcliffe, et Richardson a complété le score avec un penalty, son cinquième coup de pied réussi en sept tentatives.