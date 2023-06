Super League: les Castleford Tigers en difficulté étourdissent les Warrington Wolves tandis que Hull KR voit Wakefield Trinity | Actualités de la Ligue de Rugby

Jack Broadbent des Castleford Tigers marque un essai contre Warrington

Pour résumer l’action des matchs de Super League non télévisés de vendredi alors que Castleford Tigers et Hull KR ont remporté des victoires.

Castleford Tigers 23-14 Warrington Wolves

Daryl Powell a subi un retour perdant à Castleford alors que Warrington a subi une décevante défaite 23-14 en Super League cinq jours seulement après leur sortie en quart de finale de la Challenge Cup à Wigan.

Les Tigers d’Andy Last ont lutté pendant une grande partie de la saison, mais ils ont été largement dominants contre les Wolves qui dépensent beaucoup et menaient à juste titre 14-0 à la pause.

Les essais des ailiers Will Tate et Jason Qareqare et trois buts de l’ancien meneur de jeu de Warrington Gareth Widdop les ont mis en contrôle.

Powell, qui a passé huit ans et demi à la tête de Castleford avant de partir pour Warrington fin 2021, a vu son équipe riposter grâce au doublé de Matty Ashton en seconde période et à l’essai de Connor Wrench.

Mais le drop goal de Widdop et l’essai tardif de Jack Broadbent ont scellé une victoire méritée pour l’équipe locale.

Warrington a reçu un coup précoce lorsque le deuxième rameur James Harrison a été condamné pour un défi illégal sur Nathan Massey près de la ligne des visiteurs.

Massey a été aidé hors du terrain avec une blessure au genou et n’a pas pu revenir, mais Widdop a lancé le penalty qui en a résulté avant que Castleford ne parte à la recherche du premier essai.

Ils ont façonné un mouvement prometteur qui a vu Tate se rapprocher dans le coin droit, mais quelques instants plus tard, il a réclamé un premier match à la huitième minute.

Une manipulation plus soignée a permis à Joe Westerman de lancer une belle passe à Tate et il a plongé de manière clinique dans le coin droit.

Matchs et résultats de la 16e journée de Betfred Super League Jeudi Hull FC 34-6 St Helens Vendredi Castleford Tigers 23-14 Warrington Wolves Coque KR 28-12 Wakefield Trinity Leeds Rhinos 54-0 Huddersfield Giants Samedi Dragons Catalans contre Léopards de Leigh (18h) Dimanche Red Devils de Salford vs Wigan Warriors (15h)

Castleford s’est défendu avec acharnement pour tenir ses visiteurs à distance et l’ailier fidjien Jason Qareqare s’est ensuite lancé dans une solide course de l’intérieur de sa propre moitié vers le territoire de Warrington. Cela a conduit les Wolves à être pris hors-jeu et le penalty de Widdop a porté le score à 8-0.

Les erreurs de manipulation ont commencé à saper Warrington et un autre penalty de Widdop a porté le score à 10-0 avant que les hôtes ne réclament leur deuxième essai à la 33e minute.

Les Wolves ont menacé près de la ligne de Castleford mais le déchargement errant de Sam Kasiano a volé dans les bras d’un joueur local et les Tigers se sont aventurés vers le haut.

Cela a conduit le coup de pied haut de Jacob Miller dans le coin gauche à être aligné par Jordan Turner dans les bras reconnaissants de Qareqare qui a touché le sol dans le coin gauche.

Warrington a finalement décollé à la 46e minute lorsque la superbe passe de Ratchford a envoyé Ashton dans le coin gauche.

Ratchford n’a pas pu convertir mais Warrington a de nouveau marqué à la 61e minute quand Ashton a montré une force impressionnante pour faire irruption à bout portant et écraser le ballon.

Mata’utia a converti puis Wrench a couru sans faute de loin pour marquer un essai dans le coin droit.

Mata’utia n’a pas pu convertir et le drop-goal de Widdop a ensuite porté le score à 15-14 avant que Broadbent n’intervienne tard pour un essai que Widdop a converti pour assurer la victoire avant d’ajouter un penalty.

Coque KR 28-12 Wakefield Trinity

Louis Senior et Tom Opacic ont tous deux marqué un double d’essais alors que Hull KR a dû travailler dur pour une victoire 28-12 sur l’arrière de Betfred Super League Wakefield à Craven Park.

Mikey Lewis a ajouté le cinquième essai pour l’équipe locale avec Wakefield marquant par Romain Franco et Luke Gale.

Les rovers devaient remettre leur saison de Super League sur les rails après quatre défaites successives en championnat, avec leur récent succès en Challenge Cup contre Batley et Salford.

Wakefield a remporté sa première victoire de la saison la dernière fois contre Leeds, mais malgré une lutte acharnée, il était le deuxième meilleur.

Les Rovers ont ouvert le score six minutes plus tard lorsqu’un bon déchargement de Dean Hadley a envoyé Opacic pour le premier essai.

Louis Senior de Hull KR se libère pour marquer un essai contre Wakefield.

Les rovers ont ajouté une seconde peu de temps après lorsqu’ils ont largement écarté le ballon sur la droite et Senior a traversé dans le coin suite à une passe flottante de Rowan Milnes qui cette fois a donné un coup de pied aux figurants.

Gale, faisant ses débuts à Wakefield après une longue absence pour blessure, a présenté à l’équipe locale son troisième essai alors que Senior interceptait sa passe en boucle large et courait depuis sa propre ligne de 10 mètres pour marquer pour la deuxième fois, Milnes faisant 16-0 .

Fouad Yaha des Rovers a été durement envoyé à la poubelle avec 10 minutes de la fin de la mi-temps pour son coup dur sur Max Jowitt.

En dépit d’être un homme à terre, les Rovers se sont frayé un chemin vers le haut du terrain et Opacic a plongé sur une puce de Milnes dont le coup de pied a porté le score à 22-0.

Wakefield a répliqué trois minutes avant la pause lorsque le coup de pied haut de Gale a été rattrapé par Franco qui a marqué le premier essai de son équipe. Will Dagger s’est converti pour porter le score à 22-6 à la mi-temps.

Trinity s’est montrée loin des pushovers que certains auraient pu prédire et a saisi son deuxième essai avec un quart du match à jouer alors que Gale punissait l’en-avant de Yaha et le coup de pied de Dagger portait le score à 22-12.

Wakefield avait la ligne à domicile sous une pression intense mais n’a pas réussi à le faire payer car un coup de pouce a laissé Rovers décrocher avec un peu plus de 10 minutes à jouer.

David Fifita de Wakefield a reçu le deuxième carton jaune du match lorsqu’il a jeté Senior au sol et les Rovers les ont fait payer avec leur premier score de la deuxième période.

Lewis était bien placé pour atterrir sur une belle passe plate de Jez Litten et la quatrième conversion de Milnes a scellé la victoire 28-12 de son équipe.