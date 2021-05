Super League: l’entraîneur-chef du Hull FC, Hodgson, prépare des retrouvailles avec la star de Leeds Rhinos, Richie Myler | Actualités de la Ligue de Rugby

Richie Myler devrait revenir du côté de Leeds pour la visite du Hull FC

En tant que joueurs, Brett Hodgson et Richie Myler ont remporté une Challenge Cup ensemble. Le premier envisage désormais de faire face aux menaces posées par le second alors que le Hull FC se prépare à affronter Leeds Rhinos en Super League dimanche.

Ce triomphe à Wembley avec les Warrington Wolves il y a neuf ans a vu Hodgson s’aligner à l’arrière et Myler jouer dans les demies. Cependant, l’année dernière a vu Myler passer au rôle n ° 1 avec Leeds, remportant le trophée Lance Todd là-bas pour son rôle dans la victoire finale de la Rhinos ‘Cup l’année dernière.

Le joueur de 30 ans devrait retourner du côté de Leeds pour la visite de Hull à Emerald Headingley, qui est en direct Sky Sports, après avoir terminé une interdiction de deux matchs et l’entraîneur-chef des Noirs et Blancs Hodgson n’est pas surpris qu’il reste un joueur clé – même s’il ne s’attendait pas à ce qu’il joue dans son ancien poste.

« Nous avons perdu le contact ces dernières années, mais il a toujours été un bon joueur », a déclaré Hodgson. « Il peut créer des opportunités, c’est un bon coureur de balle, donc nous devons nous assurer que nous en tenons compte.

« Je ne pensais pas qu’il serait un arrière à l’époque parce que je ne l’avais jamais vu jouer là-bas, il est donc très difficile de voir comment un joueur va jouer à une autre position, mais je pense qu’il a géré la situation très bien.

«Je pense en fait que sa meilleure position est probablement l’arrière car cela lui évite d’avoir à s’organiser.

« Même s’il est assez bon dans ce domaine aussi, son jeu de course est ce qui le distingue et il a toujours été un bon coureur de balle, même en mi-temps. Cela ne me surprend pas qu’il ait démarré dans sa carrière. »

L’ancien Man of Steel a estimé qu’il s’attendait en fait à ce que Myler débute en mi-temps aux côtés de Luke Gale contre Hull FC ce week-end, Leeds étant à court de joueurs à ce poste en raison de blessures affectant leur équipe et de la nouvelle cette semaine que Kyle Eastmond a pris sa retraite. de jouer.

Pour sa part, l’opposé de Hodgson, Richard Agar, ne se demanderait pas s’il romprait le partenariat de Gale et Liam Sutcliffe ou mettrait Myler à l’arrière alors que les Rhinos visent à s’appuyer sur les 15-13 points d’or supplémentaires de vendredi dernier. gagner du temps sur Wakefield Trinity.

Mais partout où le natif de Widnes joue, Agar ne doute pas qu’il aura une influence positive sur l’équipe alors qu’ils tentent de trouver un moyen de briser l’équipe avec le troisième meilleur record défensif de la Super League jusqu’à présent cette saison.

« Notre organisation défensive en ligne d’essai sera meilleure et il aidera certainement les demi-arrières », a déclaré Agar. « Son influence en tant qu’arrière latéral est plutôt bonne pour nous depuis un certain temps.

«Je pense que si nous retournons au premier tour, c’est la seule fois que Luke et Richie sont sur le terrain ensemble cette année et dans les 15 premières minutes du match, nous avons créé des essais et des occasions infinies avec ces deux-là synchronisés.

« Nous avons une équipe défensive difficile à affronter ce week-end, mais je m’attendrais à ce que Richie organise très bien notre ligne défensive et nous donne des options plus solides et que nous soyons un peu plus cliniques lors de l’attaque. »

L’équipe de Hodgson a été saluée pour sa force défensive, ce qui lui a permis de faire un début de campagne positif et d’atteindre les demi-finales de la Challenge Cup, mais en attaque, le Hull FC compte actuellement un peu plus de 19 points par match en Super League après six matches. .

L’entraîneur-chef a concédé la défaite 27-10 face aux Dragons Catalans au stade KCOM lundi soir, a souligné cela dans une certaine mesure.

Dans l’ensemble, cependant, il est satisfait de la façon dont son équipe progresse avec le ballon en main et pense qu’il ne faudra pas longtemps pour que leur attaque commence à tirer une fois que la signature hors saison Josh Reynolds – qui a déjà attiré l’attention même avec une absence matchs dus à une blessure – Marc Sneyd et Jake Connor ont plus de temps de jeu ensemble.

« Je pense qu’il faut du temps pour obtenir les combinaisons, mais nous devons aussi donner beaucoup de crédit à la façon dont les Catalans ont défendu », a déclaré Hodgson.

« Nous ne sommes pas mécontents de la façon dont nous attaquons à la minute. Naturellement, nous aimerions marquer plus de points – comme tout le monde le ferait à cette période de l’année – mais cela viendra avec des combinaisons. »