Steve Price explique sa décision de ne pas sélectionner Blake Austin pour la victoire de Warrington en France

Steve Price a déclaré qu’il aimait prendre les décisions difficiles après avoir quitté le meneur de jeu Blake Austin de son équipe des Warrington Wolves qui a battu les Catalans Dragons 24-8 à Perpignan.

Price, qui quitte les Wolves en fin de saison pour retourner en Australie, s’est réjoui de la performance de son équipe lors du match de Super League de samedi.

L’affrontement vedette Austin n’a pas été sélectionné pour l’équipe qui s’est rendue en France, mais le demi de mêlée Gareth Widdop a pris la relève dans les mi-temps aux côtés de Stefan Ratchford et les deux ont couru le match.

« Ce fut une très bonne performance des garçons », a déclaré Price. «Notre taux d’achèvement au second semestre doit avoir augmenté d’environ 94%.

« Nous avons eu le vent en poupe en première mi-temps; cela n’a peut-être pas été diffusé à la télévision, mais c’était assez fort. Nous avons bien fait nos systèmes et garder les Catalans à un essai pendant 80 minutes complètes est une performance vraiment positive pour nous. .

« Je suis super fier de tous les garçons, c’était un vieux jeu de foot difficile. La zone d’effort s’est certainement améliorée, ce que nous demandions et ils ont certainement réussi. »

Price a donné des assurances qu’Austin restait un membre clé de l’équipe, avec sa décision de ne pas sélectionner l’international britannique né en Australie motivé par le fait qu’il valait mieux aller avec l’homme utilitaire Ratchford dans les moitiés aux côtés de Widdop.

« Il s’agit plus d’Austo », a déclaré Price. «Il est un élément important de notre équipe, mais je pensais que la meilleure façon d’avancer était avec Stef et Gareth et cela a bien fonctionné.

« J’ai des appels difficiles à passer mais c’est un bon mal de tête à avoir. »

James Maloney a lancé un penalty, puis a sauté sur un ballon lâche pour traverser derrière les poteaux et le convertir lui-même pour donner une avance de 8-0 aux hôtes.

Mais Warrington a riposté lorsque Ratchford a franchi la défense des Dragons à mi-chemin et a relâché le deuxième rameur Ben Currie pour un essai entre les poteaux et les Wolves sont allés plus loin lorsque Widdop a intelligemment changé la direction de l’attaque avec un coup de pied vers la gauche, recueilli par centre Toby King.

Stefan Ratchford a joué un rôle important en mi-temps contre les Catalans

Une course de 90 mètres par l’ailier Jake Mamo après une interception a prolongé l’avance de Warrington et une imposante bombe de Ratchford a été tapotée entre les mains de Widdop, qui a traversé pour compléter le score.

L’entraîneur catalan Steve McNamara était naturellement déçu de voir son équipe battue en Super League pour la première fois cette saison.

« Nous sommes tous frustrés et déçus de ne pas avoir remporté la victoire et de ne pas jouer aussi bien que nous l’avons fait », a déclaré McNamara, dont l’équipe affrontera Wakefield Trinity sans victoire.

«Ce fut un match vraiment difficile, et les essais marqués sur des erreurs ou des interceptions sont difficiles à gérer, il n’y a pas eu beaucoup de points marqués ce soir grâce à un jeu structuré.

« Mais tout comme nous n’avons pas réagi de manière excessive à nos récentes victoires, nous ne réagirons pas de manière excessive à cette défaite. L’effort était là, l’intention de l’équipe, nous étions juste un peu en retrait et ne l’étions pas. assez bon pour remporter la victoire à la fin. «